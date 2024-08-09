طفرة الأثرياء في آسيا: هونج كونج وسنغافورة تتنافسان على الهيمنة

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من المتوقع أن يؤدي التوسع السريع في أعداد الأفراد ذوي الثروات الضخمة في آسيا إلى إعادة تعريف مشهد الثروة العالمية.

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مع ظهور 35 شخصًا جديدًا من أصحاب الثروات الفائقة يوميًا، من المتوقع أن تشهد المنطقة نموًا في إجمالي عدد الأفراد الأثرياء إلى حوالي 230 ألفًا بحلول عام 2027 – أي ما يقرب من 40% أكبر من عام 2023.

إن هذه الزيادة الهائلة من شأنها أن تضع آسيا في المرتبة الثانية من حيث التركيز على أصحاب الثروات الضخمة، بعد أميركا الشمالية فقط. ولكن بالمعدل الحالي للنمو، قد لا يمر وقت طويل قبل أن تحتل آسيا المرتبة الأولى.

المنافسة تشتد بين هونج كونج وسنغافورة

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ومع توسع ثروات آسيا، تتزايد المنافسة على اجتذاب هؤلاء الأثرياء الجدد. وتقود هونج كونج وسنغافورة هذا التوجه، حيث تستغل كل منهما نقاط قوتها الفريدة لتصبح مركز إدارة الثروات الأول في المنطقة.

استفادت سنغافورة من الحوافز الضريبية والبيئة التنظيمية الصديقة للأعمال لجذب أكثر من 1100 مكتب عائلي، تدير أكثر من 4 تريليون دولار – ارتفاعًا من حوالي 100 مكتب قبل عقد واحد فقط، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Knight Frank.

وتسعى هونج كونج، التي كانت تقليديا اللاعب المهيمن في قطاع إدارة الثروات في آسيا، أيضا إلى الاحتفاظ بمكانتها.

وشهدت صناعة إدارة الثروات في المدينة أسرع نمو في الأصول قيد الإدارة في السنوات الخمس التي سبقت عام 2022.

ومع ذلك، فإن التحولات الأخيرة في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي دفعت بعض الأفراد الأثرياء إلى نقل أصولهم إلى سنغافورة.

وردًا على ذلك، قدمت السلطات في هونج كونج حوافز جديدة تستهدف المكاتب العائلية وخيارات الإقامة للأفراد الذين يستثمرون ما لا يقل عن 30 مليون دولار هونج كونج في المدينة.

صعود سنغافورة كمركز للثروة

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يمكن أن يُعزى النمو السريع الذي حققته سنغافورة كمركز لإدارة الثروات إلى مبادراتها الاستراتيجية لجذب مكاتب العائلات. وفي حين نجحت الدولة المدينة في زيادة عدد مكاتب العائلات، فإن التأثير المباشر على الاستثمار المحلي لا يزال غير واضح.

في الصيف الماضي، عدلت سلطة النقد في سنغافورة حوافزها لتشجيع المكاتب العائلية على الاستثمار في أسواق الأسهم في البلاد والمشاريع المتعلقة بالمناخ.

ومع ذلك، كان لتدفق المكاتب العائلية تأثير ضئيل على سوق العقارات السكنية، مما يشير إلى أن هذه المؤسسات الخاصة لم ترسيخ جذورها العميقة في الاقتصاد المحلي بعد.

ورغم هذه التحديات، فمن المتوقع أن يشهد قطاع إدارة الثروات في سنغافورة نمواً كبيراً.

من المتوقع أن ترتفع الثروة المالية المحجوزة في سنغافورة بمعدل 9% حتى عام 2027، مما يضع الدولة المدينة كواحدة من أكبر ثلاثة مراكز لإدارة الثروات على مستوى العالم، إلى جانب هونج كونج وسويسرا.

رد فعل هونج كونج والآفاق المستقبلية

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لا يقف قطاع إدارة الثروات في هونج كونج مكتوف الأيدي. ومن المقرر أن يتوسع مجتمع المكاتب العائلية في المدينة، الذي يبلغ عدده حاليًا حوالي 400، بهدف إضافة 200 مكتب عائلي إضافي بحلول عام 2025.

في أكتوبر 2022، قدمت هونج كونج سياسة لتشجيع الأفراد الأثرياء على استثمار ما لا يقل عن 30 مليون دولار هونج كونج في الأسهم أو الأصول المحلية كجزء من مخطط دخول الاستثمار الرأسمالي، والذي من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز صناعة إدارة الثروات في المدينة.

ويظل الخبراء متفائلين بشأن آفاق هونغ كونغ. ويرتبط نجاح المدينة كمركز للثروة ارتباطاً وثيقاً بتوسع الاقتصاد الصيني وقدرته على جذب الأفراد الأثرياء من البر الرئيسي.

في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.5% بحلول عام 2025، انخفاضا من 8.4% في عام 2020، فإن معدلات النمو هذه من المرجح أن تدعم طموح هونج كونج لتصبح مركز إدارة الثروات الرائد في العالم بحلول عام 2027، متجاوزة ربما سويسرا.

منافسة متوازنة بين هونج كونج وسنغافورة

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إن المنافسة بين هونج كونج وسنغافورة على أثرياء آسيا ليست بالضرورة لعبة محصلتها صفر.

إن التزايد السريع في الثروة الإقليمية يعزز من قوة المدينتين. إذ تجتذب سنغافورة الثروات الناشئة من بلدان مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام، في حين تظل هونج كونج المركز المهيمن للثروات المتولدة في البر الرئيسي للصين.

إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المدينتان يكمن في قدرتهما على تنفيذ الهياكل التنظيمية التي تشجع الاستثمار الحقيقي في اقتصاداتهما المحلية.

ورغم نجاح هونغ كونغ وسنغافورة في استقطاب المكاتب العائلية، فإن المقياس الحقيقي لنجاحهما سيكون مدى مساهمة هذه المكاتب في النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمارات المحلية الكبيرة.

مستقبل إدارة الثروات في آسيا

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مع استمرار تطور مشهد إدارة الثروات في آسيا، تواجه كل من هونج كونج وسنغافورة تحدي الحفاظ على ميزتهما التنافسية.

وسوف يركز النقاش على كيفية قدرة كل مدينة على تعزيز بيئة لا تجتذب الأفراد الأثرياء فحسب، بل تشجعهم أيضاً على الاستثمار في الاقتصاد المحلي.

وبالنسبة لسنغافورة، قد يتطلب هذا الأمر مزيداً من تحسين الحوافز لضمان مساهمة المكاتب العائلية في النمو الاقتصادي الطويل الأجل. ومن ناحية أخرى، سوف تحتاج هونج كونج إلى الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع البر الرئيسي الصيني لمواصلة جذب الثروات من أكبر اقتصاد في المنطقة.

وفي نهاية المطاف، سوف يعتمد نجاح المدينتين على قدرتهما على تحقيق التوازن بين احتياجات أصحاب الثروات الضخمة والأهداف الاقتصادية الأوسع لحكومتيهما.

مع استمرار نمو الثروات في آسيا، من المرجح أن تشتد المنافسة بين هونج كونج وسنغافورة، حيث تسعى كلتا المدينتين إلى أن تصبحا مركز إدارة الثروات الرائد في المنطقة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.