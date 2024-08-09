تقبل شركة Hargreaves Lansdown عرض استحواذ بقيمة 6.9 مليار دولار من اتحاد CVC

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أعلنت شركة الاستثمار البريطانية هارجريفز لانسداون يوم الجمعة أنها وافقت على عرض استحواذ بقيمة 5.4 مليار جنيه إسترليني (6.9 مليار دولار) من اتحاد مستثمرين بقيادة شركتي الاستثمار الخاص الكبيرتين سي في سي جروب ونورديك كابيتال، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي.

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وينهي هذا الإعلان شهورًا من عدم اليقين بشأن مستقبل أكبر منصة استثمارية في بريطانيا.

كانت المحادثات بشأن عملية الاستحواذ قد بدأت في وقت سابق من هذا العام. ففي شهر مايو/أيار، رفضت شركة هارجريفز لانسداون عرضاً من الكونسورتيوم لأنها شعرت بأنه يقلل من قيمة الشركة وآفاقها. ثم قام الكونسورتيوم بتحسين الصفقة إلى القيمة الحالية.

شروط الصفقة

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وبموجب شروط الصفقة، سيحصل مساهمو هارجريفز لانسداون على 1110 بنسات بريطانية لكل سهم وأرباح إضافية قدرها 30 بنسًا لكل سهم.

وتتضمن الصفقة خيارًا “بديلًا” للمساهمين الذين يريدون الاستمرار في الاستثمار في الشركة، من خلال السماح لهم بتحويل حصصهم إلى الشركة غير المدرجة.

وافق بيتر هارجريفز، الذي يمتلك نحو 20% من الشركة، على الصفقة وسيبيع نصف أسهمه مع الاحتفاظ بجزء منها تحت الملكية الجديدة. ومن ناحية أخرى، قرر ستيفن لانسداون بيع حصته بالكامل، والتي تقترب من 6%.

قالت أليسون بلات، رئيسة شركة هارجريفز لانسداون،

ويرى مجلس الإدارة أن العرض النقدي يمثل فرصة جذابة لمساهمي HL … والتي قد لا تكون قابلة للتحقيق حتى يتم تنفيذ الاستراتيجية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأكد بيف هوبر من مجموعة CVC Private Equity Group، وإميل أندرسون من Nordic Capital Advisors، وحمد شهوان الظاهري من هيئة أبو ظبي للاستثمار، أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحقيق التحول الذي تقوده التكنولوجيا لتعزيز عروض Hargreaves Lansdown ومرونتها.

“نتطلع إلى الشراكة مع إدارة HL لتسريع خطة التحول الخاصة بها – بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا والقنوات الرقمية وتحسين الخدمة – كل ذلك مع التركيز على قيمة العميل والخدمة وسرعة الابتكار والغرض الواضح لشركة HL.”

ارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة. وارتفع السهم بنسبة 54% منذ بداية العام.

تاريخ ونمو هارجريفز لانسداون

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تأسست شركة Hargreaves Lansdown في عام 1981 على يد بيتر هارجريفز وستيفن لانسداون من غرفة نوم إضافية بها مكاتب مستعارة، وقد شهدت شركة Hargreaves Lansdown نمواً كبيراً.

تدير الشركة الآن 1.55 مليار جنيه إسترليني لـ 1.8 مليون عميل. في البداية كانت الشركة تتواصل من خلال النشرات الإخبارية، ثم تطورت لتقدم منصة استثمارية عالية التقنية عبر الإنترنت.

أصبحت شركة Hargreaves Lansdown، المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية منذ عام 2007، جزءًا ثابتًا من مؤشر FTSE 100.

وقد تم التوصية للمساهمين بالعرض الذي قدمته مجموعة الاستحواذ بقيمة 5.4 مليار جنيه إسترليني، على الرغم من أن بعض خبراء الصناعة، بما في ذلك بن ييرسلي من فير إنفستينج، يعتقدون أن الشركة تستحق أكثر من ذلك بسبب تدفقاتها النقدية الصحية وأرباحها وأصولها القياسية قيد الإدارة.

توظف شركة HL حوالي 2400 شخص، معظمهم يعملون في مكاتبها الرئيسية على مرفأ بريستول.

تتمتع شركة إدارة الثروات الرقمية الرائدة في المملكة المتحدة بقاعدة كبيرة من العملاء المخلصين ومنصة رقمية قوية.

ومن خلال تقديم حصة من الأرباح المستقبلية للمساهمين، يهدف الكونسورتيوم إلى توحيد المصالح والحصول على الموافقة.

شركات الاستثمار الخاصة تزيد من استحواذها على شركات في المملكة المتحدة

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ويعد الاستحواذ على HL أحدث إضافة إلى مجموعة من الشركات المدرجة في بورصة لندن والتي تم الاستحواذ عليها من قبل صناديق الأسهم الخاصة أو جهات الاستحواذ الأخرى التي تجدها رخيصة نسبيًا مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز، فإن شركات الأسهم الخاصة زادت شركات الاستثمار المباشر الأجنبية في بريطانيا بشكل كبير من عمليات استحواذها على الشركات البريطانية، مع 95 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار جنيه إسترليني في النصف الأول من عام 2024.

وفي بريطانيا، تشمل عمليات الاستحواذ البارزة خلال الأشهر الستة الماضية استحواذ مؤسس شركة مارلو أليكس داكري على قسم المخاطر والامتثال لشركة البرمجيات المدرجة في البورصة في فبراير/شباط، في صفقة بقيمة 430 مليون جنيه إسترليني بدعم من شركة الاستثمار الخاص إنفلكشن.

وفي وقت لاحق من هذا العام، قد تتغير ملكية شركة الخدمات اللوجستية Evri أيضًا، حيث يتطلع مالكها الحالي، Advent International، إلى بيعها مقابل حوالي 2 مليار جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة الاستحواذ الأمريكية Thoma Bravo استكمال عملية الاستحواذ على شركة Darktrace المتخصصة في الأمن السيبراني بقيمة 4.3 مليار جنيه إسترليني قبل نهاية العام.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.