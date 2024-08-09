هل يجب عليك شراء أسهم Roblox بعد الحظر التركي بسبب مخاوف استغلال الأطفال؟

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وجدت شركة Roblox Corporation (NYSE: RBLX)، المعروفة بمنصتها الشهيرة للألعاب عبر الإنترنت، نفسها مؤخرًا متورطة في جدل بعد إصدار تقرير أرباح الربع الثاني.

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ورغم أن الشركة سجلت نتائج مالية قوية وقدمت نظرة متفائلة للربع الثالث، إلا أن الاحتفال كان قصير الأجل.

اتهمت الحكومة التركية شركة روبلوكس بتسهيل استغلال الأطفال واستضافة محتوى غير لائق، مما أدى إلى حظر المنصة على مستوى البلاد.

ويثير هذا التطور غير المتوقع مخاوف بشأن التأثير المحتمل على نمو الشركة وقيمة أسهمها، مما يترك المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت هذه فرصة للشراء أم إشارة تحذير.

فهم حظر تركيا

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اتخذت الحكومة التركية موقفا صارما ضد شركة روبلوكس، زاعمة أن المنصة متواطئة في استغلال الأطفال وتحتوي على محتوى يعتبر غير مناسب للأطفال.

ودافع وزير العدل التركي بقوة عن الحظر، مشيرا إلى التزام الحكومة الدستوري بحماية شباب البلاد.

وأضاف وزير العدل أن “دولتنا ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أطفالنا”، مؤكدا أن الأطفال هم العمود الفقري ومستقبل المجتمع.

وأكد التزام الحكومة بحماية الأطفال من التأثيرات الخارجية التي قد تضر بنموهم.

إن الحظر المفروض على Roblox ليس حادثًا معزولًا.

حظرت الحكومة التركية مؤخرا تطبيق إنستغرام، متهمة المنصة برقابة المنشورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويشير هذا النمط إلى أن حظر روبلوكس قد يكون جزءًا من أجندة ثقافية وسياسية أوسع داخل تركيا.

رد فعل روبلوكس والجدل الماضي

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ردًا على الحظر، أعربت شركة روبلوكس عن التزامها بسلامة المستخدمين والامتثال للقوانين التركية.

وتعمل الشركة بشكل نشط مع السلطات التركية لحل المسألة واستعادة الوصول إلى منصتها في البلاد.

روبلوكس ليس غريباً على الجدل المحيط بمحتواه.

وفي أواخر العام الماضي، واجهت الشركة دعوى قضائية تزعم أنها فشلت في تقديم محتوى مناسب للأطفال، على الرغم من مزاعمها بأنها منصة آمنة للمستخدمين الصغار.

بالإضافة إلى ذلك، في أبريل/نيسان، اتُهمت شركة روبلوكس بالاستفادة من عمالة الأطفال، حيث كان بعض اللاعبين على منصتها قاصرين.

ودافعت الشركة عن نفسها بالقول إن هؤلاء المشاركين الشباب أعطوا الأولوية للمتعة على الدفع الزائد ولم يتم إجبارهم على اللعب.

تركيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 85 مليون نسمة، هي الدولة الثامنة عشرة من حيث عدد السكان في العالم.

ومن المؤكد أن الحظر في سوق بهذا الحجم من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

منذ الحظر، شهدت شركة Roblox انخفاضًا بنسبة 2.5% في عدد المستخدمين المتزامنين، وهو رقم قد يؤثر على إيراداتها وآفاق نموها في المنطقة.

وبعيدًا عن الخسائر المالية، قد تواجه شركة روبلوكس أيضًا تحديات في الحفاظ على قيمة علامتها التجارية وفرص التوسع المستقبلية في تركيا وربما أسواق أخرى.

ومع ذلك، فإن النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة في معالجة هذه القضية، وتاريخها في التعامل مع مثل هذه الخلافات، يشير إلى أنها قد تكون قادرة على تجاوز العاصفة.

هل هذه فرصة للشراء؟

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انخفض سهم روبلوكس بنسبة 19% منذ بداية العام، والجدل الحالي يزيد من التحديات التي تواجه الشركة.

ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يؤمنون بإمكانات الشركة على المدى الطويل، فإن هذا الانخفاض قد يمثل فرصة للشراء.

ورغم أن الحظر في تركيا مثير للقلق، فإن قاعدة المستخدمين العالمية لشركة روبلوكس والمبادرات الاستراتيجية للشركة قد تسمح لها بالتعافي ومواصلة مسار نموها بمجرد حل الوضع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.