لماذا قد يؤدي قبول روسيا واليابان للعملات المشفرة إلى دفع عملة ABBC Coin ($ABBC)

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يكتسب التحول العالمي نحو مدفوعات العملات المشفرة زخمًا متزايدًا، مع التطورات المهمة في روسيا واليابان التي تشير إلى عصر جديد للأصول الرقمية.

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مع استمرار البلدان في استكشاف معاملات العملات المشفرة وإضفاء الشرعية عليها، فإن الرموز المميزة مثل ABBC Coin ($ABBC) ستستفيد بشكل كبير.

إن هذا القبول المتزايد لمدفوعات العملات المشفرة ليس مجرد اتجاه، بل هو حركة تحويلية في المشهد المالي، مما قد يضع ABBC Coin في وضع يسمح له بتحقيق نمو كبير.

روسيا تقنن المدفوعات والتعدين بالعملات المشفرة

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وفي خطوة رائدة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قانونًا في يوليو 2024 يشرع تعدين العملات المشفرة ويسمح للشركات باستخدام الأصول الرقمية في المعاملات الدولية.

ويمثل هذا التشريع خطوة مهمة بالنسبة لروسيا في سعيها لتجاوز العقوبات الأمريكية من خلال الاستفادة من العملات المشفرة.

يقدم القانون الجديد مفاهيم رئيسية مثل مشغلي البنية التحتية للتعدين، ومجموعات التعدين، ومعرفات العناوين، مما يمهد الطريق لبيئة تشفير منظمة ومنظمة.

Breaking: Putin signs both crypto laws.



The State Duma passed two bills on Tuesday. Putin signs them today.



– Legalizing cryptocurrency mining from November 1, 2024.

– Crossborder settlements and exchange trading in digital currency.



Russia are going full crypto. — MartyParty (@martypartymusic) August 8, 2024

وبموجب الإطار الجديد، لا يمكن إلا للكيانات المعترف بها في السجل الرسمي لروسيا تعدين العملات المشفرة، على الرغم من أن الأفراد لا يزال بإمكانهم المشاركة في أنشطة التعدين ضمن حدود محددة لاستخدام الكهرباء.

علاوة على ذلك، يتعين على المقيمين الروس استخدام سلاسل الكتل المحلية لتداول العملات الرقمية، مع تمتع البنك المركزي بسلطة تعليق العمليات التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

ويهدف هذا النهج التنظيمي إلى التخفيف من المخاطر مثل عدم الاستقرار المالي وغسيل الأموال مع تعزيز استخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية.

الصناعة المصرفية في اليابان تحتضن العملات المشفرة

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ويحقق القطاع المالي في اليابان أيضًا خطوات كبيرة في اعتماد مدفوعات العملات المشفرة.

تكشف التقارير الأخيرة أن 80% من البنوك اليابانية تتعاون مع Ripple لتحسين أنظمة الدفع الدولية.

تسلط هذه الشراكة الضوء على التأثير المتزايد لتقنية blockchain والعملات المشفرة في التمويل التقليدي (TradFi)، مما يمثل لحظة محورية في تطور الصناعة.

WOW! 💥



„Over 60 Japanese banks representing 80% of the Japanese banking industry have partnered with Ripple (which is competing to replace

SWIFT)!"



And every Japanese bank will use #XRP in 2025 according to SBI CEO! 🎌



Source: https://t.co/zB5XvyWF1m… pic.twitter.com/LWR0m4n5iS — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@barbie_xrpie) June 7, 2024

توقع رئيس مجلس إدارة شركة SBI Holdings، يوشيتاكا كيتاو، أن تستخدم جميع البنوك اليابانية عملة XRP التابعة لشركة Ripple بحلول عام 2025، وهو التطور الذي من شأنه أن يحدث ثورة في مشهد المدفوعات العالمية.

يهدف اعتماد المدفوعات المشفرة من قبل البنوك اليابانية إلى جعل المعاملات عبر الحدود أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، والقضاء على التأخيرات المرتبطة عادة بالعمليات المصرفية التقليدية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول في التركيز نحو رموز الدفع بالعملات المشفرة إلى جذب الانتباه إلى الأصول الرقمية الأخرى مثل ABBC Coin.

فهم عملة ABBC

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تتمتع عملة ABBC Coin بمكانة رئيسية في قطاع مدفوعات العملات المشفرة، حيث تعمل على معالجة تحديات خيارات الدفع المحدودة، والرسوم المرتفعة، والمعاملات البطيئة في التجارة الإلكترونية.

يهدف المشروع إلى تعزيز اعتماد التجزئة للأصول الرقمية وجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر أمانًا وكفاءة.

توفر منصة blockchain الخاصة بـ ABBC Coin ثلاثة منتجات رئيسية:

محفظة متعددة المنصات : تدعم مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك Bitcoin وEthereum ورموز ERC-20، مما يوفر للمستخدمين أداة متعددة الاستخدامات لإدارة أصولهم الرقمية.

: تدعم مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك Bitcoin وEthereum ورموز ERC-20، مما يوفر للمستخدمين أداة متعددة الاستخدامات لإدارة أصولهم الرقمية. تطبيق التسوق عبر الإنترنت : يسمح للمستخدمين بالتسوق عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة، مما يوسع نطاق التجارة الإلكترونية من خلال دمج المدفوعات الرقمية.

: يسمح للمستخدمين بالتسوق عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة، مما يوسع نطاق التجارة الإلكترونية من خلال دمج المدفوعات الرقمية. بورصة العملات المشفرة : تتيح التداول الآمن ومنخفض التكلفة للعملات المشفرة، وتوفر منصة موثوقة لمعاملات الأصول الرقمية.

توقعات أسعار ABBC

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حاليًا، يتم تداول عملة ABBC Coin عند مستوى 0.005916 دولارًا، مما يُظهر علامات التعافي بعد اتجاه هبوطي طويل الأمد شهد انخفاض قيمتها بنسبة 26% خلال الشهر الماضي و90% خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من هذه النكسات، فإن الاتجاه المتزايد نحو المدفوعات بالعملات المشفرة، كما يتضح من التطورات في روسيا واليابان، يضع عملة ABBC Coin في وضع يسمح لها بالنمو في وقت قريب.

مع تزايد عدد البلدان والمؤسسات المالية التي تعترف بالعملات المشفرة وتتبنى استخدامها في المدفوعات، فقد يرتفع الطلب على الرموز المميزة مثل ABBC Coin.

ويتوقع الخبراء أن هذا التحول العالمي في القطاع المصرفي قد يدفع سعر ABBC Coin نحو مستوى 1 دولار، مما يوفر عوائد كبيرة للمستثمرين الذين يستفيدون من هذا الاتجاه الناشئ.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.