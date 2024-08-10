يرى ANKR أن الارتداد هو هدف المجتمع لشبكة Neura الرئيسية

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تجذب شركة Ankr (ANKR) اهتمامًا جديدًا على الرغم من انخفاض سعرها بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي و7% في الشهر الماضي.

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تتمتع منصة البنية التحتية Web3 اللامركزية بالعديد من التطورات الرئيسية والمحفزات الصعودية المحتملة حيث يحوم السعر حول مستوى 0.025 دولار.

من الجدير بالذكر أن ANKR قد ارتد من أدنى مستوياته عند 0.020 دولار والذي وصل إليه في 5 أغسطس حيث دفعت عمليات البيع في سوق العملات المشفرة كل من Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

كيف كان أداء سعر ANKR في عام 2024؟

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ANKR هو الرمز الذي يحرك النظام البيئي اللامركزي لـ Ankr. وبصرف النظر عن الحوكمة، فإن الرمز هو المفتاح لنظام المعاملات والمدفوعات في الشبكة.

يمكن لحاملي الرموز الترويجية وضعها لكسب المكافآت بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات أخرى تدعم النظام البيئي اللامركزي الأوسع

ومع ذلك، كان أداء سعر ANKR أضعف من المتوقع منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق 0.21 دولار في أبريل 2021. وعلى الرغم من الارتفاع إلى 0.06 دولار مع ارتفاع البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس، فقد عاد ANKR إلى المستويات التي شوهدت في يناير من هذا العام.

ANKR يكتسب زخمًا

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يدعم نظام البنية التحتية اللامركزي الخاص بـ Ankr كل شيء، بدءًا من عمليات العقد لمعظم بروتوكولات إثبات الحصة إلى الحوسبة السحابية إلى التخزين السائل.

هناك أيضًا الذكاء الاصطناعي والأصول في العالم الحقيقي وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية. ويتوقع المحللون أن تكون هذه الأسواق ضخمة، خاصة وأن اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين يلاحظون ذلك.

وتبدو شبكة Ankr في وضع جيد للاستفادة من هذا الأمر من خلال العديد من المعالم والشراكات.

وتستهدف مثل هذه المبادرات تمكين كل من المطورين والمستخدمين. وقد تضمنت بعض أوجه التعاون شراكات كبرى في مجال الملكية الفكرية مع شركات عملاقة عالمية مثل Google Cloud وAlibaba Cloud وMicrosoft Azure وTencent Cloud.

تربط واجهة برمجة تطبيقات Web3 الخاصة بسلسلة الكتل المطورين والتطبيقات اللامركزية والعالم الحقيقي، حيث أصبح هذا ممكنًا حاليًا لأكثر من 55 سلسلة كتل، بما في ذلك Bitcoin. وهذا يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 200% في التكاملات منذ عام 2022 عندما كان هناك حوالي 17 سلسلة.

We’re just getting warmed up 🚀 pic.twitter.com/KokzfufnDh — Ankr (@ankr) July 19, 2024

أبرمت Ankr مؤخرًا شراكة مع Asphere، وهي منصة إنشاء مجموعات مخصصة ساعدت في بناء حلول لـ Binance وPolygon وMicrosoft لإطلاق مجموعة Destra Network على Arbitrum.

هل يمكن أن يساعد Neura في فتح ANKR؟

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وبعيدًا عن النمو الإجمالي للشبكة، من المرجح أن يكون حاملو رمز Ankr حريصين على الزخم الصعودي المحتمل من blockchain Neura الخاص بمشروع AI Layer1.

Neura عبارة عن سلسلة كتل متوافقة مع EVM تم إنشاؤها باستخدام بروتوكول IBC الخاص بـ Cosmos SDK وتقدم شبكة تسمح للمطورين ببناء تطبيقات لامركزية تركز على الذكاء الاصطناعي. تهدف المنصة أيضًا إلى تعزيز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير أدوات لجمع التبرعات اللامركزية والوصول إلى موارد وحدة معالجة الرسوميات والتخزين اللامركزي.

ستدعم عملة ANKR هذا النظام البيئي، حيث تعمل كعملة أساسية لاستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للشبكة والتخزين بين الاستخدامات الأخرى. ستنقل Ankr “جزءًا” من إمدادات ANKR إلى Neura ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ظهور منحنى طلب جديد.

🤨 A portion of the ANKR token supply will move to the @Neura_io chain, enhancing TVL and value capture within the Neura ecosystem. This strategic move aims to strengthen both ecosystems. pic.twitter.com/TXDdlJpbb8 — Ankr (@ankr) August 6, 2024

من المتوقع إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Neura في الربع الرابع وستوفر لمجتمعي Ankr و Neura مجموعة من السبل للاستفادة من التطوير.

ويتضمن ذلك التمويل الجماعي لمشاريع الذكاء الاصطناعي الجديدة كمستثمرين مبكرين، وفرص تقاسم الإيرادات ومكافآت المشاركة للمساعدة في تأمين شبكة Neura.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.