تقييم إمكانات Bitbot مع دخول Azur Games وPixelverse في عالم الألعاب المصغرة على Telegram

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تعاونت شركة الألعاب Pixelverse مع Azur Games، وهو استوديو ألعاب محمول مشهور، لتعزيز تجربة اللاعبين داخل الألعاب المصغرة على Telegram.

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سيطلق التحالف لعبة محمولة على Pixelverse، مع شخصيات من نظام PIXFI البيئي، بهدف ربط الألعاب المحمولة التقليدية مع Web3 من خلال ميزات الألعاب المبتكرة وأساسيات blockchain.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منصة المراسلة اهتمام كبير من عشاق العملات الرقمية، مما يرسم صورة صعودية لمشاريع التشفير القائمة على Telegram.

يبدو أن روبوت التداول Telegram Bitbot (BITBOT) مؤهل بشكل جيد للاستفادة من هذا التفاؤل لتحقيق نمو قوي.

دعونا نكتشف كيف يبدو أن هذا المشروع في مراحله المبكرة سيهيمن على صناعة الأصول الرقمية في الأوقات القادمة.

تطورات Telegram تزيد من جاذبية Bitbot

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يشهد التطبيق الاجتماعي اهتمام متزايد من الصفقات المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد استعانت شركة Pixelverse بتطبيق Telegram لتوسيع نطاقها في عالم Web3.

حققت Pixelverse إنجازات بارزة مؤخرًا. على سبيل المثال، نجحت المنصة في إدراج الرمز المميز الأصلي PIXFI وحصلت على ما يقرب من 7.5 مليون دولار من مستثمريها.

1. Fundraising



Pixelverse raised $7.5m from a lot of known investors in the crypto space in order to build out their game pic.twitter.com/YJRF8mkRRR — MenaceToSociety 🥶 (@NFTsAreNice) July 18, 2024

جذبت ألعاب Pixelverse أكثر من 75 مليون لاعب، مع 14 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، شهدت تطبيقات Telegram المصغرة نجاحًا كبيرًا. على سبيل المثال، هزت لعبة Hamster Kombat السوق بإصدارها الأول الذي حطم الأرقام القياسية.

وفي الوقت نفسه، سيضمن 250 مليون مستخدم شهريًا لشركة Azur Games و8 مليارات عملية تنزيل طريقة لعب أكثر استدامة وتفاعلية للألعاب المستندة إلى Telegram.

من المرجح أن يجذب التعاون بين Azur Games و Pixelverse عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى Web3 مع تجربة ألعاب متطورة على Telegram.

تيليجرام يعزز Web3

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كما أعلنت Telegram عن متصفح داخل التطبيق، يوفر لمستخدميها البالغ عددهم 950 مليونًا إمكانية الوصول إلى منصة لبناء مواقع ويب لامركزية داخل blockchain Open Network.

من المتوقع أن يضم المتصفح الموجود داخل التطبيق مليارات المستخدمين إلى Web3.

Telegram just unlocked #Web3 for nearly a billion users! 🤯 TON-based decentralized websites are now accessible through Telegram's in-app browser! Explore a new era of internet freedom!https://t.co/yXaNGuqFKl#TON@ton_blockchain $TON pic.twitter.com/hLeUIesmZV — Asher (@Asher0910) August 8, 2024

وفقًا لمؤسس تطبيق تيليجرام بافيل رودوف،

يتيح المتصفح للمستخدمين التبديل بين عرض مواقع الويب والمراسلة، ودمج التواصل مع استهلاك الأخبار. وهو مزود بكل الميزات التي تتوقعها من متصفح – مثل البحث والإشارات المرجعية وعلامات التبويب المتعددة.

في حين أصبح Telegram أكثر ودية لمحبي العملات المشفرة، فإن مشاريع مثل Bitbot تتطلع إلى الاستفادة من النمو المتوقع لتزدهر.

ارتفعت ثقة المستثمرين في Bitbot

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يؤكد التعاون بين Pixelverse وAzure Games لإطلاق لعبة جديدة في نظام Telegram البيئي ثقتهم في قوة تطبيق المراسلة.

وهذا يخفف من جاذبية المشاريع ذات الصلة، بما في ذلك Bitbot – التي حققت نجاحاً كبيراً من خلال طرحها الأولي للعملة (ICO) الذي جمع أكثر من 4 ملايين دولار.

في حين يشهد Telegram صفقات تشفير متزايدة، يعمل روبوت التداول Bitbot على ضمان تجربة تداول/استثمار سلسة لعشاق التشفير الذين يستخدمون تطبيق المراسلة.

سيستخدم Bitbot الذكاء الاصطناعي للبقاء في الصدارة. صمم المطورون Bitbot للاعبين التجزئة لدخول سوق التشفير مع التحكم الكامل.

إن الميزات مثل الذكاء الاصطناعي غير الحراسة والأمن من الدرجة الأولى تجعل Bitbot من بين المشاريع التي سرقت الأضواء في عالم التشفير في Telegram.

من المرجح أن يراقب عشاق الأصول الرقمية على Telegram كيف سيستغل Bitbot النظام البيئي المربح لتحقيق النمو الهائل لـ BITBOT.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول Bitbot هنا.