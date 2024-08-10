أكثر من نصف الأميركيين يشترون البقالة عبر الإنترنت: الوجبات الخفيفة والحلويات تتصدر القائمة

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لقد أدت سهولة التسوق عبر الإنترنت إلى تحويل مشهد البقالة الأمريكي، مع تحول عدد متزايد من المستهلكين إلى المنصات الرقمية لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

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وفقًا لتقرير Consumer Insights من Statista، اختار أكثر من نصف الأميركيين التسوق عبر الإنترنت للبقالة في العام الماضي، مما يسلط الضوء على التحول الكبير نحو الراحة الرقمية.

يعكس هذا التغيير اتجاها أوسع في سلوك المستهلكين، مدفوعا بالرغبة في السهولة وإمكانية الوصول إلى المواد الغذائية.

فئات البقالة الشعبية عبر الإنترنت

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تتصدر الوجبات الخفيفة والحلويات قائمة تفضيلات البقالة عبر الإنترنت، حيث تستحوذ على 24% من الطلبات عبر الإنترنت.

ويشير هذا إلى أن المستهلكين يفضلون الخيارات السريعة والمريحة لتلبية احتياجاتهم من الوجبات الخفيفة.

وتأتي الفواكه والخضراوات في المرتبة الثانية بنسبة 23% من مشتريات البقالة عبر الإنترنت، مما يشير إلى اهتمام قوي بالحفاظ على عادات الأكل الصحية.

وتحتل الأطعمة المجمدة والأرز والمعكرونة والحبوب واللحوم والنقانق ومنتجات الألبان والخبز أيضًا مكانًا بارزًا في سلال البقالة عبر الإنترنت.

ويوضح هذا التنوع أن الأميركيين لا يشترون سلعاً فاخرة فحسب، بل يدمجون أيضاً المواد الغذائية الأساسية في عادات التسوق عبر الإنترنت.

المصدر:ستاتيستا

من هم أكبر تجار التجزئة للبقالة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة؟

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في سوق البقالة التنافسية عبر الإنترنت، برزت بعض شركات التجزئة باعتبارها الخيارات الأولى للمستهلكين الأميركيين.

وول مارت هي شركة التجزئة الرائدة، والتي تهيمن على مجال البقالة عبر الإنترنت بمجموعة واسعة من المنتجات ومنصتها سهلة الاستخدام.

وبعد وول مارت، اكتسبت أمازون وكوستكو وإنستاكارت أيضًا حصة كبيرة في السوق.

تلبي هذه المتاجر مجموعة واسعة من تفضيلات المستهلكين وقد أثبتت نفسها كلاعبين رئيسيين في قطاع البقالة الرقمية.

على الرغم من الشعبية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت لشراء البقالة، يواجه تجار التجزئة العديد من التحديات.

السوق مشبعة، مع ضغوط تسعيرية كبيرة من جانب الشركات العملاقة الراسخة والجهات الوافدة الجديدة.

غالبًا ما تواجه شركات التجزئة الصغيرة صعوبة في التنافس مع المنافسين الأكبر حجمًا الذين يستفيدون من اقتصاديات الحجم.

إن إدارة سلسلة التوريد تشكل تحديات لوجستية، وخاصة فيما يتعلق بضمان تسليم المنتجات الطازجة في الوقت المناسب.

يتعين على تجار التجزئة تحقيق التوازن بين إدارة المخزون وجودة المنتج وكفاءة التسليم لتلبية توقعات المستهلكين والحفاظ على رضاهم.

يعد بناء ثقة العملاء والحفاظ عليها أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تؤدي مشكلات مثل الطلبات غير الصحيحة والتأخيرات وجودة المنتج الرديئة إلى الإضرار بسمعة بائع التجزئة.

الاستفادة من بيانات العملاء والتحليلات المتقدمة

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وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك العديد من الفرص أمام تجار التجزئة للبقالة عبر الإنترنت لتعزيز قدرتهم التنافسية.

يتيح الاستفادة من بيانات العملاء والتحليلات المتقدمة تجارب تسوق مخصصة وتوصيات مستهدفة، مما قد يعزز المشاركة والولاء.

إن دمج التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة، يمكن أن يؤدي إلى تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة العامة.

تساهم الميزات مثل أنظمة الطلب الذكية، والتنبؤ بالطلب، وطرق التسليم المُحسّنة في تحقيق التميز التشغيلي.

كما يمكن لمتاجر التجزئة أن تميز نفسها من خلال تنويع عروض منتجاتها وتكوين شراكات مع البائعين المحليين أو العلامات التجارية المتخصصة. كما يمكن أن يؤدي تقديم خدمات فريدة، مثل مجموعات الوجبات أو خيارات الاشتراك، إلى جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

لقد أصبح التأكيد على الاستدامة والممارسات الأخلاقية أمرا مهما بشكل متزايد.

ينجذب المستهلكون إلى الشركات التي تدعم التغليف الصديق للبيئة والمزارعين المحليين وممارسات التجارة العادلة.

ومن خلال التوافق مع هذه القيم، لا يمكن لمتاجر التجزئة جذب المتسوقين المهتمين بالبيئة فحسب، بل يمكنهم أيضًا اكتساب ميزة تنافسية.

ورغم استمرار التحديات، فإن فرص النمو والتميز كثيرة. ويتمتع تجار التجزئة الذين يتعاملون مع هذه التعقيدات بفعالية ويستفيدون من التقدم التكنولوجي بمكانة جيدة للازدهار في هذه الصناعة الديناميكية والتنافسية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.