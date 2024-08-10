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وبينما تستعد شركتا Walmart Inc (NYSE: WMT) وHome Depot Inc (NYSE: HD) للإعلان عن أرباحهما الفصلية الأسبوع المقبل، يتوقع المحلل مايكل لاسر من UBS إشارات متباينة من عمالقة التجزئة.

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في حين من المتوقع أن تصدر شركة هوم ديبوت توجيهات متحفظة، فمن المتوقع أن يكون أداء وول مارت أقوى، مما يعكس مبادراتها الاستراتيجية الأخيرة.

هوم ديبوت: نظرة متحفظة ولكن إمكانات طويلة الأجل

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ومن المقرر أن تعلن شركة هوم ديبوت عن أرباحها في 13 أغسطس.

ويتوقع لاسر أن تحافظ شركة تحسين المنازل على نهجها المحافظ، مما يعكس نظرة حذرة ولكن مستقرة على المدى القصير.

ورغم ذلك، فهو يعتقد أن هوم ديبوت في وضع جيد للنمو المستقبلي.

في الوقت الحالي، يظل سهم شركة Home Depot ثابتًا تقريبًا خلال العام، مما يشير إلى فترة من الركود.

ومع ذلك، يظل لاسر متفائلاً بشأن آفاق الشركة على المدى الطويل.

وتستند توقعاته الإيجابية إلى موقف هوم ديبوت القوي في السوق وقدرتها على الصمود في قطاع المستهلكين، مما يجعلها خيار استثماري قوي على الرغم من التوجيهات الخافتة المتوقعة.

وول مارت: أداء قوي وتفاؤل بالمستقبل

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في المقابل، من المقرر أن تصدر شركة وول مارت تقرير أرباحها في 15 أغسطس/آب، حيث يتوقع المحللون أداء قويا.

يبلغ التقدير المتفق عليه لأرباح وول مارت في الربع الثاني 65 سنتًا للسهم، بعد التعديل، على إيرادات تبلغ 168.5 مليار دولار.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 5.0% في الأرباح وزيادة بنسبة 4.0% في الإيرادات على أساس سنوي.

في الربع السابق، حققت وول مارت 60 سنتًا للسهم على إيرادات بلغت 161.5 مليار دولار.

وأشارت إدارة الشركة إلى أنها تتوقع تلبية أو تجاوز توجيهاتها السابقة، مما يساهم في خلق نظرة إيجابية.

وفي مقابلته الأخيرة مع قناة CNBC، سلط لاسر الضوء على إمكانات النمو التي تتمتع بها شركة وول مارت، وأشاد بشكل خاص بمشاريع الشركة في مجال الإعلان.

ويتوقع لاسر ارتفاعًا كبيرًا في أسهم وول مارت، حيث يتوقع سعرًا مستهدفًا يبلغ 74 دولارًا.

وأكد قدرة وول مارت على الاستفادة من بيانات المستهلكين الواسعة وإيرادات الإعلانات، والتي أضافت 3.4 مليار دولار إلى صافي أرباح الشركة العام الماضي.

وبما أن الإعلان يعتبر عملاً ذا هامش ربح مرتفع، فمن المتوقع أن يعزز هذا القطاع الأداء المالي لشركة وول مارت على المدى الطويل.

وعلى الرغم من التوجيهات المحافظة المتوقعة من شركة هوم ديبوت، لا يزال لاسر متفائلاً بشأن الشركة.

ويرى أن شركة هوم ديبوت تشكل خياراً استثمارياً قوياً لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لقطاع المستهلكين.

حددت شركة UBS سعرًا مستهدفًا لسهم Home Depot عند 400 دولار، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 14%.

وتمثل الأرباح المتوقعة البالغة 4.59 دولار للسهم انخفاضًا بنسبة 1.3% على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 42.6 مليار دولار، بانخفاض 0.8% عن العام السابق.

بشكل عام، من المتوقع أن تتعامل كل من شركتي وول مارت وهوم ديبوت مع موسم الأرباح القادم باستراتيجيات مختلفة.

تتناقض الإجراءات الاستباقية والأداء القوي لشركة وول مارت مع الموقف الحذر لشركة هوم ديبوت، ومع ذلك فإن الشركتين على أهبة الاستعداد للتأثير على قطاع التجزئة بشكل كبير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.