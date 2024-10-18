تقترح هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الأرجنتين لوائح جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية

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اقترحت لجنة الأوراق المالية الوطنية الأرجنتينية (CNV) إطارًا تنظيميًا جديدًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (PSAVs)، وفتحت فترة استشارة عامة مدتها 30 يومًا.

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تهدف هذه المبادرة إلى إرساء مبادئ توجيهية واضحة لتشغيل المركبات ذاتية القيادة في البلاد، ودعوة أصحاب المصلحة إلى المساهمة بأفكارهم وتوصياتهم من خلال نهج “الإعداد التشاركي للمعايير”.

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تصنف اللوائح المقترحة المركبات العامة المدنية على أساس أنشطتها المحددة:

الفئة 1: استبدال الأصول الافتراضية بالعملة القانونية (على سبيل المثال، تحويل USD Tether إلى الدولار الأمريكي).

استبدال الأصول الافتراضية بالعملة القانونية (على سبيل المثال، تحويل USD Tether إلى الدولار الأمريكي). الفئة 2: التداول بين الأصول الافتراضية المختلفة (على سبيل المثال، تبادل Bitcoin مقابل USD Tether).

التداول بين الأصول الافتراضية المختلفة (على سبيل المثال، تبادل Bitcoin مقابل USD Tether). الفئة 3: نقل الأصول الافتراضية.

نقل الأصول الافتراضية. الفئة 4: حيازة و/أو إدارة الأصول الافتراضية.

حيازة و/أو إدارة الأصول الافتراضية. الفئة 5: تقديم الخدمات المالية المتعلقة بعرض و/أو بيع الأصول الافتراضية من قبل المصدرين.

وبموجب الإطار الجديد، لن يُسمح إلا للأفراد المشاركين في الفئتين 1 و2 بممارسة أنشطتهم.

وسيتعين على المركبات ذات الأغراض العامة أيضًا الحفاظ على حد أدنى للأصول يختلف حسب الفئة، وقد يصل إلى 150 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدمي الخدمات تعيين مسؤولي الامتثال الداخليين وممثلي العلاقات العامة.

ستكون هناك حاجة إلى تقديم تقارير معلومات منتظمة توضح عدد العملاء وحجم المعاملات والأصول الافتراضية الأكثر تداولًا إلى CNV.

زيادة المسؤوليات الإدارية لبورصات العملات المشفرة

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وفي حين أن الاقتراح لا يزال مفتوحا للتعليقات العامة وقد يخضع لتغييرات قبل الموافقة النهائية، فمن المتوقع أن يزيد بشكل كبير من المسؤوليات الإدارية لبورصات العملات المشفرة العاملة في الأرجنتين.

تمثل مبادرة CNV لتنظيم PSAVs خطوة حاسمة إلى الأمام بالنسبة لقطاع الأصول الرقمية في الأرجنتين.

من خلال تعزيز عملية التشاور العام الشفافة إلى جانب الإطار التنظيمي الشامل، تهدف CNV إلى تعزيز الرقابة والمساءلة داخل صناعة خدمات الأصول الافتراضية.

ويهدف تصنيف المؤسسات المالية العامة وإدخال متطلبات الامتثال المحددة إلى تعزيز نزاهة السوق مع تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين.

ويؤكد الإطار التنظيمي المتطور على أهمية تحقيق التوازن بين التنظيم الفعال وتعزيز السوق الديناميكية والتنافسية.

وبينما يقدم أصحاب المصلحة ملاحظاتهم ويتم تحسين الإطار، فإن الهدف النهائي هو إنشاء نظام مرن يعزز النمو المسؤول مع حماية مصالح جميع المشاركين في السوق.

من خلال دمج المدخلات العامة في اللوائح المقترحة، تهدف CNV إلى وضع إرشادات واضحة لمؤسسات الخدمات المالية العامة للعمل بشكل أخلاقي وناجح في المشهد المالي الأرجنتيني.

وتطمح اللجنة إلى وضع البلاد كمنطقة مواتية لخدمات الأصول الرقمية المسؤولة من خلال تعزيز الشفافية والامتثال والابتكار مع ضمان استقرار السوق وثقة المستثمرين.

وفي نهاية المطاف، يؤكد النهج التعاوني والتشاوري لـ CNV تجاه هذه المبادرة التنظيمية التزامها بتناغم الابتكار مع حماية المستثمرين، مما يساهم في النمو المستدام واستقرار صناعة الأصول الرقمية في الأرجنتين.