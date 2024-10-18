شركات التبغ الكبرى تعرض تسوية بقيمة 24 مليار دولار لحل الدعاوى القضائية الكندية

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توصلت شركة فيليب موريس إنترناشونال (PM.N) وبريتيش أميركان توباكو (BATS.L) وجابان توباكو (2914.T) إلى تسوية مقترحة بقيمة 32.5 مليار دولار كندي (23.6 مليار دولار) لحل نزاع قانوني طويل الأمد في كندا.

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وتأتي التسوية بعد ما يقرب من عقد من التقاضي، عقب حكم أصدرته محكمة كيبيك عام 2015 والذي منح تعويضات لأكثر من 100 ألف مدخن ومدخن سابق الذين زعموا أن الشركات فشلت في تحذير المستهلكين بشكل كاف من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين.

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ويعد الاقتراح جزءًا من عملية الوساطة التي يشرف عليها وسيط معين من قبل المحكمة.

حكم قضائي صدر عام 2015 يقضي بتعويضات بقيمة 15 مليار دولار كندي

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بدأت المعركة القانونية في عام 2015 عندما أصدرت محكمة كيبيك حكما ضد الشركات الكندية التابعة لشركة فيليب موريس، وشركة بريتيش أميركان توباكو، وشركة جابان توباكو.

وقد حكمت المحكمة بمنح تعويضات تقدر بنحو 15 مليار دولار كندي للمدخنين في كيبيك الذين زعموا أن الشركات كانت على علم بالمخاطر الصحية للتدخين منذ الخمسينيات من القرن الماضي ولكنها استمرت في بيع منتجاتها دون تحذيرات مناسبة.

وبعد أن أيدت المحكمة الحكم في عام 2019، سعت الوحدات الكندية إلى الحصول على الحماية من الإفلاس، مما سمح بالوقت اللازم للمفاوضات بشأن تسوية محتملة.

عملية الوساطة تؤدي إلى اقتراح بمليارات الدولارات

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وتحت إشراف المحكمة، كانت الشركات الكندية التابعة لشركات التبغ الثلاث تتفاوض على شروط التسوية.

ورغم تحديد المبلغ الإجمالي للتسوية البالغ 32.5 مليار دولار كندي، فإن تخصيص هذا المبلغ بين شركة فيليب موريس، وشركة بريتيش أميركان توباكو، وشركة اليابان توباكو لم يتم الانتهاء منه بعد.

وتظل الشركات متفائلة بأن العملية القانونية ستنتهي قريبا، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس جاك أولتشاك عن أمله في أن تتمكن وحدتهم الكندية، روثمانز بينسون آند هيدجز (RBH)، من تحويل التركيز إلى العمليات التجارية المستقبلية.

وصفت شركة BAT الخطة المقترحة بأنها “خطوة إيجابية”

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ووصفت شركة بريتيش أميركان توباكو، التي تملك شركة إمبريال توباكو كندا، التسوية المقترحة بأنها خطوة إيجابية نحو الحل.

وفي حين امتنعت الشركة عن تقديم تفاصيل محددة عن الخطة، إلا أنها أكدت دعمها لإطار التسوية.

وتخطط الشركة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتاحة والتدفقات النقدية المستقبلية من مبيعات التبغ الكندية لتمويل حصتها من التسوية.

ورغم هذا الإعلان، انخفضت أسهم شركة بريتيش أميركان توباكو بنسبة 3% صباح الجمعة، مما يعكس حذر المستثمرين.

وتتوقع شركة فيليب موريس التصويت على الخطة في ديسمبر/كانون الأول

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تتطلب خطة التسوية المقترحة الحصول على موافقة من المطالبين قبل المضي قدمًا.

وقالت شركة فيليب موريس إن التصويت من المتوقع أن يتم في ديسمبر/كانون الأول 2024، على أن تعقد جلسة استماع لاحقة في المحكمة للموافقة على الخطة في النصف الأول من عام 2025، إذا تم التصويت.

ومن شأن التصويت الناجح أن ينهي سنوات من عدم اليقين بشأن عمليات شركات التبغ في كندا، والتي كانت تعمل تحت حماية الإفلاس وتواجه التزامات مالية كبيرة.

تمثل التسوية تحولاً كبيراً في قضايا التبغ الكندية

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وإذا تمت الموافقة على هذه التسوية، فإنها ستكون واحدة من أكبر التسويات في تاريخ القانون الكندي ونقطة تحول في قضايا التبغ داخل البلاد.

وقد سلطت القضية الضوء على الآثار الصحية طويلة الأمد للتدخين ومسؤوليات شركات التبغ في الكشف عن المخاطر للمستهلكين.

كما أنها تسلط الضوء على التأثير المالي الكبير الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الدعاوى القضائية على كبار اللاعبين العالميين مثل شركة فيليب موريس، وشركة بريتيش أميركان توباكو، وشركة جابان توباكو، حيث يتعاملون مع التحديات القانونية المستمرة في ولايات قضائية مختلفة.