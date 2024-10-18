BOOK OF MEME (BOME) price suddenly drops as whale pulls the plug

ارتفعت أسهم Book of Meme بنسبة 18% مع ارتفاع أسهم MOG وMEW وFLOKI وWIF

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Written on Oct 18, 2024
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  • Following Bitcoin’s (BTC) impressive rise above $68k, meme coins have taken the spotlight.
  • Investor interest pushes MOG, FLOKI and MEW prices higher.
  • The top 100 market cap meme coin gainers are largely on Ethereum and Solana.

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ارتفعت قيمة Book of Meme خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث قادت عملات meme ارتفاع سوق العملات المشفرة في 18 أكتوبر.

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بعد الارتفاع المذهل لعملة البيتكوين (BTC) إلى ما يزيد عن 68 ألف دولار، أصبحت عملات الميم محط أنظار الجميع.

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قفزت عملة Dogecoin (DOGE) بنسبة 10%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا، في حين شهدت أيضًا رموز أخرى ذات طابع كلاب مثل Brett وBonk وPopcat مكاسب كبيرة.

وفقًا لـ DEGEN NEWS على X، فإن سبعة من أكبر 10 عملات رابحة بين أعلى 100 عملة من حيث القيمة السوقية خلال التعاملات المبكرة في الولايات المتحدة يوم الجمعة كانت عملات ميم.

مؤشر BOME يقفز بنسبة 18%

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وفقًا لبيانات CoinMarketCap في وقت كتابة هذا التقرير، فإن أفضل ثلاث عملات رقمية من حيث المكاسب على مدار 24 ساعة بين أفضل 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية هي Book of Meme (BOME)، وMog Con (MOG)، وcat in a dogs world (MEW). كما كانت Floki (FLOKI) وdogwifhat (WIF) من بين أكبر الرابحين.

بالنسبة لـ Book of Meme، شهد الارتفاع أيضًا ارتفاعًا في حجم التداول، حيث حقق المتداولون ما يزيد عن 337 مليون دولار بزيادة قدرها 26% خلال نفس الفترة.

وفي حين أن هذه الزيادة اللائقة تشير إلى أن الثيران عدوانيون، كان سهم BOME يتداول عند المستويات التي شوهدت آخر مرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، حيث انخفضت الأسعار من فوق 0.011 دولار وسط تقلبات متزايدة.

ارتفعت قيمة عملة الميم المعتمدة على سولانا بنسبة تزيد عن 55% في الأسبوع الماضي وأكثر من 986% في العام الماضي.

حصلت رموز MOG وMEW وFLOKI وWIF على مكاسب

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كما ارتفعت عملات الميم الأخرى مع توقع المحللين تعزيز سرد الميم في دورة الصعود المتوقعة.

سجلت كل من MOG وMEW حركة صعودية تفوقت على أفضل العملات البديلة. على سبيل المثال، تم تداول سعر Mog Coin أعلى بنحو 11%، وتم تداول cat in dogs world أعلى بنسبة 9%.

وسجلت أسهم FLOKI وWIF أيضًا زيادة في كل من السعر والحجم اليومي، بنسبة 19% و14% على التوالي.

استفاد نظام TRON البيئي من ارتفاع عملة meme

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أكبر 100 عملة مربحة من حيث القيمة السوقية تعتمد بشكل كبير على Ethereum وSolana.

ومع ذلك، يسلط تقرير حديث من منصة التشفير Messari الضوء على كيف لعبت عملات الميم دورًا حاسمًا في مكاسب سعر TRON (TRX) في الربع الأخير.

نشر Messari على X أن SunPump، منصة إطلاق عملة TRON الجديدة، هي التي أشعلت هذا النمو. وقد انعكس هذا النمو في مقاييس التمويل اللامركزي (DeFi) لـ TRON، بما في ذلك زيادة في إيرادات الربع الثالث بنسبة 29٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

العملات الميمية المعتمدة على ترون مثل Sundog (SUNDOG) متأخرة.

لكن المقاييس على السلسلة تظهر أنه في الربع الأخير، قادت حجم بورصة TRON اللامركزية (DEX) إلى زيادة بنسبة 150٪ على أساس ربع سنوي.

بلغت القيمة الإجمالية المقفلة للمنصة 8.09 مليار دولار، بارتفاع قدره 4%.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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