هل يتمكن Netflix من الحفاظ على زخمه مع ارتفاع نمو المشتركين وارتفاع شعبية الإعلانات؟

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وفي تعزيز كبير لقاعدة مشتركيها، رحبت نتفليكس (NFLX.O) بـ 5.1 مليون مشترك جديد في خدمة البث خلال الربع الثالث، متجاوزة توقعات وول ستريت بأكثر من مليون مشترك.

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وتتوقع الشركة نموًا أكبر في عدد عملائها مع اقتراب موسم العطلات، وخاصة مع العودة المرتقبة للدراما الكورية “لعبة الحبار”.

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بعد إصدار تقرير أرباحها، ارتفعت أسهم Netflix بنسبة 4.8% في تداولات ما بعد ساعات العمل، مما يمثل زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 47% منذ بداية العام.

في ظل تباطؤ نمو عدد المشتركين، تعمل شركة نتفليكس بشكل استراتيجي على إعادة توجيه تركيز المستثمرين من أرقام الاشتراك الخام إلى مقاييس أكثر دقة، مثل نمو الإيرادات وهوامش الربح.

ابتداءً من العام المقبل، ستتوقف الشركة عن الإبلاغ عن أرقام المشتركين وستسلط بدلاً من ذلك الضوء على أداء عروضها المدعومة بالإعلانات.

كشفت شركة نتفليكس، الخميس، أن خدمتها المدعومة بالإعلانات شكلت أكثر من 50% من الاشتراكات الجديدة في المناطق التي تتوفر فيها الخدمة.

وكان المحللون قد توقعوا أن تكتسب نتفليكس ما يقرب من 4 ملايين مشترك في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا لتقديرات LSEG.

وشهد هذا الربع أيضًا إصدارات محتوى جديدة، بما في ذلك رواية جريمة القتل الغامضة “الزوجان المثاليان” والكوميديا الرومانسية “لا أحد يريد هذا”.

وعلى الصعيد المالي، أعلنت شركة نتفليكس عن أرباح بلغت 5.40 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات التي بلغت 5.12 دولار. وارتفع هامش التشغيل إلى 30%، مقارنة بـ 22% في الربع نفسه من العام الماضي.

بلغت الإيرادات 9.825 مليار دولار، متجاوزة بشكل طفيف التقديرات الإجماعية البالغة 9.769 مليار دولار.

وقال مايك برولكس، المحلل في شركة فورستر، لرويترز: “من جميع النواحي العملية، تسير نتفليكس في الاتجاه الصحيح”.

وتشهد الإيرادات وهوامش التشغيل ارتفاعًا، في حين تتم إدارة النفقات بشكل فعال.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين، فإن الأرقام ظلت أقل من 8.76 مليون مشترك تم اكتسابها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أعرب برولكس عن قلقه إزاء ما أسماه “الانحدار الحاد” في عدد المشتركين الجدد، مشيرا إلى أنه “في حين أن هناك مجالا لنمو عدد المشتركين الجدد على المستوى الدولي، إلا أنه في الولايات المتحدة يتم استنزاف كل شيء”.

بالنظر إلى المستقبل، تتوقع نتفليكس أن إضافات العملاء في الربع الأخير من العام – وهي فترة قوية عادةً بسبب مشاهدة العطلات – سوف تتجاوز تلك الخاصة بالربع الثالث من سبتمبر، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة.

من المقرر أن يبدأ عرض الموسم الثاني المرتقب من مسلسل “Squid Game” في أواخر ديسمبر.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس في مقطع فيديو بعد الأرباح: “نحن نشعر بالرضا حقًا عن العمل”.

“كانت لدينا خطة لتسريع الأعمال من جديد، وقد نجحنا في تنفيذ هذه الخطة.”

نهج منهجي للنمو

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وأشارت الشركة إلى أن إنتاجها من البرامج زاد في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن إضرابات هوليوود العام الماضي.

تكشف مقاييس المشاركة أن العضو العادي يقضي حوالي ساعتين يوميًا في مشاهدة Netflix.

ورغم أن الشركة شهدت نمواً في فئة الإعلانات المدعومة، إلا أنها لا تتوقع أن تصبح إيرادات الإعلانات المحرك الأساسي للنمو حتى عام 2026.

صرحت ماجالي جروسهايم، المحللة الرئيسية لأبحاث الأسهم في شركة M Science، قائلة:

إنهم يذكروننا باستمرار بالزحف والمشي والجري، وأعتقد أن هذا لا يزال في بدايته بالتأكيد. وفي بياناتنا، نستمر في ملاحظة أن معدل الاختيار للخطة المدعومة بالإعلانات يتسارع في العديد من الأسواق الناضجة.

وتشكل الأحداث المباشرة، وخاصة الأحداث الرياضية، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية نيتفليكس، لأنها تجذب المعلنين.

في نوفمبر/تشرين الثاني، تخطط المنصة لبث مباراة مرتقبة للغاية بين نجم اليوتيوب جيك بول وأسطورة الملاكمة مايك تايسون، تليها مباراتان في دوري كرة القدم الأميركي في يوم عيد الميلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم نتفليكس رفع الأسعار في إسبانيا وإيطاليا اعتبارًا من يوم الجمعة، بعد زيادات الأسعار السابقة في أسواق أوروبية مختارة واليابان.

رفض ساراندوس فكرة تجميع نتفليكس مع خدمات البث الأخرى مثل والت ديزني (DIS.N) ووارنر براذرز ديسكفري (WBD.O)، قائلاً: “ما نركز عليه هو إضافة المزيد والمزيد من القيمة إلى هذه الحزمة”، واصفًا هذا النهج بأنه “نموذج مريح” لشركات الإعلام التقليدية.