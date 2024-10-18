هل يمكن أن تكون منازل وول مارت الصغيرة التي يقل سعرها عن 16 ألف دولار هي الحل للعيش بأسعار معقولة؟

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في تطور غير متوقع لمشتري المنازل، تدخل شركة Walmart (WMT) إلى سوق المنازل الصغيرة، وتوفر خيارات معيشية بأسعار معقولة تمامًا كما سبق لشركة Amazon أن خاضت هذا المجال من خلال المنازل المنبثقة العصرية.

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وتقدم شركة التجزئة العملاقة “منزلًا جاهزًا قابلًا للتوسيع” من شركة Chery Industrial، بسعر جذاب يبلغ 15900 دولار للنموذج الذي تبلغ مساحته 19 × 20 قدمًا.

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تعتبر نقطة السعر هذه أقل بشكل ملحوظ من القائمة السابقة التي نشرتها أمازون والتي بلغت 19000 دولار لمنزل صغير مماثل، والتي تضمنت خصمًا مؤقتًا بقيمة 1000 دولار في أبريل؛ ومع ذلك، فإن هذا النموذج غير متوفر حاليًا على موقع أمازون.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى توفير المزيد من المال، فإن الشركة المصنعة لديها نسخة أكثر إحكاما من المنزل الجاهز – نموذج 15 × 20 قدمًا – يباع حاليًا بسعر التجزئة أقل بقليل من 12000 دولار.

يتطلب شراء أحد هذه المنازل بذل بعض الجهود الإضافية؛ حيث سيحتاج المشترون إلى تأمين قطعة أرض، بالإضافة إلى الأساس اللازم، وإمدادات الطاقة، ووصلات المياه.

يحتوي المنزل نفسه على وسائل الراحة الأساسية، بما في ذلك المرحاض، والدش، والخزائن، وأقفال الأبواب.

عند التسليم، يصل المنزل في حالة مدمجة ومطوية.

سيحتاج المشترون إلى المساعدة في فتح الجدران والسقف لتحقيق الهيكل الكامل. وبينما لا يشمل السعر الأثاث، يمكن للمتسوقين العثور على الأثاث بسهولة في وول مارت أو أمازون.

اكتسب اتجاه المنازل الصغيرة زخمًا على مدار العقدين الماضيين، مدفوعًا بأبناء جيل الألفية الذين يرفضون بشكل متزايد المنازل الفخمة وسط ارتفاع أسعار المساكن.

تمكنت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، تبنت نمط الحياة المنزلية الصغيرة في الفناء الخلفي لمنزل والديها، من توفير ما يكفي لشراء منزل بقيمة 250 ألف دولار، وجمعت عددًا كبيرًا من المتابعين على TikTok لمشاركة رحلتها.

في عصر أصبح فيه تحمل التكاليف بعيد المنال بشكل متزايد، قد تعمل منازل وول مارت الصغيرة على إعادة تعريف معنى العيش في مساحة كبيرة على نطاق أصغر، مما يوفر مسارًا عمليًا لتحقيق حلم امتلاك منزل.