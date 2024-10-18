Walmart Inc analysis: why Walmart's earnings are more important than you think

هل يمكن أن تكون منازل وول مارت الصغيرة التي يقل سعرها عن 16 ألف دولار هي الحل للعيش بأسعار معقولة؟

Written by
Translated by
Written on Oct 18, 2024
Reading time 1 minutes
  • تبيع شركة وول مارت منازل صغيرة بمبلغ 15.900 دولار، بعد أن قدمت أمازون منتجات مماثلة.
  • ويعتبر الطراز الذي تبلغ مساحته 19 × 20 قدمًا أرخص من سعر أمازون السابق البالغ 19 ألف دولار.
  • يتوفر إصدار بمساحة 15 × 20 قدمًا بسعر يقل قليلاً عن 12000 دولار.

تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >

في تطور غير متوقع لمشتري المنازل، تدخل شركة Walmart (WMT) إلى سوق المنازل الصغيرة، وتوفر خيارات معيشية بأسعار معقولة تمامًا كما سبق لشركة Amazon أن خاضت هذا المجال من خلال المنازل المنبثقة العصرية.

Advertisement

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وتقدم شركة التجزئة العملاقة “منزلًا جاهزًا قابلًا للتوسيع” من شركة Chery Industrial، بسعر جذاب يبلغ 15900 دولار للنموذج الذي تبلغ مساحته 19 × 20 قدمًا.

Advertisement

تعتبر نقطة السعر هذه أقل بشكل ملحوظ من القائمة السابقة التي نشرتها أمازون والتي بلغت 19000 دولار لمنزل صغير مماثل، والتي تضمنت خصمًا مؤقتًا بقيمة 1000 دولار في أبريل؛ ومع ذلك، فإن هذا النموذج غير متوفر حاليًا على موقع أمازون.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى توفير المزيد من المال، فإن الشركة المصنعة لديها نسخة أكثر إحكاما من المنزل الجاهز – نموذج 15 × 20 قدمًا – يباع حاليًا بسعر التجزئة أقل بقليل من 12000 دولار.

يتطلب شراء أحد هذه المنازل بذل بعض الجهود الإضافية؛ حيث سيحتاج المشترون إلى تأمين قطعة أرض، بالإضافة إلى الأساس اللازم، وإمدادات الطاقة، ووصلات المياه.

يحتوي المنزل نفسه على وسائل الراحة الأساسية، بما في ذلك المرحاض، والدش، والخزائن، وأقفال الأبواب.

عند التسليم، يصل المنزل في حالة مدمجة ومطوية.

سيحتاج المشترون إلى المساعدة في فتح الجدران والسقف لتحقيق الهيكل الكامل. وبينما لا يشمل السعر الأثاث، يمكن للمتسوقين العثور على الأثاث بسهولة في وول مارت أو أمازون.

اكتسب اتجاه المنازل الصغيرة زخمًا على مدار العقدين الماضيين، مدفوعًا بأبناء جيل الألفية الذين يرفضون بشكل متزايد المنازل الفخمة وسط ارتفاع أسعار المساكن.

تمكنت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، تبنت نمط الحياة المنزلية الصغيرة في الفناء الخلفي لمنزل والديها، من توفير ما يكفي لشراء منزل بقيمة 250 ألف دولار، وجمعت عددًا كبيرًا من المتابعين على TikTok لمشاركة رحلتها.

في عصر أصبح فيه تحمل التكاليف بعيد المنال بشكل متزايد، قد تعمل منازل وول مارت الصغيرة على إعادة تعريف معنى العيش في مساحة كبيرة على نطاق أصغر، مما يوفر مسارًا عمليًا لتحقيق حلم امتلاك منزل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

Advertisement

Related news

Other content you may like

More industry news

قفزت عملة PNUT بنسبة 1,688% هذا الأسبوع؛ وتظل عملة BTC ثابتة على مسارها نحو 100 ألف دولار
November 16, 2024
يقول المحللون إن سهم بلوم على استعداد لتحقيق مكاسب هائلة بعد صفقة AEP
November 15, 2024
الصين تفتح ميناء تشانكاي في بيرو وتعزز نفوذها في أميركا اللاتينية
November 15, 2024
جنرال موتورز تستغني عن 1000 موظف كجزء من جهود خفض التكاليف وإعادة التنظيم
November 15, 2024
مايكل بيري يستثمر في أسهم علي بابا: هل يجب عليك شراؤها أيضًا؟
November 15, 2024
الحوت يتخلص من 850 ألف من رموز Dogwifhat بعد ارتفاع بنسبة 55٪: ما هو التالي لسعر WIF؟
November 15, 2024
تتوقع شركة ديوليو، أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، انخفاض الأسعار إلى النصف تقريبًا في الأشهر المقبلة
November 15, 2024
الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 2021؛ وسوق النحاس تستعد لمزيد من الخسائر
November 15, 2024