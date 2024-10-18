تكافح Dogwifhat (WIF) لاستعادة 3 دولارات وسط عودة عملة meme

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تواجه Dogwifhat (WIF)، وهي عملة رقمية رائدة تعتمد على Solana، صعوبة في استعادة المستوى الحرج البالغ 3 دولارات على الرغم من أنها شهدت ارتفاعًا قويًا بنسبة 78% خلال الشهر الماضي.

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وصلت عملة WIF إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 2.97 دولار في 16 أكتوبر، وبعد ذلك يبدو أن عملة الميم دخلت مرحلة توحيد. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة WIF تتداول عند 2.66 دولار، بزيادة 4% على مدار الـ 24 ساعة الماضية و78.3% على مدار الثلاثين يومًا الماضية.

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Dogwifhat يتفوق على أفضل عملات الميم

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لقد أدى الارتفاع الأخير في سعر WIF إلى وضعه بين أفضل العملات الرقمية أداءً. وبالمقارنة بأداء الشهر الماضي للاعبين الرئيسيين الآخرين، مثل Dogecoin (DOGE) وShiba Inu (SHIB)، فإن مكاسب WIF بارزة.

في حين شهد كل من DOGE وSHIB زيادات شهرية بنسبة 34% و43% على التوالي، ارتفع WIF بنحو 78%، مما يدل على انتعاش كبير في معنويات السوق.

علاوة على ذلك، تكشف بيانات الأداء حتى الآن من العام أن dogwifhat شهدت نموًا استثنائيًا بنحو 1,392%، مما يجعلها واحدة من عملات الميم البارزة في عام 2024.

العملة المعدنية الوحيدة التي تفوقت على WIF هذا العام هي Turbo (TURBO)، وهي رمز مشفر بـ ChatGPT شهد زيادة هائلة بلغت 4570%.

من المرجح أن يكون الارتفاع الكبير في سعر WIF قد جذب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مما أدى إلى زيادة نشاط التداول وضغوط الشراء.

تشير المشاعر الفنية والسوقية إلى آفاق متباينة لـ WIF

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من الناحية الفنية، يشير تحرك سعر WIF منذ أوائل سبتمبر إلى نمط من الارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأعلى، مما يشكل قناة موازية صاعدة على الرسم البياني اليومي. يعمل الحد الأدنى لهذه القناة، الواقع عند 2.50 دولار، كمستوى دعم حاسم، بينما يمثل الحد الأوسط حول 2.91 دولار مقاومة في الأمد القريب.

إذا تمكن WIF من التغلب على مقاومة القناة الموازية الصاعدة، فسيكون الهدف التالي هو 3.42 دولار، وهو ما يمثل زيادة محتملة بنسبة 28% عن سعره الحالي.

ارتفعت الفائدة المفتوحة لـ WIF (OI) بنحو 50% من 322.2 مليون دولار في 4 أكتوبر إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 480.2 مليون دولار بحلول 15 أكتوبر، على الرغم من أنها انخفضت قليلاً إلى 395.62 مليون دولار وقت النشر في 18 أكتوبر وفقًا لـ Coinglass.

وارتفعت أيضًا معدلات تمويل العقود الدائمة، مما يشير إلى أن متداولي العقود الآجلة لا يزالون متفائلين بشأن آفاق عملة الميم.

في حين أن نسبة WIF الطويلة/القصيرة هي 1.92 وفقًا لبيانات Coinalyze ، لا يزال هناك عدد كبير من الصناديق في مراكز قصيرة، مما يشير إلى الشكوك حول قدرة WIF على الحفاظ على ارتفاعها.

مع الأخذ في الاعتبار كل ما سبق، يظل من غير المؤكد ما إذا كان زخم Dogwifhat (WIF) سيكون كافياً لكسر حاجز 3 دولارات ومواصلة حركته الصعودية.