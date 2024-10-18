انخفاض أسهم بولي كاب الهندية بأكثر من 5% على الرغم من الأرباح القوية في الربع الثاني، وإليك السبب

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انخفضت أسهم شركة بوليكاب الهند بأكثر من 5% في 18 أكتوبر، على الرغم من أن الشركة أعلنت عن أرباح قوية للربع الثاني من السنة المالية 25.

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سجلت شركة السلع الكهربائية ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي إلى 445.2 كرور روبية، مع نمو إجمالي الدخل إلى 5،574.6 كرور روبية، ارتفاعًا من 4،253 كرور روبية في نفس الفترة من العام الماضي.

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وعلى الرغم من تحقيق أعلى مبيعات لها على الإطلاق في الربع الثاني، بفضل نمو محلي بنسبة 28% في قطاع الكابلات والأسلاك، انخفضت أسهم بوليكاب بسبب مخاوف بشأن الهامش.

في وقت كتابة هذا التقرير، كانت أسهم بوليكاب تتداول منخفضة بنسبة 3% عند 6,910.35 روبية هندية في البورصة الوطنية (NSE).

مبيعات قوية، لكن الهوامش تواجه ضغوطًا

كان أداء شركة بوليكاب مدفوعًا في المقام الأول بنشاطها الأساسي – الأسلاك والكابلات – والذي شهد نموًا يفوق القطاعات الأخرى.

ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن هوامش الربح التشغيلية تأثرت بسبب زيادة المنافسة والتغييرات في مزيج المنتجات.

وأعلنت الشركة أيضًا عن نمو بنسبة 18% في قطاع السلع الكهربائية سريعة الحركة (FMEG)، على الرغم من أن القطاع لا يزال يعمل بخسارة.

أصدرت شركة جيفريز تصنيف “شراء” بسعر هدف 8315 روبية للسهم، معترفة بالأداء القوي في الربع الثاني ولكنها أشارت إلى ضغوط الهامش باعتبارها تحديًا رئيسيًا.

كما احتفظت Nuvama أيضًا بدعوتها “للشراء”، وحددت سعرًا مستهدفًا عند 8340 روبية، مستشهدة بإمكانات نمو الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

استراتيجية التصدير تقود النمو على المدى الطويل

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كما قامت شركة بوليكاب بتوسيع نطاق عملها خارج الهند، حيث تمثل الصادرات الآن 10% من إيرادات C&W.

ويعتقد المحللون أن هذا التحول نحو الأسواق الدولية يوفر فرص نمو ذات هوامش أعلى.

وسلط نوفاما الضوء على تحول بوليكاب من نموذج التصدير القائم على الطلبات إلى نموذج يعتمد على التوزيع، وهو ما قد يضع الشركة في وضع يسمح لها بالنمو المستدام في الأسواق العالمية.

وأضاف نوفاما: “بمجرد أن يتحول الطلب، فإن ارتفاع الإيرادات في قطاع FMEG قد يؤدي إلى تحسينات في الهامش أكثر حدة مما يتوقعه السوق حاليًا”.

أداء سهم بولي كاب المتفوق والتوقعات المستقبلية

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وعلى الرغم من انخفاض اليوم، ارتفعت أسهم بوليكاب بنسبة 24% هذا العام، متجاوزة مكاسب نيفتي البالغة 15%.

على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع سهم بوليكاب بنسبة 30%، مقارنة بارتفاع مؤشر نيفتي بنسبة 25% خلال نفس الفترة.

وتظل الشركة أكبر شركة لتصنيع الأسلاك والكابلات في الهند وواحدة من أسرع اللاعبين نمواً في قطاع FMEG.

مع 23 منشأة تصنيع وأكثر من 15 مكتبًا وأكثر من 25 مستودعًا في جميع أنحاء الهند، تتمتع شركة بوليكاب بمكانة جيدة للنمو المستقبلي.

وتظل شركات الوساطة متفائلة بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على زخم نموها، مع التركيز بشكل خاص على توسيع أعمالها التصديرية وتعافي الهامش المحتمل في قطاع أدوات المطبخ سريعة الاستهلاك.