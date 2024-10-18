انخفض سعر رمز REEF بنسبة 59٪ مع بدء إلغاء إدراج Binance

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شهدت عملة REEF، وهي عملة بارزة في قطاعي التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب، تقلبات كبيرة في الأسعار منذ شطبها من Binance في 2 أغسطس 2024.

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اعتبارًا من الآن، يبلغ سعر REEF 0.002849 دولارًا أمريكيًا مع زيادة بنسبة 38.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد انخفاض مذهل بنسبة 59.64% خلال الأيام السبعة الماضية.

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يبدو أن إلغاء إدراج Binance قد بدأ يؤلم

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في البداية، شهدت REEF ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تزيد عن 650% على مدى ثلاثة أشهر على الرغم من إلغاء إدراج Binance، حيث ارتفعت إلى ذروة بلغت 0.010 دولار.

وقد جاء هذا الارتفاع الكبير بعد نقطة منخفضة في وقت سابق من العام، مما جعل REEF واحدة من أفضل العملات المشفرة أداءً خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، تحول الزخم بشكل حاد، حيث انخفضت العملة بنسبة 59% لتتداول عند حوالي 0.002849 دولار، مما يعكس تقلبات أوسع نطاقا داخل سوق العملات المشفرة.

وأثارت تداعيات إلغاء إدراج الشركة في البورصة ردود فعل متباينة من جانب المتداولين والمحللين على حد سواء.

وفقًا لـ Wise Advice، وهو مؤثر في العملات المشفرة على X، فقد جذب الارتفاع تجار التجزئة الذين بدأوا في بيع الرمز على المكشوف، بينما استفاد بعض الحيتان من انخفاض السعر لتجميع المزيد من الأصول.

وشهدت القيمة السوقية للرمز أيضًا انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة 53٪ مع تقلب نشاط التداول.

هل من الممكن أن يرتفع سعر رمز REEF بعد الانخفاض الأخير؟

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وبالإضافة إلى انخفاض الأسعار، شهد سهم REEF انخفاضاً ملحوظاً في أحجام التداول، حيث انخفض بنسبة 47.20% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 55.81 مليون دولار.

ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادة حادة في حجم التداول والتي كانت مدفوعة في المقام الأول بالنشاط في البورصات مثل WhiteBit و HTX و KuCoin و Bitget.

في حين يتكهن البعض بأن هذا الانخفاض قد يكون مؤشرا على مخطط “الضخ والتفريغ”، يرى آخرون، مثل المحلل جورو فيداس، أن السعر الحالي هو نقطة دخول محتملة، ويتوقعون انعكاسا صعوديا في المستقبل القريب.

جاء قرار Binance بإلغاء إدراج REEF بسبب انخفاض حجم التداول والسيولة، إلى جانب المتطلبات التنظيمية.

ومع ذلك، لم يظل المطورون وراء مشروع REEF مكتوفي الأيدي؛ بل عملوا بنشاط على تنشيط المشروع.

تم إنشاء صندوق مطوري المجتمع لدعم التطبيقات المبتكرة، مع التركيز على البنية التحتية للإقراض والمنظمة المستقلة اللامركزية (DAO).

من الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن التعاون مع Hydra Coin لتطوير أول لعبة بطاقات معركة NFT على Reef Chain، مما يعزز نظامها البيئي.

بالإضافة إلى مشاريع الألعاب، تتعاون Reef Finance أيضًا مع VIA Labs لتعزيز قدراتها الجسرية، بهدف تحسين التشغيل البيني داخل مساحة blockchain.

وتجري أيضًا مناقشات مع البورصات اللامركزية الدائمة حول تقاسم الإيرادات والبنية الأساسية لـ RPC، مما يُظهر التزام المطورين بمستقبل المشروع.

في حين أظهرت عملة REEF مرونة وسط تقلبات السوق، إلا أن الرحلة المقبلة لا تزال غير مؤكدة حيث يقوم المتداولون بتقييم إمكاناتها للتعافي.