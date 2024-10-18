البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوافق على الترخيص الأولي لعملة AED Stablecoin

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أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي موافقة مبدئية على عملة AED المستقرة، مما يجعل المشروع أقرب إلى أن يصبح أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم في الإمارات العربية المتحدة.

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وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطار عمل لائحة خدمة رمز الدفع الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، والتي تحدد متطلبات الترخيص المحددة للرموز الرقمية.

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إن الموافقة المبدئية على عملة AED Stablecoin تجعلها لاعباً رئيسياً محتملاً في سوق العملات المشفرة المتطورة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يُنظر إلى الوضوح التنظيمي على أنه ضروري للنمو المستدام للقطاع.

ما هو دور عملة AED المستقرة في سوق العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة؟

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يسمح الترخيص الأولي لعملة AED Stablecoin لها بتطوير خططها لإصدار عملة رقمية منظمة مدعومة بالدرهم، والمعروفة باسم AE Coin.

وتعد هذه الموافقة مهمة لأنها تعالج المخاوف بشأن القيود المفروضة على مدفوعات العملات المشفرة، والتي نشأت بعد قواعد الترخيص المحدثة لبنك الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبموجب هذه القواعد، لا يُسمح إلا بالعملات المشفرة المرتبطة بالدرهم والمرخصة للدفع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حالة الترخيص الكامل، يمكن أن تعمل عملة AE Coin كزوج تداول محلي على كل من البورصات المركزية واللامركزية، مما يسمح للتجار بقبولها للمعاملات التي تنطوي على سلع وخدمات.

موقف البنك المركزي الإماراتي التنظيمي يؤثر على مدفوعات العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة

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أدخل إطار الترخيص الخاص بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قواعد أكثر صرامة على استخدام العملات المشفرة، وخاصة بالنسبة للمدفوعات.

ويتطلب الإطار أن تكون الرموز مرتبطة بالدرهم ومرخصة، وإلا فإن ذلك سيقيد استخدامها للمدفوعات.

ويهدف هذا التحول إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والرقابة على مشهد العملة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُنظر إلى الموافقة على عملة AED Stablecoin باعتبارها خطوة إيجابية نحو التوافق مع هذه التوقعات التنظيمية، مما قد يوفر حل دفع رقمي متوافقًا للمستخدمين المحليين.

كيف يمكن لعملة AE Coin أن تساهم في تشكيل المشهد المالي الرقمي في الإمارات العربية المتحدة؟

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ومن المتوقع أن تلعب عملة AE Coin، في حال حصولها على الترخيص الكامل، دوراً حاسماً في النظام المالي الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباعتبارها عملة مستقرة منظمة، فإنها قد تسهل معاملات التشفير مقابل الدرهم بشكل أكثر سلاسة وتوفر بديلاً رقميًا مستقرًا للتجار.

ويتماشى هذا مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تعزيز اقتصادها الرقمي مع الحفاظ على المعايير التنظيمية.

إن دمج العملة المعدنية في بورصات ومنصات العملات المشفرة قد يعزز سيولة الدرهم في الأسواق الرقمية، وبالتالي دعم التبني الأوسع بين المستخدمين الأفراد والمؤسساتيين.

تضارب المصالح يظهر مع استهداف تيثير لسوق الإمارات العربية المتحدة

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لا تعد عملة AED Stablecoin الكيان الوحيد الذي يتطلع إلى إمكانات الأصول الرقمية المرتبطة بالدرهم.

أبرمت شركة Tether، وهي شركة رائدة في سوق العملات المستقرة العالمية، شراكة مع شركتين محليتين Phoenix Group وGreen Acorn Investments لتقديم نسختها الخاصة من العملة المستقرة المرتبطة بالدرهم.

المصدر: كوينتيليغراف

وتشير هذه الخطوة إلى الاهتمام المتزايد من جانب شركات التشفير العالمية بالبيئة التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن التقدم التنظيمي الذي حققته عملة AED Stablecoin بعد موافقة البنك المركزي الإماراتي قد يمنحها ميزة في بناء الثقة مع المستخدمين المحليين.

توسع بورصات العملات المشفرة مع جذب الوضوح التنظيمي للاستثمارات

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لقد كان الوضوح التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة عامل جذب لبورصات العملات المشفرة الكبرى التي تتطلع إلى ترسيخ موطئ قدم في المنطقة.

أطلقت شركة أوكيكس مؤخرا منصة للتداول بالتجزئة والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الحصول على ترخيص شامل، بما في ذلك الأذونات لتداول المشتقات للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين.

في هذه الأثناء، قدمت M2، وهي بورصة أخرى للعملات المشفرة، نظامًا يسمح بالتحويلات المباشرة للدرهم إلى بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH).

وتؤكد هذه التطورات جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار في مجال الأصول الرقمية وسط إطارها التنظيمي الواضح.