خبير العملات المشفرة يتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 70 ألف دولار – 75 ألف دولار بحلول نهاية أكتوبر

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تشهد عملة البيتكوين (BTC) تفاؤلاً متجددًا من مجتمع العملات المشفرة بعد تجاوزها مستوى 67000 دولار هذا الأسبوع.

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توقع خبير العملات المشفرة الروسي أليكسي موكروف، مؤسس Cryptobotpro، أن تصل العملة المشفرة إلى سعر يتراوح بين 70 ألف دولار و75 ألف دولار قبل نهاية أكتوبر.

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سلط موكروف الضوء على ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يشير إلى أن شهر أكتوبر قد يكون محوريًا لارتفاع سعر البيتكوين التالي.

وأشار موكروف، الذي نقلت عنه صحيفة إزفستيا الروسية في 16 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن اتجاهات السوق الأخيرة قدمت دفعة قوية لتجار البيتكوين.

وبحسب قوله، فإن أداء البيتكوين يظهر علامات على اتجاه سوق أقوى، على النقيض من الظروف الصعبة التي شهدناها في وقت سابق من هذا الخريف.

هل يستطيع البيتكوين أن يتجاوز 70 ألف دولار بحلول نهاية أكتوبر؟

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واعترف موكروف بأن شهر سبتمبر كان تحديًا بالنسبة لعمال مناجم البيتكوين والتجار على حد سواء.

وأشار إلى أن التراجع السابق يبدو أنه أثر على عوائد شركات التعدين، لكنه أضاف أن شهر أكتوبر/تشرين الأول قد يجلب المزيد من الزخم الإيجابي.

وبحسب موكروف، فإن هذا الشهر “عوض الخسائر” التي شهدناها في وقت سابق، مع تزايد التفاؤل في السوق.

ويتوقع المزيد من الحركة الصعودية لعملة البيتكوين، مما يشير إلى أن سعر البيتكوين قد يصل إلى ما بين 70 ألف دولار و75 ألف دولار بحلول نهاية الشهر.

وأشار موكروف إلى أن القدرة على التنبؤ بالسوق لا تزال غير مؤكدة.

وحذر من أن التصحيح المحتمل قد يخفض الأسعار إلى حوالي 60 ألف دولار إذا حدثت تحولات كبيرة في أنشطة التعدين أو سلوك السوق.

هل يتبع الإيثريوم وسولانا مسيرة صعود البيتكوين؟

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وتمتد توقعات موكروف إلى ما هو أبعد من البيتكوين، حيث شارك أيضًا أفكاره حول الإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL).

وأشار إلى أن سعر الإيثريوم قد يرتفع إلى 3100 دولار إذا ظل الطلب على تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) قويًا.

وحذر من أن تباطؤ الطلب قد يدفع الذهب إلى التراجع إلى نحو 2400 دولار.

كما تم تحليل آفاق سولانا، حيث أكد موكروف أن أسعار SOL قد ترتفع إلى 180 دولارا، شريطة أن تحافظ الشبكة على استقرارها.

وأكد أن التحديات غير المتوقعة قد تدفع أسعار SOL إلى الانخفاض إلى 140 دولارًا، وهو ما يعكس التقلبات العالية التي تميز مجال التشفير.

الأحداث العالمية والظروف الاقتصادية الأمريكية تؤثر على تحركات أسعار البيتكوين

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وقد ردد خبراء آخرون في مجال التشفير آراء موكروف، وربطوا مسار البيتكوين بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

كانت سوق العملات المشفرة حساسة للتحولات في الاقتصاد الأمريكي، حيث أشار المحللون إلى أن قرارات السياسة النقدية والأحداث الجيوسياسية يمكن أن تشكل أداء BTC في الأسابيع المقبلة.

سلط داري ماكجفرن، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك Xapo، الضوء على الاعتماد المتزايد على عملة البيتكوين وقيمتها السوقية البالغة 1.3 تريليون دولار.

وأشار إلى أن العرض المحدود لعملة البيتكوين، والذي يبلغ 21 مليون عملة، إلى جانب الطلب المتزايد، قد يعزز إمكانات سعرها على المدى الطويل.

وأشار ماكجفرن أيضًا إلى الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإدارة الديون الأمريكية، مما يشير إلى أن مثل هذه الظروف قد تخلق فرصًا لعملة البيتكوين لتتفوق على الأصول التقليدية مثل الذهب.

التضخم وضغوط السوق تشكل مستقبل البيتكوين

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قدم أرسيني بوياركوف، وهو متخصص روسي آخر في العملات المشفرة وعضو مجلس الخبراء التابع لمجلس الدوما المعني بالاقتصاد الرقمي، نظرة طويلة الأجل لتحركات أسعار البيتكوين.

وتوقع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم مرحلة النمو التالية للبيتكوين.

وأشار تحليل بوياركوف، الذي شاركه في شهر يوليو/تموز مع وكالة ريا نوفوستي، إلى تأثير عمليات البيع السابقة التي قامت بها الولايات المتحدة وألمانيا، حيث تم إطلاق عملات بيتكوين المصادرة في السوق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار مؤقتًا.

وأشار بوياركوف إلى أن عمليات البيع هذه تسببت في “انخفاض” الأسعار خلال منتصف عام 2024. وأشار إلى أنه مع استمرار الضغوط التضخمية، فقد تنشأ الظروف اللازمة لارتفاع أكثر استدامة لعملة البيتكوين.

لا يزال سوق العملات المشفرة غير قابل للتنبؤ

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ويعترف موكروف وغيره من الشخصيات في الصناعة أنه على الرغم من التوقعات الصعودية، فإن عدم القدرة على التنبؤ المتأصلة في سوق العملات المشفرة لا يزال يشكل اعتبارًا رئيسيًا.

وأشار موكروف إلى أن التطورات غير المتوقعة قد تؤدي إلى تصحيحات مفاجئة في السوق.

ويسلط تحليله الضوء على التحديات التي يواجهها المستثمرون، مع استمرار الأحداث العالمية والتحولات في المشهد التنظيمي في التأثير على ديناميكيات الأسعار.

في حين تشير التوقعات المتفائلة إلى مسار نحو 70 ألف دولار وما فوق، يظل المشاركون في السوق على دراية بالمخاطر المرتبطة بالطبيعة المتقلبة للأصول الرقمية.

سوف يراقب التجار والمحللون عن كثب رحلة البيتكوين في أكتوبر، حيث يبحثون عن علامات على ما إذا كان الاتجاه الصعودي الحالي سيستمر أو يستجيب لضغوط السوق المتجددة.