الإمارات العربية المتحدة تستعد لتقديم إطار قانوني للمنظمات اللامركزية المستقلة لتعزيز نمو تقنية البلوك تشين

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تستعد واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO) لتقديم إطار قانوني للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل تطوراً كبيراً في مجال blockchain و Web3 في البلاد.

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وفقًا لإعلان صدر مؤخرًا، يهدف هذا النظام القانوني الجديد إلى إنشاء هيكل شامل يتناول الالتزامات الضريبية، وملكية الممتلكات (الأصول الموجودة على السلسلة وخارج السلسلة)، والحماية القانونية لمؤسسي DAO وأعضائها والمساهمين فيها.

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وسيسمح الإطار أيضًا للمنظمات اللامركزية المستقلة بإبرام عقود ملزمة قانونًا وتوفير إرشادات واضحة لحل النزاعات.

سيتم الكشف رسميًا عن إطلاق هذا الإطار في حدث DAO Legal Clinic في 25 أكتوبر.

وأشارت إيرينا هيفر، الشريكة في شركة نيوس ليجال، إلى أن الإطار مصمم لضمان عمل المنظمات اللامركزية المستقلة بما يتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن النظام سيسمح بإنشاء المنظمات اللامركزية المستقلة عن بعد في الإمارات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وتساهم هذه الخطوة في تبسيط عملية استفادة اللاعبين العالميين من قطاعات blockchain وWeb3 سريعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة من أي مكان في العالم.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التسجيل عن بعد هذه في تبسيط دخول الشركات إلى الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جاذبية الدولة كمركز لمشاريع Web3.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد هيفر أن إنشاء منظمة مستقلة مستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بمناطق أخرى.

على سبيل المثال، في حين أن إنشاء منظمة مستقلة لامركزية في سويسرا قد يكلف ما يصل إلى 46 ألف دولار، فإن التكلفة الأولية في الإمارات العربية المتحدة تبلغ حوالي 3 آلاف دولار، مما يجعلها في متناول حتى المنظمات المستقلة اللامركزية الأصغر حجماً.

وعلى المدى الطويل، يعتقد هيفر أن هذه المبادرة ستضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتطوير تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة، مما يجذب المزيد من رواد الأعمال والمطورين إلى المنطقة.

تعزيز ابتكارات البلوك تشين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة

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يأتي هذا الإطار القانوني في وقت تعمل فيه RAK DAO بشكل نشط على تعزيز ابتكار blockchain.

وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت في شراكة مع شركة Tether المصدرة للعملة المستقرة لتعزيز اعتماد تقنية البيتكوين والعملات المستقرة في رأس الخيمة.

من خلال ذراعها التعليمية، Tether Edu، أطلقت المبادرة برامج مختلفة لتثقيف المشاركين حول تقنية blockchain، وأنظمة الند للند، وحالات استخدام العملات المشفرة.

ويعد إطار عمل DAO القادم أحد التدابير العديدة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء بيئة أكثر ملاءمة لمشاريع blockchain والعملات المشفرة.

وفي تطور رئيسي، قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخرا إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على معاملات الأصول الافتراضية، والتي تنطبق على عمليات نقل الملكية وتحويلاتها.

وفي إطار دعم القطاع، حصلت شركة التأمين OneDegree، التي يقع مقرها في هونج كونج، الشهر الماضي على موافقة لتقديم أول منتج تأمين ضد المخاطر الحفظية في المنطقة للشركات التي تركز على العملات المشفرة.

وفي خطوة أخرى، سمحت الجهات التنظيمية لبنك ستاندرد تشارترد العملاق المصرفي بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع شركة بريفان هوارد ديجيتال.

كما ساهمت الجهود التنظيمية في تسهيل عملية التسجيل لبورصات العملات المشفرة العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول، توصلت هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إلى اتفاق يسمح للشركات المرخصة من قبل VARA في دبي بالعمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مما يلغي الحاجة إلى تراخيص متعددة.