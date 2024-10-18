لماذا انخفضت أسهم HEG بنسبة تزيد عن 80٪ على تطبيقات التداول؟

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شهدت أسهم شركة HEG Ltd.، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أقطاب الجرافيت، انخفاضًا بنسبة 80.12٪ في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، وافتتحت عند 511 روبية للسهم مقابل إغلاق سابق عند 2570.80 روبية.

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ورغم أن الانخفاض الحاد فاجأ بعض المستثمرين في البداية، إلا أن الانخفاض يعزى إلى تقسيم أسهم الشركة بنسبة 5:1.

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قامت شركة HEG بتخفيض القيمة الإسمية لأسهمها من 10 روبيات إلى 2 روبية، مع تعديل سعر السهم وفقًا لذلك.

تقسيم الأسهم يضبط السعر لكنه يحافظ على القيمة السوقية

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أدى تقسيم الأسهم إلى إعادة تنظيم قيمة السهم، دون أي تأثير على القيمة السوقية لشركة HEG.

ويتم تنفيذ مثل هذه الانقسامات عادة لتعزيز السيولة وجعل الأسهم أكثر سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستثمرين الأفراد من خلال خفض أسعار الأسهم الفردية.

تدير شركة HEG، التي يقع مقرها الرئيسي في الهند، أحد أكبر مصانع إنتاج أقطاب الجرافيت المتكاملة على مستوى العالم وتقوم بمعالجة أقطاب الطاقة العالية للغاية (UHP).

تصدر الشركة أكثر من 70% من إنتاجها إلى أكثر من 30 دولة، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق أقطاب الجرافيت العالمية.

تقول شركة جيفريز إن أساسيات HEG تظل قوية

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كانت شركة الوساطة العالمية جيفريز قد أصدرت توصية “شراء” لأسهم HEG في وقت سابق من هذا العام، وهو ما يؤكد الوضع المالي القوي للشركة وإمكانات النمو.

وبحسب شركة جيفريز، قامت شركة HEG مؤخرًا بتوسيع سعة أقطابها الكهربائية بمقدار 20 ألف طن متري، والتي أصبحت جاهزة للعمل في نوفمبر 2023، مما يرفع إجمالي السعة المركبة إلى 100 ألف طن متري.

سلطت شركة جيفريز الضوء على الميزانية العمومية القوية لشركة HEG مع الحد الأدنى من الديون والاحتياطيات النقدية الكبيرة، مما يضع الشركة في وضع جيد للنمو المستقبلي.

قامت الشركة بتقييم HEG عند مضاعف EV/EBITDA بمقدار 7 مرات، وهو أقل قليلاً من متوسط السهم التاريخي على مدى 10 سنوات.

توقعات أسعار أقطاب الجرافيت وفحم الإبرة

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وتتوقع تحليلات جيفريز طلبًا ثابتًا على أقطاب الجرافيت في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط أسعار البيع إلى 4900 دولار للطن المتري في السنة المالية 25 و5500 دولار للطن المتري في كل من السنة المالية 26 والسنة المالية 27.

وتوقعت شركة الوساطة أيضًا أن يحافظ فحم الإبرة، وهو أحد المدخلات الرئيسية في إنتاج الأقطاب الكهربائية، على متوسط سعر 2000 دولار للطن المتري خلال نفس الفترة.

وتتوقع شركة جيفريز أن تصل هوامش التشغيل لشركة HEG إلى أدنى مستوياتها عند 14.4% في السنة المالية 25 قبل أن تتوسع إلى 34.6% بحلول السنة المالية 27، مما يعكس إمكانات الشركة لتحقيق الربحية المستدامة مع استقرار ظروف السوق.

محاولة HEG لزيادة سيولة الأسهم

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بعد تقسيم الأسهم، يعكس السعر المعدل لشركة HEG استراتيجية الشركة لزيادة سيولة الأسهم مع الحفاظ على أساسيات السوق القوية.

ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون أداء الشركة، خاصة في ضوء اعتماد HEG على الأسواق العالمية والطلب المتزايد على أقطاب الجرافيت.

ورغم تعديل الأسعار، تظل توقعات جيفريز متفائلة، حيث تعتقد الشركة أن HEG في وضع جيد للنمو وسط ديناميكيات السوق المواتية.

في الساعة 10:15 صباحًا، تم تداول أسهم HEG عند 511 روبية، مما يعكس الطلب المستقر على السهم بعد التقسيم.

ويتوقع محللو السوق أن يزداد اهتمام المستثمرين حيث يجعل سعر السهم المعدل HEG أكثر سهولة في الوصول إلى المستثمرين الأفراد.