ارتفاع أسهم ويبرو بنسبة 5% بعد إعلان نتائج الربع الثاني والأسهم المجانية

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ارتفعت أسهم شركة Wipro Ltd بأكثر من 5% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الثاني للسنة المالية 2025 وإصدار أسهم مجانية.

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وارتفع السهم بنحو 5.34% ليصل إلى 557.05 روبية في بورصة BSE، مدفوعًا بأداء قوي للإيرادات وإعلان توزيع أسهم مجانية بنسبة 1:1.

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أداء الربع الثاني من السنة المالية 2025 يعزز ثقة المستثمرين

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أعلنت شركة ويبرو، رابع أكبر مصدر لخدمات البرمجيات في الهند، عن إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 22,196 كرور روبية للربع المنتهي في سبتمبر، مما يعكس زيادة متتالية بنسبة 1.4% من 21,896.3 كرور روبية في الربع السابق.

وبالدولار، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 2,660 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بـ 2,625.9 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 25.

سجلت شركة ويبرو ارتفاعًا متتاليًا بنسبة 28.8% في حجوزات الصفقات الكبيرة، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

وارتفعت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والخدمات التكنولوجية بنسبة 3.5% إلى 3,732 كرور روبية، مع تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنحو 30 نقطة أساس إلى 16.8% من 16.5% في الربع السابق.

على الرغم من تقرير الأرباح المتفائل، كانت توجيهات ويبرو للربع الثالث من السنة المالية 2025 حذرة.

وتوقعت الشركة أن تبلغ إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات ما بين 2,607 مليون دولار و2,660 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى انخفاض متسلسل بنسبة -2.0% إلى نمو ثابت من حيث العملة الثابتة، مما يعكس الاتجاهات الموسمية الضعيفة.

إصدار أسهم مجانية يغذي التفاؤل في السوق

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وبالإضافة إلى حماس المستثمرين، أعلن مجلس إدارة شركة ويبرو عن إصدار أسهم مجانية بنسبة 1:1، وهو ما يعني أن المساهمين سوف يحصلون على سهم إضافي واحد مقابل كل سهم يمتلكونه.

تعكس إصدارات المكافأة استراتيجية ويبرو لتعزيز قيمة المساهمين ومكافأة المستثمرين على المدى الطويل.

في الساعة 10:45 صباحًا يوم الجمعة، تم تداول أسهم Wipro بارتفاع بنسبة 4.39% عند 552.00 روبية للسهم في بورصة BSE، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية بعد الإعلان.

المحللون يزنون نتائج الربع الثاني وتوقعاتهم

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وأشادت شركة نومورا بأداء شركة ويبرو، مشيرة إلى أن نتائج الشركة في الربع الثاني تجاوزت التوقعات عبر المقاييس الرئيسية.

وعلى الرغم من الزخم القوي في الصفقات الكبيرة، أكدت شركة نومورا أن التوجيهات الحذرة لشركة ويبرو للربع الثالث تعكس التحديات الموسمية.

أبقت شركة الوساطة على تصنيف “شراء” لسهم Wipro، مع سعر مستهدف يبلغ 680 روبية للسهم.

وفي الوقت نفسه، اتخذت شركة Antique Stock Broking وجهة نظر أكثر اعتدالا، حيث أقرت بالأداء الإيجابي في الربع الثاني لكنها أبدت مخاوف بشأن ضعف أداء Wipro مقارنة بأقرانها مثل Infosys و HCL Technologies.

وأشارت شركة الوساطة إلى أن شركة ويبرو عانت من انخفاض أكثر من المتوقع في الإنفاق الاستشاري والتقديري خلال الأرباع القليلة الماضية.

أبقت شركة Antique على تصنيفها لـ “الاحتفاظ” بأسهم Wipro، مع إبقاء السعر المستهدف دون تغيير عند 575 روبية للسهم.

قامت الشركة بتعديل توقعات إيراداتها للسنة المالية 2026 والسنة المالية 2027، حيث خفضتها بنسبة 1% -2%، كما قامت بتقليص تقديرات أرباح السهم بنسبة 2% -3%.

التوقعات معتدلة بسبب الاتجاهات الموسمية

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وفي حين أن المعيار الذهبي لشركة ويبرو في الفوز بالصفقات الكبيرة والهوامش المستقرة يوفر نظرة إيجابية، إلا أن المحللين يظلون حذرين بشأن آفاق الأمد القريب.

تشير التوجيهات للربع المنتهي في ديسمبر إلى نمو ضعيف، مع توقع أن يؤثر الضعف الموسمي وزيادات الأجور على الربحية.

ومن المرجح أن يعتمد أداء أسهم ويبرو على مدى نجاح الشركة في التعامل مع هذه التحديات، خاصة وأنها تهدف إلى استقرار الهوامش على الرغم من ضغوط الأجور.