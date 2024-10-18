تقدم Worldcoin عملة Orb الجديدة وعمليات التحقق المتقدمة مع إعادة تسميتها إلى World Network

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قدم سام ألتمان وأليكس بلانيا، المؤسسان المشاركان لمشروع Worldcoin (WLD)، تحديثات مختلفة لرمز AI، بما في ذلك أدوات التحقق المتقدمة. علاوة على ذلك، قاما بتغيير اسم العملة المشفرة إلى World Network لتتماشى مع مهمة المشروع.

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العالم يعزز التحقق من خلال أجهزة Orb من الجيل التالي

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واجه مشروع سام ألتمان تحديات تنظيمية على مستوى العالم، حيث أبدت العديد من الولايات القضائية تشككها في طريقة الموافقة التي تعتمد على مسح القزحية. وفي الوقت نفسه، كشف الفريق عن أجهزة Orb المتطورة للتحقق من صحة البيانات البشرية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وجاء في الإعلان:

تم الكشف عن الجيل الجديد من Orb في الحدث العالمي الجديد والذي يقدم تقنيات أكثر تقدمًا تمكن إثبات الهوية العالمي للتحقق من صحة البشر من التوسع بشكل أسرع وأكثر كفاءة من ذي قبل.

يستخدم Orb الجديد شريحة Jetson المتقدمة من NVIDIA، مما يضمن أداءً أفضل بخمس مرات عند مكافحة الاحتيال المزيف. علاوة على ذلك، فإن بطاقة SD الخارجية القابلة للتدقيق وعدد الأجزاء الأقل بنسبة 30% يجعل من السهل بناء الجهاز.

لقد سمحت هذه التحديثات، إلى جانب التحسينات الهامة في البرامج والأجهزة، للمشروع بإنشاء نماذج تشغيلية جديدة، بما في ذلك أكشاك Orb ذات الخدمة الذاتية، وأكشاك Orb حسب الطلب، والمواقع الرئيسية.

إعلانات رئيسية أخرى

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واصلت عملة Worldcoin تطورها على الرغم من الجدل الذي أدى إلى ضعف أداء العملة الأصلية WLD حيث تكبد حاملوها خسائر كبيرة.

بالإضافة إلى تغيير العلامة التجارية إلى World Network ورفع مستوى التحقق إلى مستوى آخر مع أجهزة Orb الجديدة، فإن المزيد من الإعلانات خلال حدث الأمس تعكس التزام المشروع بالتوسع المستمر.

انطلقت شبكة World Chain : أطلقت مؤسسة Worldcoin Foundation شبكة World Chain، وهي شبكة بلوكتشين ثورية تهدف إلى تعزيز “النشاط البشري والمعاملات”. وتتمتع الشبكة الجديدة بدعم من مقدمي الخدمات المعروفين في مجال تكنولوجيا التشفير، بما في ذلك Etherscan وDune وSafe وUniswap وOptimism وAlchemy. وفي الوقت نفسه، بدأ مستخدمو World App وحاملو World ID في التحول إلى شبكة World Chain أمس – 17 أكتوبر.

World 1D 3.0 : قدم الفريق World ID 3.0 باعتباره التحديث الأكثر ابتكارًا، سعياً إلى تعزيز وصول المشروع إلى الجماهير التي لم تكتمل عملية التحقق من Orb بعد. باستخدام بيانات اعتماد World ID، يمكن للمستخدمين تخزين بياناتهم في تطبيق World واستخدام World ID للتحقق من أشياء مثل ملكية جواز السفر والجنسية والعمر.

علاوة على ذلك، يستخدم World ID 3.0 إعدادات SMPC من الجيل التالي من World Network، وWorld ID Deep Face، وAMPC لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت.

تطبيق World App 3.0 : يتميز هذا الترقية بوظيفة جديدة – تطبيقات صغيرة – للسماح بعمليات التحقق من هوية World ID غير المحددة وتشغيل تطبيقات الطرف الثالث داخل تطبيق World App.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تطبيق World App 3.0 ميزات مجتمعية وأمان محدثة، مع محفظته المبتكرة التي تحتوي على World Pay وVault.

أداء سعر WLD

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أظهرت العملة الأصلية اتجاهًا هبوطيًا في وقت كتابة هذا التقرير، حيث انخفضت من أعلى مستوى يومي لها عند 2.3136 دولارًا إلى 2.19 دولارًا. ومن المرجح أن يعكس الانخفاض السائد فترة من التهدئة بعد ارتفاع بنسبة 30% في الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، لم يستوعب المجتمع بعد الإعلانات الحاسمة من حدث الأمس. يضع تغيير العلامة التجارية Worldcoin على مسار جديد، مع ترقيات مبتكرة مثل World Chain وWorld ID وWorld App التي تعمل على تحويل النظام البيئي للمشروع للاحتفاظ بالمستخدمين الجدد وجذبهم.

قد تكون التحديثات الهامة حاسمة لاستقرار أداء سعر WLD في الأوقات القادمة.