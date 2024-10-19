هل أنت مستأجر أو مالك عقار في الهند؟ يشرح هاريش فابياني كيف يمكن للتأجير الأخضر أن يفيد أموالك

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يشهد سوق العقارات الهندي ازدهارًا كبيرًا.

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ومع النمو الاقتصادي المتزايد والتوسع الحضري السريع، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2034 و5.17 تريليون دولار بحلول عام 2047، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الوكلاء العقاريين CREDAI.

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مع التركيز على الاستدامة التي تغذي إعادة تصور طريقة بناء المباني، نشهد أيضًا ارتفاعًا في اعتماد عقود الإيجار الخضراء.

يقدم هاريش فابياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Americorp Ventures والمالك المشارك لشركة India Land، وهي شركة تطوير عقاري، شرحًا مفصلاً لمفهوم Invezz.

ما هو التأجير الأخضر؟

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التأجير الأخضر هو نهج جديد لعقود العقارات يدمج أهداف الاستدامة في التسوية بين المالك والمستأجر.

ويركز على كفاءة الطاقة، والحفاظ على المياه، وخفض النفايات، وتشجيع كل طرف على المساهمة في تحقيق الأهداف البيئية.

وعلى عكس عقود الإيجار التقليدية، فإن عقود الإيجار الخضراء تخلق واجبًا مشتركًا بين أصحاب المصلحة للحد من التأثيرات البيئية.

لماذا هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع العقارات الهندي؟

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ويعتبر هذا النهج بالغ الأهمية في قطاع العقارات الهندي، لأنه يساهم بمفرده بنحو 40% من إجمالي الانبعاثات.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية الاستدامة في قطاع العقارات الهندي بشكل ملحوظ.

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لجهود الحكومة في مجال المباني الخضراء ومبادرات المدن الذكية، حيث تظل الهند ثالث أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، حيث تنتج أكثر من 30% من الانبعاثات.

ما هي العناصر الأساسية للتأجير الأخضر؟

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اليوم، تتألف العناصر الأساسية للتأجير الأخضر من عمليات تدقيق الطاقة وتدابير كفاءة المياه، على النقيض من اتفاقيات الإيجار التقليدية التي تتجاهل في كثير من الأحيان هذه العناصر البيئية.

سلطت العديد من التقارير الضوء على شهادات LEED وGRIHA وWELL للبناء باعتبارها أنظمة التصنيف الرئيسية المعتمدة لبناء العقارات التجارية المستدامة.

كما يحدد أهداف الاستدامة في الهند، والتي تشمل تحقيق انبعاثات صفرية صافية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2070 واستخراج 50% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كيف يساعد التأجير الأخضر أصحاب المصلحة مالياً؟

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إن الاستدامة في قطاع العقارات أمر بالغ الأهمية ليس فقط للبيئة ولكن أيضًا لمالية أصحاب المصلحة.

ويرجع ذلك إلى أن المباني الموفرة للطاقة قادرة على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20%. كما يمكن للمباني الخضراء خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20-30% واستخدام المياه بنسبة 30-50%، وهو ما يتوافق مع مصالح أصحاب المنازل والمستأجرين.

ويدعم التأجير الأخضر أيضًا أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تعزيز كفاءة الكهرباء والإدارة البيئية.

وفي الوقت نفسه، يركز التأجير التقليدي في كثير من الأحيان على الأرباح قصيرة الأجل بدلاً من الاستدامة طويلة الأجل.

ما هي التوقعات المستقبلية للتأجير الأخضر؟

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تشير التقارير إلى أن عقود الإيجار الخضراء من المتوقع أن ترتفع بنسبة 20% خلال العامين المقبلين، مما يمثل تحولاً ملحوظاً نحو الاستدامة.

ستتيح هذه الخطوة لأصحاب العقارات والمستأجرين الاستفادة من زيادة عائدات الإيجار، وانخفاض تكاليف المرافق، والمزايا الضريبية، والمزايا التنظيمية.

بالنسبة لأصحاب العقارات، فإن ميزات الاستدامة بما في ذلك أنظمة كفاءة الكهرباء والشهادات الخضراء يمكن أن ترفع قيمة العقارات وتجذب المستأجرين ذوي قيم الطاقة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالكي العقارات أيضًا الاستفادة من المزايا الضريبية والخصومات.

وتفرض المباني المرخصة بيئياً معدلات إيجار تتراوح بين 12% و14% مقارنة بالمباني غير المرخصة بيئياً، وهو ما يعكس المكافأة التي يحصل عليها السوق نتيجة لاستثمارات التنمية المستدامة. ومن ناحية أخرى، قد يستفيد المستأجرون من انخفاض قيم الطاقة وبيئة التشغيل الأفضل بسبب الإضاءة الأفضل وجودة الهواء.

تساهم هذه العوامل في زيادة إنتاجية الموظفين وتساعد في تحقيق رغبات صاحب العمل في الاستدامة في المنشآت التجارية.

يتألف التأجير الأخضر عمومًا من بنود تتعلق باستغلال الطاقة وإدارة النفايات وتقليل الانبعاثات.

في الهند، تعمل اللوائح الحكومية، إلى جانب قانون الحفاظ على الطاقة في البناء (ECBC)، على تعزيز ممارسات البناء الأخضر والحوافز إلى جانب برامج البناء المستدام والخضراء.

توفر هذه الممارسات الدعم المالي لأصحاب العقارات والمستأجرين لتنفيذ تدابير الاستدامة.

وتتماشى هذه الأنظمة مع الأهداف البيئية العالمية وتشجع على التبني السليم للتأجير الأخضر على نطاق واسع.

عوائق التأجير الأخضر وكيفية التغلب عليها

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يمكن أن يؤدي التأجير الأخضر إلى تحويل قطاع العقارات من خلال التوافق مع أهداف الاستدامة لأصحاب الأراضي والمستأجرين.

ومع ذلك، لا تزال بعض الحواجز تعوق اعتمادها على نطاق واسع.

إن أحد أكبر العوائق أمام التأجير الأخضر هو القيمة الأولية المترتبة على فرض تدابير أكثر استدامة. إن تركيب نظام توفير الطاقة وتكنولوجيا معالجة المياه والبنية الأساسية الخضراء في المبنى يتطلب قدراً كبيراً من المال، وهو ما لا يرغب العديد من مالكي الأراضي والمستأجرين في إنفاقه.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في المعرفة حول المزايا النقدية والبيئية طويلة الأجل، مما يعيق اعتمادها على نطاق واسع.

لا يزال العديد من المطورين يجهلون أنه يمكنهم استخدام نموذج الإيجار الأخضر لتوحيد النظام وتبسيطه والامتثال للممارسات والمتطلبات.

قد يكون الانضمام إلى شبكة الإيجار الأخضر مفيدًا أيضًا لأنه يوفر الوصول إلى الأصول والأدوات والتدريب والتقدير والدعوة.

ويمكن للتعليم المناسب والتعاون أن يساعد بشكل فعال في التغلب على هذه الحدود.

وعلى نحو مماثل، يمكن لنماذج التمويل المبتكرة مثل عقود أداء الطاقة أو القروض الخضراء أن تعمل على خفض التكاليف الأولية من خلال السماح للمستأجرين والملاك بتقاسم العبء المالي.