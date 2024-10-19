سهم IBM يتجاوز أخيرا مستويات 2013: هل هناك إمكانية لمزيد من الارتفاع؟

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منذ نشأتها في عام 1911، كانت شركة IBM رائدة في صناعة التكنولوجيا إلى حد كبير، حيث وصلت إلى السيطرة على 70% من سوق الكمبيوتر العالمي بحلول عام 1970.

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وفي العقدين التاليين، أصبحت شركة آي بي إم أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة، مما يمثل التحول من الهيمنة الصناعية إلى الهيمنة التكنولوجية.

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ومع ذلك، مع ظهور منافسين جدد والتغيرات التي شهدتها أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والشركاتية، عانت أعمال IBM من انتكاسات كبيرة تركت حصة الشركة راكدة لأكثر من عقد من الزمان ودفعت القيادة إلى إيجاد طرق جديدة لازدهار الشركة.

شغلت جيني روميتي منصب الرئيس التنفيذي لشركة IBM من عام 2012 إلى عام 2020.

لقد قادت تحول الشركة من الأجهزة والبرامج التقليدية إلى شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وهي أيضًا مسؤولة عن تطوير منصة الذكاء الاصطناعي Watson التابعة لشركة IBM.

ورغم أنها تواجه نصيبها العادل من الانتقادات، فلن يكون من الخطأ أن نقول إن الأساس لنجاح IBM اليوم كان من وضعها.

بعد فترة روميتي، استثمر الرئيس التنفيذي الحالي أرفيند كريشنا، بشكل كبير في توسيع قدرات IBM في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات جديدة مثل الحوسبة الكمومية.

بالإضافة إلى ذلك، قاد كريشنا عملية إعادة الهيكلة التي تهدف إلى إعادة تأهيل قدرات القوى العاملة لتكون جاهزة للفرص الجديدة التي سوف تنشأ.

لماذا كل هذه الضجة حول IBM اليوم؟

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لقد سمح أكثر من عقد من التحول لشركة IBM بالاستفادة من الفرص الجديدة في سوق السحابة الهجينة، وخاصة من خلال منصة Watson الخاصة بها.

وقد أدت قدرتها على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في خدماتها السحابية الحالية، وخاصة في قطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية وخدمات العملاء، إلى نمو الإيرادات.

علاوة على ذلك، فإن تقديم IBM لـ WatsonX (خدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات) يعزز تعزيز منصة الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكار مفتوح المصدر، مما يسمح للشركات بتخصيص الحلول لتلبية احتياجاتها المحددة.

ويُظهر تعاونها البالغ 100 مليون دولار مع جامعة طوكيو وجامعة شيكاغو والذي يركز على التطورات الرائدة في تقنيات الحوسبة الكمومية، التزامها أيضًا بالمساعدة في تطوير التقنيات الناشئة.

وبفضل كل هذه التطورات، لا يتوقع المحللون نمواً بنسبة 5% في عام 2025، وهو معدل نمو أكبر بكثير من معدل النمو البالغ 2% المقرر تحقيقه في عام 2024.

وبحسب المحلل أميت دارياناني من شركة إيفركور آي إس آي، فإن حتى هذه التقديرات متحفظة، وهو السبب في أن أسهم آي بي إم لديها الكثير لتفعله في هذا الارتفاع الصاعد.

لا يزال التقييم جذابًا

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هناك عامل آخر يساهم في تحقيق ارتفاع مستدام وهو التقييم الحالي للسهم.

حتى عند مستوياتها المرتفعة الجديدة على الإطلاق، لا تزال أسهم IBM جذابة مقارنة بشركتي مايكروسوفت وأمازون، اثنتين من منافسيها الرئيسيين في مجال الحوسبة السحابية.

تتمتع الشركة بنسبة سعر إلى ربحية جذابة تبلغ 25.7، مقابل متوسط الصناعة الذي يزيد عن 44.

تبلغ نسبة السعر إلى العائد الحالية لشركة مايكروسوفت 35.2 بينما تبلغ نسبة أمازون 60.1.

في حين أن مقاييس النمو الخاصة بها متواضعة للغاية مقارنة بـ MSFT و AMZN، فإن حقيقة أن IBM تنمو في قطاعات محددة مثل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي تشير إلى استراتيجية يمكن أن تحقق نتائج طويلة الأجل.

تستمر شركة IBM في توليد كميات كبيرة من التدفق النقدي الحر.

وهذا يسمح للشركة بمواصلة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير مع إعادة الدخل إلى مساهميها في شكل أرباح.

وسوف يبدأ هذا الأمان في جذب المستثمرين قريبًا بمجرد أن يبدأ معدل النمو المتوقع للشركة في التحقق.

