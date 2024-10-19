تحديث العملة المشفرة في أمريكا اللاتينية: صعود كولومبيا، وميلي دولار من Mercado Libre، واللوائح التنظيمية للعملات المستقرة في البرازيل

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في مشهد العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع، برزت كولومبيا والبرازيل كقادة يتمتعون بفرص نمو واعدة.

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وفقًا لتقرير جغرافية العملات المشفرة لعام 2024 الصادر مؤخرًا عن شركة Chainalysis، شهدت المنطقة زيادة ملحوظة بنسبة 42.5% في معاملات العملات المشفرة على أساس سنوي، مما عزز مكانتها باعتبارها ثاني أسرع الأسواق نموًا في جميع أنحاء العالم.

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يسلط التقرير الضوء على أن ما يقرب من 700 مليون شخص في أمريكا اللاتينية شاركوا في معاملات العملات المشفرة، بإجمالي مذهل قدره 415 مليار بيزو من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

وبالمقارنة، تتصدر منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا العالم بنسبة زيادة في نشاط التشفير بلغت 45%.

تحتل كولومبيا المرتبة الخامسة في تبني العملات المشفرة، مع تدفق مذهل بلغ 25 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة خلال الفترة المحددة.

وتعد الدولة أيضًا سادس أسرع دولة نموًا في هذا القطاع، حيث شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 25% في قيمة معاملات العملات المشفرة، وفقًا لشركة Chainalysis.

Meli Dólar: مبادرة Mercado Libre لتغيير قواعد اللعبة

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يشكل إطلاق Mercado Libre لعملة Meli Dólar، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، تحولاً كبيراً في بيئة العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية لعام 2024.

تعمل هذه المبادرة على تعزيز برنامج الولاء الخاص بـ Mercado Libre في جميع أنحاء البرازيل والمكسيك، مما يوفر للمستخدمين استقرار الدولار الأمريكي وسط الأسواق المتقلبة.

في مقابلة مع مجلة فوربس، أفاد إجناسيو إستيفاريز، نائب رئيس خدمات التكنولوجيا المالية في Mercado Libre، أن ملايين المستخدمين تلقوا بالفعل Meli Dólar من خلال مكافآت الولاء أو المشتريات المباشرة.

وبينما يظل التركيز على البرازيل في الوقت الراهن، ذكر استيفاريز أنه لا توجد خطط فورية لتوسيع نطاق الملي دولار إلى دول أخرى.

الجهود التنظيمية التي تبذلها البرازيل في مجال العملات المشفرة

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تتعاون الحكومة البرازيلية بشكل وثيق مع البنك المركزي لمعالجة التحديات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة وقسائم الوجبات.

ومع تولي جابرييل جاليبولو منصب رئيس البنك المركزي الجديد، تهدف الحكومة إلى توحيد نهجها التنظيمي، الذي كان مجزأً في الماضي.

وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع العملات المستقرة في البرازيل نموًا سريعًا وبدأ في تجاوز البيتكوين في أحجام المعاملات على البورصات المحلية.

تحظى العملات المستقرة باهتمام المستخدمين الذين يبحثون عن تقلبات أقل، مما يضع البرازيل كمركز للمدفوعات عبر الحدود بين الشركات.

تكشف البيانات الأخيرة من Chainalysis عن أن أمريكا اللاتينية هي ثاني أسرع منطقة نموًا في استخدام العملات المستقرة، بمعدل نمو يتجاوز 42%.

تأثير الانتخابات الأمريكية على أسواق العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية

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مع احتدام السباق الرئاسي الأمريكي، بدأت الأسواق المالية تتفاعل. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وهو ما يؤثر على أصول مثل البيتكوين والبيزو المكسيكي.

وقد تولى ترامب زمام المبادرة في أسواق التنبؤ عبر الإنترنت مثل PredictIt وPolymarket. وذكرت وكالة رويترز أن Polymarket فضلته في آخر مرة بنسبة 61% مقابل 39% على هاريس.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، فإن مكاسب ترامب في بولي ماركت يمكن أن تُعزى إلى مجموعة من أربعة حسابات راهنت بشكل جماعي بحوالي 30 مليون دولار في العملة المشفرة على فوزه المحتمل.

ويتوخى المستثمرون الحذر، مشيرين إلى أن تحركات السوق الحالية تتأثر أيضاً بارتفاع التفاؤل الاقتصادي في أعقاب تقارير الوظائف القوية في الولايات المتحدة وخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً.

يتطور مشهد العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية بسرعة، حيث تقود دول مثل كولومبيا والبرازيل الجهود في تبني الأصول الرقمية وتكامل تقنية blockchain.

ولا يعكس هذا التحول تفضيلات المستهلكين المتغيرة فحسب، بل يشير أيضاً إلى تحول أوسع نطاقاً في الأطر المالية.