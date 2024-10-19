عادةً ما تتجاوز هاتان السهمان اللتان تعلنان عن أرباحهما قريبًا التوقعات: فهل يجب أن تشتريهما؟

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إن الاستثمار في الأسهم قبل الإعلان عن نتائجها المالية الفصلية مباشرة قد يكون رهانًا محفوفًا بالمخاطر.

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ومع ذلك، إذا حددت الشركات التي لديها تاريخ في تجاوز التوقعات، فإن الديناميكيات تتغير.

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بالنسبة لأولئك الذين لديهم شهية كافية للمخاطرة، فإن مثل هذه الاستثمارات قد تحقق عوائد صحية خلال أيام.

فيما يلي شركتان من المقرر أن تعلنا عن أرباحهما الأسبوع المقبل، وكلاهما معروفان بتجاوزهما للتوقعات باستمرار.

شركة ServiceNow Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NOW)

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تتمتع ServiceNow بسجل حافل من تجاوز توقعات الأرباح الفصلية بنسبة 90% تقريبًا من الوقت، حيث يرتفع سعر سهمها عادةً بنحو 3.5% بعد الإصدارات المالية، وفقًا لبيانات من Bespoke Investment Group.

ومن المقرر أن تعلن شركة الحوسبة السحابية عن نتائج الربع الثالث في 23 أكتوبر.

ويتوقع المحللون تحقيق أرباح قدرها 3.46 دولار للسهم الواحد على إيرادات بقيمة 2.74 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 18.5% و19.8% على التوالي.

يحتفظ مايكل تورين، المحلل في ويلز فارجو، بنظرة إيجابية للسهم قبيل تقرير أرباح NOW.

ويشير تصنيفه للسهم بأنه ذو وزن زائد، إلى جانب سعر مستهدف يبلغ 1025 دولاراً، إلى احتمال ارتفاعه بنحو 12% عن السعر الحالي.

وفي مذكرة بحثية أصدرها الأسبوع الماضي، قال: “نواصل التركيز على الشركات ذات الجودة العالية التي تتمتع بموقع قوي على المنصة، وملامح نمو متوازنة، وفرق إدارة تتمتع بسجلات أداء مثبتة. وتلبي NOW المعايير الثلاثة”.

وأشار تورين أيضًا إلى أن سهم ServiceNow في وضع جيد للاستفادة من الرياح المواتية للذكاء الاصطناعي بعد الإطلاق الأخير لـ Xanadu.

شركة مونوليثيك باور سيستمز المحدودة (ناسداك: MPWR)

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تعد شركة Monolithic Power Systems سهمًا آخر يستحق النظر إليه قبل إصدار أرباحها القادمة، حيث لديها تاريخ من التغلب على التوقعات بنسبة 88% تقريبًا من الوقت.

وفقًا لبيانات Bespoke، عادة ما يشهد سهم أشباه الموصلات ارتفاعًا متوسطًا يزيد عن 2.5% في يوم الأرباح.

وتشير التقديرات إلى أن MPWR ستربح 3.04 دولار للسهم في الربع المالي الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.1% مقارنة بـ 2.49 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

أضاف المحلل ريك شافر من شركة أوبنهايمر مؤخرًا شركة Monolithic Power إلى قائمته لأفضل اختيارات أشباه الموصلات، مشيرًا إلى إمكاناتها للاستفادة بشكل كبير من الطلب المستمر على حلول الطاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن “هناك إعدادًا ثنائيًا إلى حد كبير للمجموعة، حيث من المرجح أن تحقق الشركات الرائدة المعرضة للذكاء الاصطناعي نتائج وتوقعات إيجابية، في حين أن معظم الشركات الأخرى ستكون متوافقة تقريبًا، مما يعكس اتجاهات الطلب الهزيلة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم أسهم Monolithic Power Systems حاليًا عائدًا على الأرباح بنسبة 0.55%، مما يوفر سببًا مقنعًا آخر للنظر في إضافتها إلى محفظتك.

والجدير بالذكر أن MPWR قامت بتحويل استثمار بقيمة 1000 دولار إلى ما يقرب من 24000 دولار على مدى السنوات العشر الماضية.