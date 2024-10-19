فان إيك تخفض توقعات سعر الإيثريوم إلى 7334 دولارًا: ما الذي أدى إلى هذه المراجعة الحادة؟

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قامت شركة VanEck، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول، بخفض توقعاتها لسعر Ethereum (ETH) على المدى الطويل بشكل كبير إلى 7333 دولارًا بحلول عام 2030، وهو انخفاض كبير عن التقدير السابق البالغ 22000 دولار.

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تشير هذه المراجعة إلى انخفاض بنسبة 67٪ ودفعت المستثمرين والمحللين إلى إعادة تقييم مستقبل Ethereum في ظل تزايد المنافسة وتطور ظروف السوق.

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وأعلن ماثيو سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في فان إيك، عن هذا التحول في المنظور، مؤكداً أن التوقعات السابقة للشركة كانت متفائلة بشكل مفرط.

في البداية، توقع فان إيك أن أسعار الإيثريوم قد تصل إلى 22 ألف دولار في ظل ظروف السوق القياسية، و154 ألف دولار في سوق صاعدة، وحتى 360 ألف دولار في سيناريو مواتٍ بشكل استثنائي.

ومع ذلك، فإن المشهد المتغير لسوق العملات المشفرة فرض إعادة التقييم هذه.

شبكات الطبقة 2 تتحدى نمو الإيثريوم

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السبب الرئيسي وراء توقعات VanEck المعدلة للسعر هو الأهمية المتزايدة لشبكات الطبقة 2 (L2)، والتي تعمل على الطبقة الأساسية لـ Ethereum والتي اجتذبت القيمة والمستخدمين بعيدًا عن Ethereum نفسها.

في السابق، توقع VanEck توزيعًا متوازنًا لقيمة القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وقيمة التعدين القابلة للاستخراج (MEV) بين شبكات Ethereum وL2.

ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن شبكات L2 تسيطر الآن على ما يقرب من 90% من حصة السوق، تاركة Ethereum مع 10% فقط.

يسلط هذا التحول الكبير الضوء على أن حلول L2 مثل Arbitrum وOptimism تعالج بشكل فعال قضايا قابلية التوسع وتكلفة المعاملات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمطورين والمستخدمين.

ونتيجة لذلك، دفع الطلب المنخفض على خدمات الطبقة الأساسية لإيثريوم شركة VanEck إلى تعديل هدفها السعري، مع تحذير سيجل من أن هذا الاتجاه قد يحد بشكل أكبر من إمكانات سعر إيثريوم.

موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على صندوق الاستثمار المتداول لا تساعد الإيثريوم

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على الرغم من موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة الإيثريوم في وقت سابق من هذا العام، إلا أن أداء سوق الإيثريوم لم يرق إلى مستوى التوقعات.

تعكس توقعات VanEck المعدلة هذا الأداء الضعيف مقارنة بالعملات المشفرة الرائدة الأخرى مثل Bitcoin وSolana.

في البداية، كان يُنظر إلى الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية باعتبارها حافزًا محتملاً لنمو الإيثريوم، مما يوفر للمستثمرين المؤسسيين إمكانية الوصول إلى الأصول بشكل أسهل.

ومع ذلك، كانت استجابة السوق فاترة، مما دفع شركة فان إيك إلى إعادة تقييم توقعاتها.

توقعات البيتكوين وسط تخفيض تصنيف الإيثريوم

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في حين خفضت شركة VanEck توقعاتها بشأن عملة الإيثريوم، إلا أنها حافظت على توقعات متفائلة بشأن عملة البيتكوين. ويشير سيجل إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد تؤثر بشكل كبير على مسار سعر البيتكوين.

يعتقد أن فوز دونالد ترامب قد يؤدي إلى زيادة سريعة في قيمة البيتكوين، مما قد يدفعها إلى مستويات قياسية جديدة.

حددت شركة VanEck هدفًا سعريًا طموحًا عند 350 ألف دولار لبيتكوين بحلول عام 2030، مما يعكس الثقة في قدرة البيتكوين على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الذهب العالمية.

يتناقض هذا التوقع بشكل صارخ مع توقعات الشركة المخففة بشأن إيثريوم، مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن البيتكوين هو مخزن أكثر قوة للقيمة في المشهد الاقتصادي الحالي.

تعمل سلاسل الكتل المتنافسة مثل Solana و Avalanche، والتي توفر سرعات معاملات أسرع ورسومًا أقل، على تآكل هيمنة Ethereum على السوق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود شبكات L2 يقوض سيطرة Ethereum على أسواق التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

تشير التوقعات المعدلة لشركة VanEck إلى أن وضع Ethereum في السوق قد لا يكون آمنًا كما كان يبدو في السابق.

قد تؤثر التغييرات في اللوائح، وخاصة فيما يتعلق ببروتوكولات DeFi وخدمات التخزين، على النظام البيئي لـ Ethereum وتؤثر على مسار سعره.

على الرغم من أن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تمثل تطوراً إيجابياً، فإن رد الفعل الباهت للسوق يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها الإيثريوم في الحفاظ على اهتمام المستثمرين.

بالنسبة للمستثمرين، يشير هدف سعر Ethereum المنقح الذي وضعته VanEck إلى نهج أكثر حذراً تجاه سوق الأصول الرقمية.

في حين تظل Ethereum لاعباً أساسياً في مجال blockchain، فإن الديناميكيات المتغيرة لحصة السوق والمنافسة من حلول L2 تشير إلى أن النمو المستقبلي قد يكون أكثر هدوءًا مما كان متوقعًا في السابق.

وعلى العكس من ذلك، يقدم منظور فان إيك المتفائل بشأن البيتكوين رواية استثمارية بديلة، مما يشير إلى أن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل قد يفكرون في تنويع محافظهم نحو البيتكوين، خاصة بالنظر إلى إمكاناتها للازدهار وسط الأحداث الجيوسياسية ومكانتها المتنامية كمخزن رقمي للقيمة.