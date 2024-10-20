ارتفعت أسهم Axie Infinity بنسبة 13% مع تطلع المتداولين إلى المزيد من المكاسب مع Dogizen

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أدى الاهتمام الجديد بألعاب التشفير إلى ارتفاع سعر لعبة Axie Infinity (AXS) حيث يحتفل الثيران بالزخم الصعودي.

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إنها وجهة النظر التي حفزت أيضاَ الاهتمام بـ Dogizen (DOGIZ).

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لقد نجحت هذه اللعبة التي تعتمد على النقر لكسب المال في جذب انتباه المستثمرين من خلال طرح عملة Telegram ICO الأول على الإطلاق.

ارتفع سعر Axie Infinity بنسبة 13% مع بدء عمل وفد Axie

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وصلت لعبة Axie Infinity (AXS) التي تعتمد على اللعب من أجل الربح إلى قمة أكبر الرابحين في سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة.

سجلت ارتفاع ملحوظ بنسبة 13% في وقت مبكر من يوم السبت. وعلى هذا النحو، تفوقت AXS على العملات الرائجة الأخرى Worldcoin وPendle وDogecoin.

وفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفعت سوق اللعب من أجل الربح إلى أكثر من 10 مليارات دولار مع زيادة بنسبة 6.6% في 24 ساعة.

تتصدر Axie Infinity، اللعبة التي تمزج بين الرموز غير القابلة للاستبدال والبلوكشين، هذا القطاع بمكاسب تزيد عن 13% حيث يحوم السعر فوق 5.27 دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي يرحب فيه المجتمع بوفد Axie، مما يعني أن اللاعبين يمكنهم الآن “استعارة” Axies واللعب بها.

يبدو أن وفد Axie قد أثار اهتمامًا جديدًا بـ Axie Infinity – مع الأخبار التي تفيد بأن العديد من الألعاب ستدمج هذه الميزة من المرجح أن تحفز الطلب في المستقبل.

تم تداول سهم AXS آخر مرة عند مستويات الأسعار الحالية في سبتمبر.

ومع ذلك، واجهت AXS صعوبة في مواجهة المقاومة بالقرب من 6 دولارات، وقد يسمح نمط المثلث الهابط المحتمل بإعادة تحميل الطلب بالقرب من 4 دولارات.

قد يؤدي نمط الانعكاس إلى دفع المشترين إلى استهداف اختراق 10 دولارات وسط ارتفاع أوسع في السوق.

أطلقت Dogizen مؤخرًا أول ICO لها على Telegram

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بالنسبة للعبة النقر الجديدة للربح في السوق، حققت Dogizen بعض المعالم الرئيسية لجذب انتباه مجتمعي التشفير وTelegram.

وتعد الرسوم التي وصلت إلى أكثر من 1.3 مليون لاعب وإطلاق أول عملية بيع مسبقة على Telegram هي أهم هذه التطورات – وهو ما جعل اللعبة على المسار الصحيح لتحدي رواد T2E Hamster Kombat و Catizen.

يرى عشاق ألعاب التشفير الذين يستهدفون مستقبل اللعب لكسب المال وتبني web3 أن Dogizen بمثابة جوهرة محتملة.

وقد نجح البيع المسبق للسيارة DOGIZ حتى الآن في جذب ما يقرب من 650 ألف دولار في غضون أيام من طرحه للبيع.

ما الذي يمكن أن يحفز سعر Dogizen بعد البيع المسبق؟

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إن إطلاق أول ICO لـ Telegram على الإطلاق في السوق يعني أن ملايين المستخدمين على تطبيق المراسلة الشهير يمكنهم الآن شراء رمز لعبة تشفير مباشرة من داخل تطبيقهم.

يوجد لدى Telegram ما يقرب من مليار مستخدم، وقد أضاف تكاملها مع blockchain TON إلى الاهتمام بالعملات المشفرة وألعاب العملات المشفرة.

وهذا المنظور هو الذي جعل عدد مستخدمي تطبيق Catizen، على سبيل المثال، يتجاوز 39 مليونًا.

يبلغ عدد مستخدمي Telegram 950 مليونًا، وهذا يعني أن Dogizen لديه القدرة على تجاوز أرقام Catizen.

سيأتي جزء كبير من هذا الإنجاز من Dogizen Universe، مركز الألعاب على Telegram.

تتيح لك عملة DOGIZ الوصول إلى هذا المركز القادم. ستساعد أموال ICO في تحويل Dogizen Universe إلى حقيقة، حيث يمكن للمستخدمين والمطورين الاستفادة من المكافآت داخل اللعبة وحصة عائدات DOGIZ.

سعر البيع المسبق لـ DOGIZ

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في حين أن 100 مليار DOGIZ متاحة للمجتمع من خلال البيع المسبق، هناك 400 مليار رمز مخصص للإنزال الجوي والمكافآت وسط مبادرات أخرى يقودها المجتمع.

يتوفر DOGIZ حاليًا بسعر 0.00007 دولارًا فقط، ولكنه سيرتفع قريبًا إلى 0.000074 دولارًا.

إن الاستحواذ على بعض الرموز في المرحلة الحالية يعني قفزة بنسبة 5.7%، قبل الزيادات اللاحقة.

لمعرفة المزيد عن Dogizen، قم بزيارة الموقع الرسمي.