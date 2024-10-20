كيف يمكن لمنتجات تايلور سويفت أن تمنح Target أفضلية على Costco

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قد يكون لدى كوستكو سبائك ذهب، لكن تارغت تعتمد على نوع خاص من الذهب: بضائع تايلور سويفت.

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أعلنت شركة التجزئة عن منتجات تايلور سويفت الحصرية التي سيتم إطلاقها في الجمعة السوداء، بما في ذلك أسطوانة فينيل، وقرص مضغوط، وكتاب خاص يروي تجارب المغنية خلال جولتها الناجحة Eras Tour.

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وتعد هذه الخطوة جزءًا من التعاون المستمر بين Target وأيقونة البوب، بالإضافة إلى أكثر من عشرة إصدارات حصرية من ألبوماتها أصدرها المتجر.

تشتهر قاعدة جماهير سويفت بشغفها بالمقتنيات، ويعتقد المحللون أن هذا العرض الجديد يمكن أن يوفر دفعة كبيرة لمبيعات Target خلال موسم العطلات.

يتوقع المحللون أن تؤدي منتجات تايلور سويفت إلى رفع مبيعات Target في الربع الرابع

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ويرى المحلل في بنك UBS، مايكل لاسر، أن الشراكة مع تايلور سويفت هي بمثابة خطوة استراتيجية لإثارة الإثارة وزيادة حركة المرور وبناء ولاء العملاء.

وفقًا لمسح أجرته شركة Morning Consult، فإن 69% من البالغين في الولايات المتحدة يعتبرون أنفسهم من محبي تايلور سويفت، مع اعتبار 16% منهم من المعجبين المتحمسين – وهو ما يصل إلى حوالي 42 مليون من المعجبين المتحمسين.

ويقدر لاسر أنه إذا اشترى 2% فقط من هؤلاء المعجبين المتحمسين الألبوم والكتاب، فإن مبيعات تارجت في الربع الرابع قد تزيد بمقدار 100 مليون دولار.

وأشار أيضًا إلى أن هذه التوقعات متحفظة، لأنها لا تأخذ في الاعتبار عمليات الشراء الإضافية التي قد يقوم بها المعجبون داخل المتجر أثناء زياراتهم.

ويقول لاسر إن التعاون، إلى جانب التأثير المباشر على إيرادات البضائع، يؤكد على تركيز تارجت على “الحداثة والابتكار والحصرية”، وهي العناصر التي يمكن أن تخلق ضجة وتميز بائع التجزئة خلال موسم العطلات التنافسي.

المعجبون يستعدون للوقوف في طوابير مبكرًا لحضور إصدارات تايلور سويفت

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ويستعد معجبو سويفت، المعروفون بتفانيهم، بالفعل لإصدار الألبوم.

ستكون المنتجات متاحة في متاجر Target في الجمعة السوداء وعبر الإنترنت بدءًا من اليوم التالي.

ويتوقع العديد من المعجبين بيع العناصر بسرعة، مثل بضائع جولة سويفت، والتي قيل إنها حققت 200 مليون دولار خلال مرحلة عام 2023 وحدها.

ومن المتوقع أيضًا أن يستفيد البائعون من الطلب المرتفع، مما يثير المخاوف من إمكانية بيع العناصر بشكل أسرع.

ويشير المحللون إلى أن شركة تارغت قد تفكر في اتباع مثال كوستكو من خلال تحديد حدود للشراء، كما فعلت مع سبائك الذهب، لإدارة المخزون ومنع الاكتناز.

هل يمكن لمعجبي تايلور سويفت أن يقودوا نموًا مستدامًا لشركة Target؟

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في حين أن منتجات تايلور سويفت يمكن أن تخلق ضجة كبيرة، إلا أن تأثيرها على إجمالي إيرادات شركة Target قد يكون محدودا.

وشكلت الخطوط الصلبة، وهي الفئة التي تشمل مبيعات الترفيه، 13% فقط من إجمالي إيرادات تارجت في الربع المنتهي في أغسطس/آب 2024.

ومع ذلك، في مشهد البيع بالتجزئة حيث واجهت شركة Target خسائر في حصتها في السوق، فإن أي استراتيجية تحافظ على تفاعل العملاء يمكن أن تكون ذات قيمة.

وأكد لاسر أن توقيت الإصدار قد يساعد تارجت خلال موسم التسوق المتقلب المحتمل خلال العطلات، وكتب: “يجب أن توفر هذه الإطلاقات محركًا مختلفًا لحركة المرور”.

لقد أثبتت تايلور سويفت بالفعل تأثيرها الاقتصادي من خلال جولاتها الموسيقية القياسية ومبيعاتها من البضائع – وهو التأثير الذي أطلق عليه اسم “سويفتونوميكس”.

إذا أثبتت هذه الشراكة نجاحها كما يتوقع المحللون، فقد تتمتع شركة Target بدفعة كبيرة من تأثير Swift، مما يساعد شركة التجزئة على التنافس مع عمالقة مثل Costco.

ما هو التالي بالنسبة لشركة Target في سوق التجزئة المزدحم؟

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وبالإضافة إلى إصدارات الجمعة السوداء، تهدف شركة Target إلى الاستمرار في الاستفادة من الشراكات والبضائع الحصرية لتعزيز ولاء العملاء.

ويأتي تعاون شركة التجزئة مع سويفت في إطار اتجاه العلامات التجارية إلى الشراكة مع المشاهير بهدف التميز في بيئة البيع بالتجزئة المزدحمة.

في حين تركز كوستكو على السلع الأساسية والمنتجات ذات الطلب المرتفع مثل سبائك الذهب، فإن استراتيجية تارغت تميل إلى الأهمية الثقافية وإشراك المعجبين، بهدف جذب المتسوقين الأصغر سنا والمهتمين بالاتجاهات الجديدة.

ومع اقتراب موسم العطلات، ستكون هذه الاستراتيجيات حاسمة بالنسبة لكلا تجار التجزئة لجذب انتباه المستهلكين وتحفيز إنفاقهم.