أمريكان إكسبريس ستصبح المالك الوحيد لشركة سويس كارد بعد أن باعت يو بي إس حصتها البالغة 50%

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

تتخلص شركة UBS من جزء من أعمال Credit Suisse التي استحوذت عليها العام الماضي من خلال بيع حصة البنك المنهار البالغة 50% في شركة بطاقات الائتمان Swisscard.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وبحسب بيان صادر عن سويس كارد، فإن بنك UBS سينقل ملكيته البالغة 50% في الشركة إلى شريكه في المشروع المشترك، أمريكان إكسبريس.

Advertisement

وفي حين أن التفاصيل المالية لا تزال غير معلنة، فإن الصفقة هي جزء من استراتيجية UBS الأوسع لتبسيط العمليات بعد استحواذها الطارئ على Credit Suisse في عام 2023.

ما هي التغييرات التي تطرأ على حاملي البطاقة؟

Copy link to section

ستستحوذ شركة أمريكان إكسبريس (Amex) على ملكية شركة Swisscard بالكامل بعد الاستحواذ على حصة UBS البالغة 50%.

وسوف يؤدي هذا التحول إلى جعل Amex المالك الوحيد، مما يسمح لها بمواصلة إصدار بطاقات American Express وMastercard وVisa في سويسرا.

وأكدت شركة سويس كارد أن حاملي البطاقات والتجار والشركاء الحاليين لن يواجهوا تغييرات فورية.

سيتم نقل حاملي بطاقات Credit Suisse إلى منصة UBS في عام 2025، حيث يحول UBS تركيزه ليتماشى مع إعداداته التشغيلية الجديدة.

بنك UBS يبيع حصته في Swisscard

Copy link to section

ويعتبر بيع حصتها البالغة 50% في Swisscard جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها UBS لتحسين عملياتها بعد الاستحواذ على Credit Suisse.

أكدت مجموعة UBS أن إصدار بطاقات الائتمان من خلال Swisscard لم يعد يتناسب مع أهدافها التشغيلية والإستراتيجية.

ويسمح هذا التحول لبنك UBS بالتركيز على دمج أصول كريدي سويس التي تكمل نموذج أعماله الأوسع مع التخلص من تلك التي لا تتوافق مع خططه طويلة الأجل.

وقد باعت يو بي إس بشكل انتقائي أجزاء من أعمال كريدي سويس التي استحوذت عليها خلال عملية الاستحواذ الطارئة في العام الماضي. وفي يونيو/حزيران، باعت يو بي إس حصتها في كريدي سويس للأوراق المالية (الصين)، وبحلول يوليو/تموز، توصلت إلى اتفاق لبيع ذراع استثمارية مرتبطة بالتأمين تابعة لكريدي سويس.

ويمثل بيع حصة شركة سويس كارد البالغة 50% خطوة استراتيجية أخرى في إطار سعي UBS إلى تحسين محفظتها الاستثمارية لضمان التآزر بين عملياتها الجديدة والقائمة.

سينتقل حاملو بطاقات Credit Suisse إلى منصة بطاقات الائتمان الخاصة بـ UBS بحلول منتصف عام 2025. وأكد بنك UBS أنه لن يُطلب من حاملي البطاقات اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفترة، حيث سيتلقون معلومات حول إصدار البطاقات الجديدة مسبقًا.

وأكد البنك أن هذا التحول سيكون سلسًا، مما يضمن الحد الأدنى من الانقطاع للعملاء أثناء عملية التحول. ويهدف هذا التحول إلى دمج أعمال بطاقات كريدي سويس في البنية التحتية لبنك يو بي إس بسلاسة.

Swisscard ستواصل عملياتها تحت ملكية Amex

Copy link to section

وعلى الرغم من هذه التغييرات، ستواصل سويس كارد عملياتها في سويسرا، وإصدار البطاقات بموجب تراخيص أمريكان إكسبريس وماستركارد وفيزا. وستسمح هذه الخطوة لشركة سويس كارد بالحفاظ على علاقاتها التجارية القائمة مع الاستفادة من دعم أمريكان إكسبريس بصفتها المالك الوحيد.

تهدف هذه التعديلات الاستراتيجية التي أجراها بنك UBS وأمريكان إكسبريس إلى ضمان استمرارية عمليات وخدمات Swisscard داخل السوق السويسرية.