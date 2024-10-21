سعر البيتكوين يقترب من 69 ألف دولار مع وصول الفائدة المفتوحة إلى مستوى قياسي بلغ 40.5 مليار دولار

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أظهر سوق العملات المشفرة زخمًا صعوديًا قويًا، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 1.79%، لتبلغ الآن 2.38 تريليون دولار.

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إلى جانب ذلك، ارتفعت أحجام التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 65.13%، مما يعكس نشاطًا متزايدًا للمتداولين.

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يشير مؤشر الخوف والجشع، الذي يبلغ حاليًا 63، إلى شعور متزايد بالتفاؤل في السوق، مدفوعًا جزئيًا بهيمنة البيتكوين المتزايدة، والتي وصلت إلى 57.2%.

يسلط الاتجاه الإيجابي للسوق الضوء على زيادة ثقة المستثمرين، حيث تشهد عملة البيتكوين وبعض العملات البديلة المختارة مكاسب كبيرة، في حين تواجه العملات الأخرى انخفاضات طفيفة.

عملة البيتكوين تقترب من 70 ألف دولار مع تسجيل رقم قياسي بقيمة 40.5 مليار دولار في الاهتمام المفتوح

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واصل البيتكوين اتجاهه الصعودي، حيث اقتربت الأسعار الآن من 69,107 دولارًا.

وصل الاهتمام المفتوح بمشتقات البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 40.5 مليار دولار، مما يشير إلى أن المتداولين متفائلون بشأن اختراق محتمل فوق مستوى 70 ألف دولار.

في الأسبوع الماضي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار، وهو ما عزز ثقة المستثمرين بشكل أكبر.

في حين أن السعر الحالي لا يزال أقل بنسبة 6.51% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، فإن زخم البيتكوين لا يزال قوياً، مما يشير إلى اختبار محتمل لمستويات المقاومة في الأيام المقبلة.

سجلت عملة الإيثريوم زيادة ملحوظة بنسبة 3.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مدعومة بـ 78.89 مليون دولار من التدفقات الأسبوعية إلى صناديق ETH المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة.

ظلت هيمنتها على السوق ثابتة عند 13.8%، مما يؤكد مكانتها القوية في سوق العملات المشفرة الأوسع. وفي الوقت نفسه، ظهرت Solana كأفضل أداء، حيث ارتفعت بنسبة 6.59% لتصل إلى 170.39 دولارًا.

يشير أداء الرمز المميز إلى زيادة الاهتمام بشبكته، مما يجعله مميزًا بين العملات البديلة. في المقابل، شهد XRP ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1.22%، حيث وصل سعره إلى 0.5487 دولارًا.

ارتفاع سعر Apecoin بنسبة 100% بعد إطلاق Apechain

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تصدرت عملة Apecoin عناوين الأخبار بعد ارتفاع سعرها بنسبة 100% بعد إطلاق شبكة Apechain.

ارتفع سعر الرمز بشكل حاد من 0.88 دولار إلى 1.62 دولار في غضون ست ساعات، مما يمثل دفعة كبيرة.

وشهدت أيضًا رموز أخرى مثل dydx وMina مكاسب كبيرة، مع زيادات بلغت 25.81% و12.92% على التوالي.

لقد استحوذت هذه العملات البديلة على اهتمام السوق، مستفيدة من التطورات الجديدة ونشاط التداول المعزز.

ورغم الاتجاه الإيجابي للسوق، إلا أن بعض الأصول واجهت انخفاضات.

انخفضت أسهم Aerodrome Finance بنسبة 2.05%، في حين شهدت Litecoin انخفاضًا بنسبة 0.87%.

وعلى نحو مماثل، شهدت مانترا انخفاضًا بنسبة 1.95%.

تعكس هذه الانخفاضات الأداء المتنوع للأصول الرقمية، حيث يمكن أن تتزامن المكاسب في منطقة ما مع الخسائر في منطقة أخرى، مما يؤكد التقلبات المتأصلة في السوق.

مع ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين وتزايد الاهتمام المفتوح، يظل التركيز على ما إذا كان البيتكوين قادرًا على تجاوز علامة 70 ألف دولار.

كما أن النمو المستمر لعملة الإيثريوم والأداء المتميز لشركة Solana يوفران أيضًا نظرة إيجابية للسوق.

مع استمرار تحول معنويات السوق نحو الجشع، ستكون الأيام المقبلة محورية في تحديد المرحلة التالية من تحركات أسعار العملات المشفرة.