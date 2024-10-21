عقد العمل الجديد لشركة بوينج يستهدف فاتورة أجور بقيمة مليار دولار على مدى أربع سنوات وسط إضراب، وارتفاع الأسهم
Advertisement
- Boeing offers a 35% wage increase and $7,000 bonus in new labor contract proposal.
- Analysts estimate Boeing’s wage-related costs to exceed $1 billion.
- Despite these costs, Boeing shares surged by 4% on Monday, reflecting investor optimism.
تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >
من المتوقع أن تتكبد شركة بوينج أكثر من مليار دولار من النفقات المرتبطة بالأجور بسبب اقتراح عقد عمل جديد يهدف إلى إنهاء الإضراب الذي عطل عملياتها بشكل كبير، وفقًا لتقديرات المحللين التي جمعتها رويترز.
Advertisement
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
ورغم هذه التكاليف، ارتفعت أسهم بوينج بنسبة 4% يوم الاثنين، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأن الإضراب المستمر منذ شهر قد يتم حله قريبا.
Advertisement
ومن المقرر أن يصوت نحو 33 ألف عامل، يمثلهم اتحاد العمال الدولي للميكانيكيين وعمال الفضاء، على مقترح العقد الجديد يوم الأربعاء.
وتسبب الإضراب، الذي بدأ قبل أكثر من شهر، في توقف إنتاج العديد من الطرز المهمة، بما في ذلك طائرات 737 ماكس الأكثر مبيعاً من بوينج، مما تسبب في تأخيرات كبيرة وضغوط مالية على الشركة.
ويتزامن توقيت التصويت مع تقرير أرباح الربع الثالث لشركة بوينج، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة خسارة كبيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الإضراب.
عرض جديد من بوينج للعمالCopy link to section
يقدم اقتراح عقد العمل الجديد للعمال زيادة في الأجور بنسبة 35٪ على مدى أربع سنوات، ومكافأة تصديق قدرها 7000 دولار، وإعادة تطبيق خطة الحوافز، وتعزيز مساهمات التقاعد.
وتعهدت شركة بوينج بتقديم مساهمة لمرة واحدة قدرها 5000 دولار أمريكي لخطط تقاعد العمال 401 (ك)، إلى جانب مساهمات أصحاب العمل بما يصل إلى 12%.
وتمثل هذه الشروط تحسنا مقارنة بالعرض السابق الذي قدمته شركة بوينج، والذي رفضه العمال المضربون.
ورغم أن الاقتراح لا يرقى إلى مستوى الطلب الأولي للنقابة بزيادة الأجور بنسبة 40%، فإنه يمثل خطوة مهمة نحو حل الإضراب.
علق المحلل في جي بي مورجان سيث سيفمان على الصفقة، وكتب:
“ولكن هل سيقبل الأعضاء؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك، رغم أنه يبدو أنه يوفر كل ما طلبه الاتحاد تقريبًا.”
وقدر المحللون أن زيادات الأجور والمكافآت ستكلف شركة بوينج أكثر من مليار دولار.
وتتوقع المحللة شيلا كاهياوغلو من شركة جيفريز أن تبلغ النفقات المرتبطة بالأجور حوالي 1.3 مليار دولار بموجب شروط العقد الجديد.
بوينج تواجه تحديات في استعادة الإنتاجCopy link to section
حتى لو وافق العمال على الصفقة الجديدة، فإن شركة بوينج تواجه تحديات كبيرة في استئناف الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإضراب.
وتسبب الإضراب في توقف إنتاج طرازات بوينج الأكثر ربحية، بما في ذلك طراز 737 ماكس، بالإضافة إلى طائراتها ذات الجسم العريض 767 و777.
وحذر المحللون في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس من أن الأمر يستغرق عادة ما بين 6 إلى 12 شهرا بعد الإضراب حتى يتعافى الإنتاج بشكل كامل.
وأضاف محللو RBC “علاوة على ذلك، فإن التأثير الذي أحدثه الإضراب على سلسلة التوريد الهشة بالفعل غير مؤكد”، مسلطين الضوء على المخاطر الإضافية التي قد تطيل فترة تعافي إنتاج بوينج.
ارتفاع أسهم بوينج رغم العقبات الماليةCopy link to section
وعلى الرغم من العبء المالي الناجم عن تكاليف الأجور والاضطرابات المستمرة، فقد تم تداول أسهم بوينج عند 161 دولارًا في تداولات ما قبل السوق.
ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ 12 سبتمبر/أيلول، قبل بدء الإضراب مباشرة، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بأن الشركة قد تحل النزاع قريبا وتبدأ في استعادة الإنتاج.
وفي تطور مواز، عاد حوالي 5000 عامل في مصنع شركة تيكسترون لصناعة الطائرات الخاصة في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس إلى العمل بعد قبول عقد مدته خمس سنوات يوفر زيادات في الأجور بنسبة 31%.
ويساهم هذا التطور في تعزيز الشعور بالتفاؤل في قطاع الطيران والفضاء، مع الآمال في أن تحذو شركة بوينج حذوها قريباً في حل قضايا العمالة لديها.
وفي حين أن التصويت على العقد ينتظر بفارغ الصبر، فإن شركة بوينج لا تزال تواجه تحدي زيادة الإنتاج بسرعة وإدارة التأثير الأوسع للإضراب على سلسلة التوريد الممتدة بالفعل.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
Advertisement
Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.