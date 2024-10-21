ستطلق Celestia أكثر من 80% من المعروض المتداول في عشرة أيام: ما هو التالي لسعر TIA؟

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أظهرت Celestia (TIA) موقفًا صعوديًا يوم الاثنين، حيث ارتفعت بنسبة 4٪ خلال اليوم الماضي حيث تقترب Bitcoin من علامة 70.000 دولار، وتتداول حاليًا عند 69.020 دولارًا.

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وفي الوقت نفسه، تُظهر تطورات النظام البيئي أن TIA قد تفشل في الاستفادة من مسيرة “Uptober” التي طال انتظارها.

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من المقرر أن يطلق مشروع العملة المشفرة 80.23% من المعروض المتداول من عملة Celestia (بقيمة تقريبية تبلغ 1.06 مليار دولار بالسعر الحالي للرمز) في 30 أكتوبر.

Source – Tokenomist

وقد أثار الإصدار الضخم مخاوف بشأن تضخيم زخم البيع، وهو ما من شأنه أن يترجم إلى انخفاض أسعار TIA.

تهديد بارتفاع سعر عملة Celestia مع اقتراب إطلاق رمز مميز ضخم

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يستعد مشروع blockchain لإطلاق أكثر من 175 مليون رمز في أقل من عشرة أيام.

وقد أدى ذلك إلى تحويل الانتباه إلى العملة الأصلية، TIA، والتي لا تزال مهيأة لتقلبات ملحوظة في الجلسات القادمة.

يدعم مؤشر Chaikin Money Flow الانخفاض المحتمل في الأسعار، مما يشير إلى انخفاض إلى ما دون مستوى 5 دولارات.

يتتبع مؤشر CMF التدفق النقدي الداخل والخارج من الأصول المشفرة. يشير الرقم الإيجابي إلى موقف صاعد، في حين تشير القيم السلبية إلى هيمنة الهبوط.

انخفض مؤشر CMF لـ TIA في الشهر الماضي، من 0.23 في 23 سبتمبر إلى -0.18 في 9 أكتوبر قبل أن ينعكس إلى مستويات وقت الصحافة عند 0.01.

ويؤكد ذلك على انخفاض التدفق النقدي إلى النظام البيئي لـ Celestia.

Source – TradingView

في غضون ذلك، قد يؤدي فتح الرمز المميز القادم إلى استئناف الانخفاض مع انسحاب المزيد من اللاعبين للهروب من ضغوط البيع المتزايدة.

علاوة على ذلك، قامت العملة البديلة بطباعة نموذج الرأس والكتف – وهو نمط يشير إلى انعكاسات محتملة للاتجاه.

غالبًا ما تظهر الانخفاضات الكبيرة عندما ينخفض سعر الرمز المميز إلى ما دون خط العنق للإعداد. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى هبوط TIA إلى ما دون خط العنق عند 4.73 دولارًا.

قد تشهد العملة البديلة انخفاضًا بنسبة 56% من سعرها الحالي البالغ 6.04 دولارًا، مما يأخذ TIA نحو أدنى مستوى له عند 3.87 دولارًا.

توقعات الأسعار الحالية لـ Celestia

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يتم تداول TIA عند 6.04 دولار بعد اكتساب 4% على الرسم البياني اليومي. في حين أن ارتفاع حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 80% يشير إلى هيمنة صعودية واستمرار في الصعود، فإن فتح الرمز المميز بقيمة 1.04 مليار دولار القادم قد يؤجل الحفلة الصعودية.

Source – Coinmarketcap

من المرجح أن تظهر الدببة في الأيام التي تسبق حدث فتح الرمز الضخم حيث يلهم العرض الموسع أنشطة البيع.

ينبغي للمتحمسين مراقبة خط العنق للنمط عند مستوى 4.73 دولار. وسوف يستدعي الضعف المستمر عند هذا الحاجز سعر 3.87 دولار، مما يؤدي إلى انخفاض القيمة الحالية لـ Celestia بنسبة 56%.

ومع ذلك، فإن الاستقرار فوق مستوى 4.73 دولار قد يشجع النشاط الصعودي. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سهم TIA إلى 7.30 دولار قبل أن يدفعه ضغط الشراء المحتمل إلى 10.40 دولار.

من المرجح أن يراقب المتحمسون كيف سيؤثر إصدار الرمز المميز القادم على أداء TIA أثناء وبعد الارتفاعات التي طال انتظارها في أكتوبر.