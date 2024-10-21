أسعار النفط الخام ترتفع 1% لكن المشاعر الهبوطية تسيطر على السوق

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ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد انخفاضها بنسبة 7% الأسبوع الماضي مع تركيز السوق على المخاوف بشأن الطلب.

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وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب من الصين، وتراجع المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط.

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وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 69.69 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1.5% عن الإغلاق السابق.

بلغ سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 73.91 دولار للبرميل، بارتفاع 1.2%.

ولجأ التجار إلى شراء الصفقات بعد أن هبطت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي.

انخفاض العلاوات الجيوسياسية على أسعار النفط

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انخفضت علاوة المخاطر على أسعار النفط بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

بعد أن هاجمت إيران إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10%. وتجاوز سعر برميل خام برنت 80 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس/آب.

وبما أن منطقة الشرق الأوسط تضم أكثر من نصف احتياطيات النفط العالمية، فإن التوترات المتصاعدة تهدد الإمدادات من المنطقة.

ومع ذلك، انخفضت علاوة المخاطر على أسعار النفط بعد ذلك، حيث زعمت التقارير أن إسرائيل قد تتجنب استهداف المنشآت النفطية الإيرانية في ردها على ضربات الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جيمس هيرسيك، المؤلف في موقع Fxempire.com، في تقرير: “على الرغم من استمرار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات المحتمل بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله، فإن التهديد المباشر لقيود كبيرة على الإمدادات يبدو أنه قد تضاءل في الوقت الحالي”.

السوق يركز على إنتاج أوبك

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وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كوميرزبنك إيه جي، في تقرير:

وما لم تحدث تطورات تؤدي إلى إعادة التقييم، فمن المرجح أن يركز سوق النفط بشكل أكبر على الأساسيات الأضعف وفائض العرض الوشيك في العام المقبل.

ويرى الخبراء أن من المتوقع أن يركز سوق النفط على إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، حيث من المقرر أن تزيد المنظمة إنتاجها اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.

وقال فريتش “السوق تنتظر الآن إشارات حول ما إذا كانت هذه الزيادة في الإنتاج ستتحقق بالفعل أو ما إذا كان من الممكن تأجيلها مرة أخرى”.

إذا مضت المنظمة قدما في خطتها لتخفيف بعض التخفيضات الطوعية في الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، فقد تنخفض أسعار النفط أكثر.

ومع ذلك، فإن إعلان أوبك والمملكة العربية السعودية تأجيل الزيادة قد يدعم المعنويات الصعودية.

خفضت عدة دول أعضاء في تحالف أوبك+ إنتاجها النفطي طواعية منذ بداية العام الجاري، بما يعادل 2.2 مليون برميل يوميا من النفط.

المخزونات الأمريكية تقدم بعض الدعم

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وفي الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وجاءت البيانات، التي صدرت الأسبوع الماضي، بمثابة ارتياح إلى حد ما بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

لكن التقرير أظهر أيضا أن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في أكتوبر/تشرين الأول. والولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم.

الاتجاه الهبوطي سيستمر

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من المتوقع أن تظل أسعار النفط في منطقة الهبوط حيث من المرجح أن تؤثر المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين على المعنويات.

في هذه الأثناء، خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما لنمو الطلب على النفط في عامي 2024 و2025.

وقال هيرسيك من Fxempire.com في تقرير:

قد تختبر الأسعار مستويات دعم حاسمة، مع أهداف منخفضة تصل إلى 63.46 دولارًا إذا استمر الزخم الهبوطي.

ينبغي للمتداولين أن يظلوا حذرين، مع مراقبة التطورات في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد توفر تخفيفًا مؤقتًا للأسعار، على الرغم من أن التعافي المستدام يبدو غير مرجح في الأمد القريب.