ديزني تخطط لتعيين خليفة للرئيس التنفيذي بوب إيجر بحلول “أوائل عام 2026”

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تهدف شركة ديزني إلى الإعلان عن بديل بوب إيجر في منصب الرئيس التنفيذي بحلول أوائل عام 2026، مما يوفر نظرة ثاقبة على جهود التخطيط لخلافة الشركة.

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وتم تأكيد الجدول الزمني في تحديث للشركة يوم الاثنين، مما يمثل خطوة مهمة نحو انتقال القيادة.

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مدد إيجر، الذي عاد إلى ديزني في عام 2022، عقده حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، مؤجلاً التقاعد مرة أخرى بعد أن سلم السيطرة إلى بوب تشابيك في عام 2020.

ويشير القرار إلى أن بحث ديزني عن زعيم جديد يتقدم بشكل مطرد، حيث تسعى الشركة إلى انتقال سلس.

مرشحون قيد الدراسة بينما تستكشف ديزني الخيارات

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وبحسب تقارير CNBC، أجرت شركة ديزني مؤخرًا مقابلات مع العديد من المرشحين المحتملين للمنصب الأعلى.

ومن بين هؤلاء رئيس شبكة ESPN جيمي بيتارو، ورئيس تجارب ديزني جوش دامارو، والرؤساء المشاركين لقطاع الترفيه في ديزني دانا والدن وآلان بيرجمان.

ويعمل مجلس إدارة عملاق الترفيه، بقيادة لجنة تخطيط الخلافة المعينة حديثًا، على ضمان عملية تسليم منظمة بشكل جيد.

تم تعيين جيمس جورمان رئيسًا لتوجيه عملية الانتقال

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وفي خطوة ذات صلة، أعلنت شركة ديزني أن جيمس جورمان، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مورجان ستانلي، سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة ديزني اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.

تولى جورمان مسؤولية لجنة تخطيط خلافة مجلس الإدارة في أغسطس، وسيلعب الآن دورًا رئيسيًا في تحديد وإعداد خليفة إيجر.

وأكد جورمان في البيان الصحفي على أهمية الانتقال السلس، قائلاً: “إن إحدى الأولويات الحاسمة أمامنا هي تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، والذي نتوقع الآن الإعلان عنه في أوائل عام 2026.

ويعكس هذا التوقيت التقدم الذي تحرزه لجنة تخطيط الخلافة ومجلس الإدارة وسيسمح بوقت كافٍ لانتقال ناجح قبل انتهاء عقد بوب إيجر في ديسمبر 2026.

تم تصميم توقيت الانتقال لتحقيق الاستقرار في مستقبل ديزني

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يقدم الجدول الزمني للخلافة مسارًا لشركة ديزني لضمان الاستمرارية في القيادة والتركيز التشغيلي في ظل مشهد اقتصادي وترفيهي مليء بالتحديات.

مع التحولات التي تشهدها صناعة الترفيه بسبب تطور ديناميكيات البث المباشر وعمليات المنتزهات، سيرث الرئيس التنفيذي الجديد بيئة معقدة.

تعكس خطة ديزني نيتها في مواءمة تغيير القيادة مع نهاية عقد إيجر، مما يسمح بانتقال تدريجي ومستقر.

ويمنح هدف مجلس الإدارة في أوائل عام 2026 الوقت للرئيس التنفيذي القادم للتكيف مع دوره الجديد قبل توليه منصبه رسميًا.

إن فترة إيجر في منصبه، والتي تميزت بالتوسع والتحولات الاستراتيجية ــ بما في ذلك الاستحواذ على بيكسار، ومارفل، ولوكاس فيلم ــ تترك فراغاً كبيراً يجب ملؤه.

لقد حددت قيادته حقبة جديدة لشركة ديزني، وسيكون العثور على الخليفة المناسب أمرًا بالغ الأهمية في تحديد مستقبل الشركة.

وفي حين لم تكشف شركة ديزني عن مزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني للمرشحين المحتملين، فإن السوق ستراقب عن كثب عملية الانتقال.

لقد ساهمت قيادة إيجر وتحركاته الاستراتيجية في تشكيل نمو ديزني، ويبحث أصحاب المصلحة الآن عن خليفة يمكنه الحفاظ على مسار الشركة وسط تحديات الصناعة.

ومن خلال تعيين جورمان وتضييق نطاق البحث، تهدف شركة ديزني إلى طمأنة المستثمرين بشأن التزامها بعملية تسليم منظمة.