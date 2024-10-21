أسهم GMP لشركة Hyundai تشهد تقلبات قبل إدراجها في الاكتتاب العام الأولي في الهند: هل يجب عليك الشراء؟

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من المقرر أن يبدأ الطرح العام الأولي لشركة Hyundai India الذي طال انتظاره في 22 أكتوبر 2024، في بورصتي BSE وNSE، بعد عرضها التاريخي بقيمة 27870 كرور روبية.

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ورغم أن الاستجابة الأولية من جانب المستثمرين الأفراد كانت فاترة، فإن الطلب القوي من جانب المشترين المؤسسيين المؤهلين أدى إلى اكتتاب إجمالي بلغ 237%.

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مع اقتراب موعد الإدراج، شهدت علاوة السوق الرمادية (GMP) لأسهم هيونداي موتور الهند تقلبات كبيرة، مما يعكس عدم يقين المستثمرين بشأن ظهورها لأول مرة في السوق.

ومع ارتفاع سعر سهم هيونداي في السوق الرمادية إلى مستوى إيجابي قبيل إدراجه في البورصة، تتجه كل الأنظار إلى أدائها.

نظرة عامة على الطرح العام الأولي لشركة هيونداي في الهند

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وشهد الطرح العام الأولي لشركة هيونداي الهند، وهو الأكبر على الإطلاق في تاريخ سوق الأسهم الهندية، استجابة ضعيفة من المستثمرين الأفراد، حيث لم يتم الاكتتاب إلا في 50% من الأسهم المخصصة.

ومع ذلك، تجاوزت شريحة بنك قطر الإسلامي حجم الاكتتاب سبع مرات تقريبًا، مما يدل على الثقة المؤسسية القوية. وأظهر المستثمرون غير المؤسسيين اهتمامًا أقل، حيث بلغت حصتهم 60% فقط.

وتهدف الشركة إلى جمع 27.870 مليار روبية من خلال العرض، بسعر يتراوح بين 1.865 و1.960 روبية للسهم، مع حد أدنى للعطاء يبلغ 7 أسهم لكل لوت.

تخطط شركة هيونداي موتور الهندية المحدودة (HMIL)، وهي شركة تابعة لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور، لتعزيز ظهورها وصورة علامتها التجارية من خلال هذا الإدراج.

كانت شركة صناعة السيارات لاعباً مهيمناً في الهند، حيث احتفظت باستمرار بثاني أكبر حصة سوقية في قطاع سيارات الركاب. وتضم محفظة الشركة 13 طرازاً، بما في ذلك الطرازات الأكثر مبيعاً مثل Creta وVerna، مما يعزز مكانتها في قطاعي سيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان.

علاوة السوق الرمادية (GMP) ومعنويات السوق

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كان أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على استقبال الطرح العام الأولي هو تقلب علاوة السوق الرمادية (GMP).

بعد أن وصل السعر المرجعي لأسهم هيونداي إلى أعلى مستوى عند 570 روبية في سبتمبر/أيلول، انخفض إلى منطقة سلبية قبل أيام قليلة من الإدراج، مما تسبب في مخاوف بين المستثمرين.

اعتبارًا من 21 أكتوبر، ارتفع سعر سهم GMP إلى 95 روبية، مما يشير إلى مكسب إدراج محتمل بنحو 5%.

وتشير هذه التعافي إلى تجدد التفاؤل، ولكن التقلبات غير المتوقعة في مؤشر جي إم بي تعكس الشكوك المستمرة بشأن تقييم هيونداي والطلب الضعيف بشكل عام في قطاع السيارات.

يشير مصطلح “قسط السوق الرمادية” إلى السعر الذي يرغب المستثمرون في دفعه فوق سعر إصدار الطرح العام الأولي، على الرغم من أن هذه السوق تعمل خارج البورصات الرسمية.

على الرغم من أن مؤشر أداء البورصة غالبًا ما يوفر نظرة ثاقبة حول أداء يوم الإدراج، إلا أنه ليس دائمًا مؤشرًا موثوقًا به.

بالنسبة لشركة هيونداي، فإن التقلبات في معنويات السوق الرمادية قد تؤدي إلى ظهور أول متواضع أو مكتوم، مع بقاء السعر النهائي للإدراج غير مؤكد.

تظل التوقعات طويلة الأجل لشركة هيونداي موتور الهندية قوية

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وعلى الرغم من التوتر الذي يسبق إدراج الشركة في البورصة، فإن التوقعات طويلة الأجل لشركة هيونداي موتور الهندية تظل قوية.

وتستمر الشركة في كونها رائدة في صناعة السيارات الهندية، بدعم من الطلب القوي على موديلاتها مثل Creta وVerna.

ومن المتوقع أن يلعب مصنعها في تشيناي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 770 ألف وحدة بحلول السنة المالية 2023، دورًا حاسمًا في تلبية الطلب المستقبلي حيث تخطط شركة صناعة السيارات لتوسيع تشكيلة منتجاتها في الهند.

سيراقب المستثمرون عن كثب إدراج شركة هيونداي موتور الهندية للاكتتاب العام الأولي، في حين تقدم علاوة السوق الرمادية إشارات مختلطة.

وفي حين أبدى المستثمرون المؤسسيون دعماً قوياً، يظل المستثمرون الأفراد حذرين وسط مخاوف بشأن التقييم وظروف السوق الأوسع نطاقاً. وينبغي للمستثمرين مراقبة حركة سعر سهم هيونداي بعد الإدراج لتقييم الإمكانات الحقيقية للسهم.