سعر الذهب يصل إلى 2740 دولارا وسط موجة شراء وعدم يقين بشأن الانتخابات الأميركية

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رغم كل الصعوبات، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها وسجلت مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين.

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في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ العقد الأكثر نشاطًا لشهر ديسمبر في بورصة COMEX 2,742.40 دولارًا للأوقية، بارتفاع بنسبة 0.5% عن الإغلاق السابق.

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وفي وقت سابق من الجلسة، سجل العقد أعلى مستوى قياسي عند 2747.70 دولار للأوقية.

وقال هاريش مينجاني، المحرر في Fxstreet.com، في تقرير: “يمثل هذا أيضًا اليوم السابع من التحرك الإيجابي في الأيام الثمانية السابقة ويرفع السلعة إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزًا منطقة 2730 دولارًا خلال الجلسة الآسيوية”.

ارتفعت أسعار الذهب على الرغم من الأساسيات الهبوطية.

ارتفع الدولار بشكل حاد خلال الجلسات القليلة الماضية، في حين تراجعت أيضًا الرهانات على خفض كبير في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أثار دهشة السوق.

ومع ذلك، أدى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وسوق العمل المرنة إلى تغيير توقعات المستثمرين بشأن خفض أكبر لأسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي الوقت نفسه، تراجعت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أيضًا مع استمرار السوق في انتظار رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

إذن ما الذي يغذي ارتفاع الذهب؟

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وقال الخبراء إن الزخم في سوق الذهب ساهم في دعم ارتفاع الأسعار خلال الجلسات القليلة الماضية.

وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كوميرزبنك إيه جي، إن المتداولين مهتمون بزيادة مراكزهم في عقود الذهب.

وقال فريتش “إن البيانات الأسبوعية بشأن وضع السوق للمستثمرين المضاربين، والتي ستنشرها لجنة تداول السلع الآجلة بعد إغلاق التداول اليوم، قد توفر بعض الرؤى حول هذا الأمر”.

وأضاف أن “زيادة صافي المراكز الطويلة المضاربية من شأنها أن تدعم هذه الحجة”.

علاوة على ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تدعم جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.

وقال فريتش إنه في حالة عودة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فمن المرجح أن يزيد خطر التضخم بشكل ملحوظ.

وقال فريتش “هذا الخطر قائم لأن ترامب يريد التأثير على قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي فإن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع حتى الانتخابات الأميركية إذا ارتفعت احتمالات فوز ترامب”.

عدم الاستقرار الجيوسياسي

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ورغم أن إسرائيل لم تقم بالرد على إيران حتى الآن، فإن الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يزال يتصاعد.

شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات على لبنان كما كثف هجومه على غزة، الأمر الذي يهدد بتصعيد التوترات في المنطقة، مع احتمال انضمام المزيد من دول المنطقة إلى الحرب.

وقد أدى عدم الاستقرار في المنطقة إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. وقد ترتفع أسعار المعدن الأصفر بشكل حاد إذا تصاعدت التوترات ولم يكن من الممكن استبعاد اختراق الذهب لمستوى 2800 دولار للأوقية.

الفضة تتفوق على الذهب

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في حين يركز المتداولون على الذهب وارتفاعه، من المرجح أن يراقب المستثمرون حركة أسعار الفضة حيث تفوق المعدن في قطاع المعادن الثمينة.

وفقًا لموقع Kitco.com، لا تزال نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة للغاية حيث تقترب من 82 في الوقت الحالي. وكانت أدنى نقطة هذا العام في أواخر شهر مايو، حوالي 72.

يعتقد المحللون أن ارتفاع أسعار الفضة بدأ للتو وأن الارتفاع طغى عليه الاتجاه الصعودي الإيجابي الأخير في أسعار الذهب.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد الفضة لشهر ديسمبر/كانون الأول 34.318 دولارا للأوقية، بارتفاع بنسبة 3.2% عن الإغلاق السابق.

وكان العقد قد سجل أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما عند 34.343 دولار للأوقية في وقت سابق من يوم الاثنين.