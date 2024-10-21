انخفاض أسهم IndiaMart بنسبة 19٪ بعد تخفيض تصنيف Jefferies: شراء أو بيع أو الاحتفاظ؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

هبطت أسهم IndiaMart Intermesh بنسبة 19% إلى 2447 روبية خلال التعاملات الصباحية في 21 أكتوبر، على الرغم من الإعلان عن أرباح قوية في الربع الثاني.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

في حين سجل سوق B2B عبر الإنترنت زيادة كبيرة في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 94.7٪ إلى 135.1 كرور روبية للربع الثاني من عام 2024، فإن المخاوف بشأن تباطؤ نمو التحصيلات وإضافات المشتركين الضعيفة دفعت المحللين إلى إصدار توصيات حذرة.

Advertisement

قامت شركة جيفريز بتخفيض تصنيف سهم الشركة من “شراء” إلى “أداء أقل من المتوقع”، مشيرة إلى انخفاض محتمل في النمو المستقبلي ما لم تعالج الشركة مشكلة فقدان المشتركين.

سعر سهم IndiaMart يتلقى ضربة على الرغم من النتائج القوية للربع الثاني

Copy link to section

انخفض سعر سهم IndiaMart بشكل حاد، حتى بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح مثيرة للإعجاب للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.

في حين ارتفع صافي الربح إلى 135.1 كرور روبية، بزيادة قدرها 94.7% على أساس سنوي، إلا أن نمو المشتركين كان متأخرا، حيث تمت إضافة 2390 مشتركا جديدا فقط.

وأدى هذا التباطؤ إلى ارتفاع في التحصيلات بنسبة 5% فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 14% في الربع نفسه من العام الماضي.

ونتيجة لذلك، خفضت شركة جيفريز هدفها السعري لأسهم إنديا مارت إلى 2540 روبية، مشيرة إلى ضعف إضافات المشتركين وتباطؤ نمو التحصيلات باعتبارها مخاوف بالغة الأهمية.

خفضت شركة Jefferies تصنيف شركة IndiaMart إلى “أداء ضعيف”

Copy link to section

أثار تخفيض تصنيف شركة جيفريز لشركة إنديا مارت من “شراء” إلى “أداء أقل من المتوقع” علامات حمراء لدى المستثمرين.

وأشارت الشركة إلى أنه في غياب تحسن كبير في أعداد المشتركين الجدد، فمن المرجح أن يظل نمو التحصيلات في نطاق 10-15%، وهو ما قد يؤثر بشدة على أداء السهم.

بالإضافة إلى ذلك، خفضت الشركة تقديرات أرباح IndiaMart بنسبة 4-12%، مما يشير إلى أن فقدان المشتركين لا يزال يمثل مشكلة مستمرة على الرغم من جهود الإدارة للحد منها.

سعر سهم IndiaMart يواجه المزيد من الضغوط

Copy link to section

كان سعر سهم IndiaMart تحت الضغط، حيث يتم تداوله حاليًا عند 2585 روبية، بانخفاض 14.2% عن الإغلاق السابق في NSE.

المصدر: TradingView

انخفض السهم بشكل كبير عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 3198 روبية. وفي حين تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة إلى 38.7%، ارتفاعًا من 27.2% في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الكفاءات التشغيلية لم تكن كافية للتعويض عن المخاوف بشأن استدامة النمو.

ارتفعت الإيرادات المؤجلة بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 1,483 كرور روبية، لكن النمو الضعيف لعدد المشتركين لا يزال يلقي بظلاله على توقعات الشركة في الأمد القريب.

انقسام المحللين بشأن سهم IndiaMart

Copy link to section

تظل الآراء حول مستقبل إنديا مارت منقسمة بين المحللين. حافظت نومورا على تصنيف “محايد” بسعر مستهدف يبلغ 3150 روبية، مشيرة إلى ضعف التحصيلات وتباطؤ إضافة المشتركين كعوامل معاكسة رئيسية.

وأشارت شركة الوساطة إلى أن انخفاض تحصيل الرسوم لكل عميل، إلى جانب الإضافات المنخفضة باستمرار للمشتركين الصافين – بمعدل 2000 مشترك لكل ربع سنة على مدى الفترات الخمس الماضية – يشكل مخاطر كبيرة على مسار نمو الشركة.

من بين 21 محللاً يغطون شركة إنديا مارت، أعطى ثمانية منهم تصنيف “شراء”، وأوصى أربعة منهم بالاحتفاظ بالسهم، واقترح تسعة منهم “بيعه”، وهو ما يعكس المشاعر المختلطة المحيطة بآفاق السهم. وعلى الرغم من الأرباح القوية، فإن قدرة الشركة على تسريع نمو المشتركين ستكون أساسية في تحديد ما إذا كان سعر سهمها يمكن أن يتعافى.

أخبار IndiaMart: ما هو التالي للمستثمرين؟

Copy link to section

بالنسبة للمستثمرين الذين يتتبعون سعر سهم IndiaMart والأخبار، فسوف يتركز الاهتمام على كيفية تعامل الشركة مع تحديات النمو.

ومع توقع المحللين تحقيق نمو معتدل في الأمد القريب، فمن المرجح أن يعتمد أداء السهم على تحسين إضافات المشتركين والحفاظ على نمو تحصيلاته.

وبينما تواجه IndiaMart هذه التحديات، ينبغي للمستثمرين أن يزنوا خياراتهم بعناية، مع الأخذ في الاعتبار تحركات السوق على المدى القصير وإمكانات النمو على المدى الطويل.

من خلال دمج كلمات رئيسية مثل “سعر سهم IndiaMart” و”IndiaMart Intermesh” و”أخبار IndiaMart” و”سهم IndiaMart”، تقدم هذه النسخة التي تركز على تحسين محركات البحث نسخة فريدة ومحسنة من المحتوى الأصلي.