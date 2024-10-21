هل يعد سهم IONQ اختيارًا أفضل من Microsoft للتعرض للحوسبة الكمومية؟

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لقد كانت الحوسبة الكمومية في مقدمة المناقشات المالية هذا العام – وخاصة بين المستثمرين الذين يبحثون عن الشيء الكبير القادم بعد الذكاء الاصطناعي.

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هناك اسمان يقدمان تعرضًا واسعًا للحوسبة الكمومية التي يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تحدث ثورة في العالم كما نعرفه وتعمل كمحفز طويل الأجل لسوق الأسهم في السنوات القادمة، وهما Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) وIONQ Inc (NYSE: IONQ).

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في حين أن MSFT تتصدر بالتأكيد من حيث الاستقرار، إلا أن هناك سببًا لاختيار سهم IONQ بدلاً من Microsoft للتعرض للحوسبة الكمومية، خاصة إذا كنت تتمتع بالقدر المناسب من الرغبة في المخاطرة. دعنا نستكشف السبب.

سهم IONQ مقابل سهم MSFT: أيهما هو الخيار الأفضل؟

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تُعد الحوسبة الكمومية واحدة من الأشياء التي لا تعد ولا تحصى التي تلتزم بها شركة Microsoft في الوقت الحالي.

لذلك، لا تكشف شركة التكنولوجيا العملاقة عن نسبة الإيرادات التي تحققها من الحوسبة الكمومية.

من ناحية أخرى، تعد IONQ شركة متخصصة في الحوسبة الكمومية. ففي سبتمبر/أيلول، تجاوزت نسبة دقة بوابة البتات الكمومية 99.9% على منصة تطوير الباريوم من الجيل التالي.

تتمتع شركة MSFT بميزة على هذه الشركة المدرجة في نيويورك حيث تدفع حاليًا عائدًا على الأرباح بنسبة 0.80%.

لكن أسهم IONQ تضاعفت بأكثر من الضعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى أنها في مرحلة انفجارية عند الكتابة.

ومن ناحية أخرى، تعد مايكروسوفت استثمارًا هادئًا نسبيًا ويعد بعوائد صحية، وإن لم تكن قوية، على المدى الطويل.

وتتوقع وول ستريت حاليًا ارتفاع سعر سهم MSFT إلى 497 دولارًا في المتوسط، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مكسب آخر بنسبة 20% من هنا.

تضاعفت إيرادات IONQ بأكثر من الضعف في الربع الثاني من السنة المالية

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لا يعد IONQ اسمًا مربحًا في الوقت الحالي، وهو ما قد يجعل المستثمرين حذرين من بناء مركز كبير فيه.

لكن من المؤكد أن إيراداتها تنمو بوتيرة متسارعة.

وفي أواخر أغسطس/آب، أعلنت الشركة المدرجة في نيويورك عن مبيعات بقيمة 11.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني – وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 106% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

والأمر الأكثر أهمية هو أن إدارة الشركة تتوقع استمرار هذا الزخم، حيث تتنبأ بتحقيق إيرادات بقيمة 38 مليون دولار لهذا العام، أو ما يزيد بنسبة 73% عن 22 مليون دولار في عام 2023.

ينبغي للمستثمرين أن يشعروا بتحسن بشأن الاستثمار في أسهم IONQ أيضًا لأنها تعمل بالفعل مع أسماء بارزة مثل مختبر أوك ريدج الوطني وهيونداي.

كما أن للشركة التي يقع مقرها الرئيسي في ماريلاند شراكة مع شركة مايكروسوفت أيضًا.

بشكل عام، قد يكون الاستثمار في IONQ رهانًا محفوفًا بالمخاطر، لكنه قد يوفر عوائد مربحة أيضًا إذا استمر في النمو بوتيرة سريعة.

وبناءً على ذلك، لن تكون الفكرة الأسوأ هي تأمين حصة في IONQ عند أي انخفاض في سعر سهمها قد يحدث في الأسابيع المقبلة.