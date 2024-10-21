هل هناك المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب والفضة؟

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قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان يوم الاثنين إنها تتوقع المزيد من خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وقال لوجان في نص كلمة سيلقيها أمام الاجتماع السنوي لجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية في نيويورك: “إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع حاليا، فإن استراتيجية خفض أسعار الفائدة تدريجيا نحو مستوى أكثر طبيعية أو حيادا يمكن أن تساعد في إدارة المخاطر وتحقيق أهدافنا”.

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ارتفعت أسعار الذهب والفضة وسط تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع توقع المزيد من الارتفاع في الأسعار في الأشهر المقبلة.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر الذهب في بورصة COMEX 2,736.05 دولار للأوقية، بارتفاع بنسبة 0.2% عن الإغلاق السابق.

وكان العقد قد سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2755.30 دولار للأوقية.

وفي حالة الفضة، بلغ سعر عقد ديسمبر في بورصة كومكس 33.875 دولار للأوقية، بارتفاع بنسبة 2%. ويقترب العقد من أعلى مستوى له في أكثر من 12 عامًا.

الاقتصاد الأميركي “قوي ومستقر”

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وقال لوغان إن الاقتصاد الأميركي “قوي ومستقر”، لكن “هناك حالة من عدم اليقين الكبير لا تزال قائمة في التوقعات” بشأن المخاطر المتزايدة في سوق العمل.

قال لوغان:

“سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يظل سريع الحركة وعلى استعداد للتكيف إذا كان ذلك مناسبًا.

وتأتي تعليقات لوغان وسط توقعات واسعة النطاق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني.

خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، مما أثار دهشة السوق.

كان السوق يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في بداية أكتوبر، لكن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وسوق العمل المرنة دفعا المتداولين إلى خفض توقعاتهم.

الصين تعلن عن تخفيضات في أسعار الفائدة على القروض

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أعلنت الصين عن تخفيضات أكبر قليلا من المتوقع في أسعار الفائدة على قروضها الأساسية لمدة عام وخمسة أعوام.

وقالت صحيفة كيتكو نيوز:

ومع ذلك، فشلت السلطات الصينية في تلبية توقعات السوق عندما يتعلق الأمر بالتحفيز المالي.

ونقلت صحيفة كيتكو نيوز عن الوسيط إس. بي. أنجل قوله “لقد عاش المستثمرون على الأمل، لكنهم عانوا فقط من خيبة الأمل منذ الشهر الماضي عندما كانت هناك تأكيدات على أن الأموال ستكون في طريقها للمساعدة في دعم سوق العقارات المتعثرة في الصين”.

ويعد اقتصاد الصين مهما للطلب على المعادن حيث تعد البلاد واحدة من أكبر مستهلكي المعادن الثمينة والمعادن الأساسية.

التوقعات الفنية للسبائك

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يعتقد الخبراء أن أسعار الذهب لديها إمكانات أكبر للارتفاع حيث من المرجح أن يدعم أي نوع من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المشاعر في السوق.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للجمهور، كما تؤدي أيضًا إلى زيادة السيولة في الاقتصاد.

وهذا يجعل من السهل القيام بمزيد من الاستثمارات في السلع الأساسية.

وبحسب موقع Kitco.com، من المتوقع أن تكتسب أسعار الذهب مقاومة قوية نحو مستوى 2800 دولار للأوقية.

وقالت شركة كيتكو في تقرير لها إن المقاومة الأولى توجد عند مستوى 2,775.00 دولار ثم عند مستوى 2,800.00 دولار.

يوجد الدعم عند مستوى 2,708.70 دولار للأوقية.

وقالت كيتكو إن المعدن النفيس يتمتع بميزة فنية قوية بشكل عام على المدى القريب بالنسبة للفضة.

وقال جيم ويكوف، المحلل في كيتكو، في تقرير:

الهدف الصعودي القادم لسعر الفضة هو إغلاق الأسعار فوق المقاومة الفنية القوية عند 37.50 دولار.

وتوجد مقاومة لعقود الفضة عند مستوى 34.75 دولار للأوقية، ثم عند مستوى 35 دولار للأوقية. ويوجد الدعم للفضة عند مستوى 33.225 دولار للأوقية.