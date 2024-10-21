مايكروسوفت تستعد لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في نوفمبر، مما يشكل تحديًا لهيمنة Salesforce

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ستتيح شركة مايكروسوفت للشركات إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الخاصين بها بدءًا من الشهر المقبل، مما يؤدي إلى تصعيد المنافسة مع Salesforce، التي قدمت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في سبتمبر.

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تهدف هذه الخطوة إلى توسيع عروض مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمزيد من الشركات بتصميم حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة من خلال منصة Copilot Studio.

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أعلنت شركة مايكروسوفت خلال حدث “AI Tour” في لندن عن المعاينة العامة للوكلاء المستقلين من خلال Copilot Studio، وذلك بالبناء على مرحلة المعاينة الخاصة التي بدأت في شهر مايو.

تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء للعمل كمساعدين افتراضيين، حيث يقومون بمهام دون تدخل بشري، ويعتبرون خطوة مهمة إلى الأمام في تطور الذكاء الاصطناعي القائم على نموذج اللغة الكبير.

يوفر برنامج Copilot Studio من Microsoft منصة للشركات لتصميم هذه الوكلاء باستخدام أوامر اللغة الطبيعية، مما يبسط عملية الإنشاء. مع هذا التحديث، يمكن للشركات الآن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في سير العمل الخاصة بها.

مايكروسوفت توسع قدرات الذكاء الاصطناعي في Dynamics 365

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وكشفت مايكروسوفت أيضًا عن خططها لتقديم عشرة وكلاء مستقلين جدد ضمن مجموعة Dynamics 365 الخاصة بها، والتي تتضمن أدوات للمبيعات وخدمة العملاء والتمويل وإدارة سلسلة التوريد.

تهدف هذه الوكلاء إلى تبسيط العمليات عبر وظائف الأعمال المختلفة، وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسة المختلفة.

ويؤدي تقديم وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء في Dynamics 365 إلى تمكين Microsoft من المنافسة بشكل مباشر مع Salesforce، التي أطلقت مؤخرًا منصة Agentforce الخاصة بها للذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

من خلال دمج الوكلاء المستقلين في مجموعة منتجاتها، تعمل Microsoft على تحسين قدرات الأتمتة لعملائها من المؤسسات.

ما الذي يمكن للشركات تحقيقه باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

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يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من تحليل بيانات العملاء وحتى إدارة رسائل البريد الإلكتروني وسير العمل.

وكان أحد الأمثلة التي تم عرضها خلال حدث مايكروسوفت يتعلق بوكيل الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره في شركة الاستشارات ماكينزي.

قام الوكيل بمعالجة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء بكفاءة، وربطها بمصطلحات الصناعة ذات الصلة، وتحديد الشخص المناسب للتعامل مع إجراءات المتابعة.

وبحسب شركة ماكينزي، فإن هذه الأتمتة لديها القدرة على تقليص أوقات التسليم بنسبة تصل إلى 90%. وتوضح هذه التوفيرات في الوقت الفوائد المحتملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للشركات التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

تواجه شركة Microsoft منافسة متزايدة من Salesforce في مجال الذكاء الاصطناعي

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تشتد المنافسة بين مايكروسوفت و Salesforce في قطاع الذكاء الاصطناعي.

في حدث Dreamforce الشهر الماضي في سان فرانسيسكو، قدمت Salesforce برنامج Agentforce، الذي يتيح للشركات إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بها.

قامت Salesforce بوضع حلها على أنه أكثر تكاملاً مع بيانات المؤسسة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان نموذج Copilot من Microsoft قادرًا على تلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة بشكل مناسب.

وتمتد المنافسة بين الشركتين إلى ما هو أبعد من أدوات الذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، مارك بينيوف، قد دعا في وقت سابق الجهات التنظيمية إلى التدقيق في استحواذ مايكروسوفت على LinkedIn، مما يسلط الضوء على التنافس طويل الأمد بين عملاقي التكنولوجيا.

مايكروسوفت تتعاون مع الحكومة البريطانية لتبني الذكاء الاصطناعي

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بالإضافة إلى إعلاناتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كشفت مايكروسوفت عن اتفاقية جديدة مع حكومة المملكة المتحدة.

ستوفر هذه الصفقة الممتدة لخمس سنوات، والتي تم تأمينها من خلال Crown Commercial Service، لمنظمات القطاع العام إمكانية الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي من Microsoft.

تتضمن الاتفاقية خدمات مثل Microsoft 365 وAzure وMicrosoft 365 Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال تقديم هذه الأدوات للكيانات التابعة للقطاع العام، تهدف مايكروسوفت إلى دعم التحول الرقمي عبر الدوائر الحكومية.

تعكس هذه الشراكة الاتجاه الأوسع لمنظمات القطاع العام التي تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.