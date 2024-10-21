سهم بنك RBL ينخفض بنسبة 14% إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا بعد انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 24%: هل يجب عليك الشراء؟

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تعرض سعر سهم بنك RBL لضربة حادة، حيث انخفض بنسبة 14% في 21 أكتوبر ليصل إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، بعد نتائج البنك المخيبة للآمال في الربع الثاني.

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أعلن المقرض من القطاع الخاص عن انخفاض كبير بنسبة 24٪ على أساس سنوي في صافي الربح، حيث انخفض إلى 223 كرور روبية، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحديات جودة الأصول في دفاتر بطاقات الائتمان والقروض الصغيرة.

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مع قلق المستثمرين بشأن الأداء المستقبلي للبنك، وصل سعر سهم بنك RBL إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 176.5 روبية في بورصة NSE خلال جلسة التداول.

نتائج بنك RBL في الربع الثاني: انخفاض صافي الربح

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كشفت نتائج بنك RBL للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2024 عن صافي ربح بعد الضريبة قدره 223 كرور روبية، بانخفاض عن 294 كرور روبية في نفس الفترة من العام الماضي و372 كرور روبية في الربع السابق في يونيو.

ويعود انخفاض الربحية إلى حد كبير إلى التحديات التي واجهتها قطاعات التمويل الأصغر وبطاقات الائتمان بالبنك، والتي أثرت على جودة أصوله.

وتحسنت نسبة الأصول غير العاملة الإجمالية بشكل طفيف، حيث انخفضت بنسبة 0.25% إلى 2.88%. إلا أن هذا لم يكن كافياً لتعويض المخاوف بشأن أداء البنك الائتماني.

سعر سهم بنك RBL يصل إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا

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افتتح سعر سهم بنك RBL بخسارة بلغت نحو 6% في التعاملات المبكرة في 21 أكتوبر، قبل أن ينزلق أكثر إلى انخفاض بنسبة 14%، مسجلاً أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 176.5 روبية للسهم.

وعلى الرغم من نمو السلف بنسبة 15%، إلا أن صافي دخل الفائدة الأساسي للبنك شهد ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 9%، ليصل إلى 1,615 كرور روبية.

ويرتبط هذا النمو البطيء بالمخاوف المستمرة بشأن جودة الأصول في قطاعي التمويل الأصغر وبطاقات الائتمان.

المصدر: TradingView

وانخفض أيضًا هامش الفائدة الصافي للبنك، إلى 5.04% من 5.54% في العام السابق.

وأشارت إدارة بنك RBL إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر حتى يتعافى صافي هامش الفائدة إلى نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 5.4 و5.5%.

تباطؤ النمو في قطاع بطاقات الائتمان

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وفي الربع الثاني، شهد بنك RBL ارتفاعًا بنسبة 32% في الدخل الآخر إلى 618 كرور روبية، وهو ما قدم بعض الراحة وسط تباطؤ نمو دخل الفائدة.

ومع ذلك، ارتفعت مخصصات البنك بشكل حاد إلى 618 كرور روبية، مدفوعة بزيادة الضغوط على جودة أصوله. وتتوقع الإدارة أن تتبع تكاليف الائتمان اتجاهًا مماثلاً في الربع الثالث القادم.

كما أعلن بنك RBL عن زيادة بنسبة 20% في الودائع، مع التركيز على جذب المزيد من الالتزامات غير الضخمة والمفصلة. وفي قطاع بطاقات الائتمان، من المتوقع أن يتساوى النمو مع نمو الأصول الإجمالي أو يتخلف عنه مع تغيير البنك لاستراتيجيته.

بدلاً من التركيز على توسيع المحفظة، يهدف بنك RBL إلى تحسين جودة محفظة بطاقات الائتمان الخاصة به من خلال توليد المزيد من الأعمال من العملاء الحاليين.

هل يجب عليك شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأسهم بنك RBL؟

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أثار الانخفاض الأخير في سعر سهم بنك RBL، إلى جانب نتائجه الضعيفة في الربع الثاني، تساؤلات حول آفاق البنك على المدى القريب.

ينبغي للمستثمرين أن يزنوا المخاطر المرتبطة بقضايا جودة الأصول المستمرة، وخاصة في دفاتر بطاقات الائتمان والقروض الصغيرة، قبل اتخاذ أي قرارات.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في أسهم بنك RBL، قد يكون من الحكمة الانتظار ورؤية كيف سيتعامل البنك مع هذه التحديات في الأرباع المقبلة.

مع ارتفاع المخصصات وتعرض هوامش الفائدة الصافية للضغوط، فمن المستحسن توخي الحذر.

ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن جهود البنك لتحسين قاعدة الودائع وتعزيز جودة محفظته قد توفر فرص نمو محتملة بمجرد استقرار جودة الأصول.