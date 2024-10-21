تدفقات استثمارية أجنبية قياسية بقيمة 10 مليارات دولار تضرب سوق الأسهم الهندية في أكتوبر: هل تتحمل الصين اللوم؟

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مع سحب استثمارات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، أصبح شهر أكتوبر/تشرين الأول أسوأ شهر على الإطلاق بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين الأجانب الذين انسحبوا من سوق الأسهم الهندية.

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وتجاوز التدفق الخارجي أعلى مستوى سابق بلغ 7.9 مليار دولار، والذي شوهد خلال انهيار السوق بسبب كوفيد-19 في مارس/آذار 2020، ويُعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التحول في معنويات المستثمرين العالميين تجاه الصين والمخاوف بشأن المبالغة في تقييم الأسهم الهندية.

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ومع ذلك، وعلى الرغم من عمليات البيع المكثفة، انخفض مؤشر Nifty بنسبة 4% فقط هذا الشهر، وهو أقل بكثير من الانخفاض بنسبة 23% خلال انهيار مارس 2020، عندما كانت السوق المحلية في حالة من الاضطراب، وذلك بمساعدة جزئية من المستثمرين المؤسسيين المحليين الذين استثمروا أكثر من 74200 كرور روبية حتى الآن في أكتوبر.

على غرار ما حدث أثناء انهيار السوق في عام 2020، عمل المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs)، وخاصة صناديق الاستثمار المشترك، كعامل موازنة لعمليات البيع المكثفة التي قام بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب.

ويأتي هذا في أعقاب اتجاه أوسع في عام 2024، حيث حققت مؤسسات الاستثمار المباشر الأجنبي استثمارات قياسية بلغت 4 تريليون روبية في السوق الهندية.

وعلى النقيض من فترات الانحدار السابقة في الأسواق، أظهر المستثمرون الأفراد قدرة على الصمود، فامتنعوا عن البيع بدافع الذعر حتى مع خروج الصناديق الأجنبية.

“اشترِ الصين وبع الهند” تدفع معنويات المستثمرين المؤسسيين في الهند إلى الارتفاع

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أحد المحركات الرئيسية لخروج المستثمرين المؤسسيين في أكتوبر هو تجارة “شراء الصين وبيع الهند” المتنامية.

يشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد بشأن الآفاق الاقتصادية للصين، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 14% ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 22% في الشهر الماضي.

ويتناقض هذا مع انخفاض مؤشر نيفتي بنسبة 4%، وهو ما يعكس المخاوف بشأن تقييمات السوق الهندية وأداء أرباح الشركات.

وقال فيكتور شفيتس، الاستراتيجي في ماكواري: “يتوقع المستثمرون أن تشرع الصين في نهاية المطاف في تحفيزات ذات مغزى من شأنها أن لا تدعم النمو في عام 2024 فحسب، بل تمتد إلى عامي 2025 و2026”.

وأضاف أن المستثمرين يعتقدون أن الحكومة الصينية تركز الآن على الاقتصاد وربما تقلل من أهمية القضايا السياسية والجيوسياسية.

…لكن الصين جيدة للتجار، وليس للمستثمرين على المدى الطويل، كما يقول خبراء الاقتصاد

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ومع ذلك، لا يزال مجتمع الاستثمار منقسمًا بشأن ما إذا كان تعافي الصين مستدامًا. ونصح الخبير الاقتصادي واستراتيجي الاستثمار الشهير إد يارديني بالحذر فيما يتعلق بتجارة “اشترِ الصين وبع الهند”. وقال يارديني لـ Invezz،

لا أوصي ببيع الهند وشراء الصين إلا إذا كانت هذه تجارة جيدة، ولكنها ليست استثمارًا جيدًا على المدى الطويل. كما شهدت الهند سوقًا صاعدة هائلة، لذا فهي ليست رخيصة تمامًا. لكنني سأظل مستثمرًا في الهند.

وعلى نحو مماثل، يعكس كريس وود من شركة جيفريز، الذي زاد مؤخرا من ثقله في الصين على حساب الهند، مشاعر متنامية بشأن التحولات التكتيكية بين مديري صناديق الاستثمار العالمية.

في حين يقوم بعض المستثمرين بصيد قاع الأسواق الصينية تحسبا لتحفيز اقتصادي، ينظر آخرون إلى هذه الخطوة باعتبارها تجارة مؤقتة وليست علامة على تحول هيكلي.

وحذر ماكواري أيضًا من أن هذه فرصة تجارية أكثر منها استراتيجية استثمار طويلة الأجل.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، قالت الشركة: “من المحتمل جدًا أن تؤدي الإعلانات الإضافية إلى دفع أسهم الصين، حتى مع تفاقم القضايا الهيكلية. ولكن هذه في الغالب دعوة للتداول، وليس للاستثمار، وهو ما لا يزال يصب في صالح الهند”.

مخاوف من المبالغة في تقييم العملة تلوح في الأفق في الهند

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إن عمليات البيع التي تقوم بها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لا تتعلق بالصين فحسب. فالمخاوف بشأن تقييمات السوق الهندية، التي ارتفعت بشكل كبير بعد موجة صعود طويلة الأمد، تؤثر على معنويات المستثمرين.

وحذر المحللون من أن الأسواق الهندية تتداول عند تقييمات مرتفعة تاريخيا، وهو ما يبدو متفائلا بشكل مفرط نظرا للخلفية الاقتصادية الحالية.

وقد أثارت عوامل مثل تباطؤ النمو، والتضخم المستمر، والضرائب المرتفعة، وأسعار الفائدة المرتفعة الشكوك حول استدامة هذه التقييمات.

وأشار أجاي باجا، وهو خبير مخضرم في السوق، إلى أن تسامح المستثمرين مع عدم تحقيق الأرباح ضئيل في مثل هذه البيئة.

وقال “عندما تكون الأسواق عند مثل هذه المستويات المرتفعة، يكون هناك قدر ضئيل للغاية من التسامح مع عدم تحقيق الأرباح والأخبار السيئة”، مضيفا أن ارتفاع مؤشر الدولار، الذي تجاوز الآن 103، يفرض ضغوطا إضافية على الأسواق الناشئة مثل الهند.

أرباح الشركات الضعيفة والتحديات الاقتصادية الكلية

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كانت أرباح الشركات الهندية في الربع الأخير ضعيفة في مختلف القطاعات، مما زاد من مخاوف المستثمرين الأجانب.

وأشارت كرانثي باتيني، مديرة استراتيجية الأسهم في شركة ويلث ميلز للأوراق المالية، إلى أن رأس المال المضاربي كان يتدفق إلى الهند، حيث ظل المستثمرون المؤسسيون الأجانب مشترين صافين حتى سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن الرواية تغيرت منذ ذلك الحين، والآن يوجه المستثمرون انتباههم إلى الأسواق الصينية، التي تقدم تقييمات أكثر جاذبية في الأمدين القصير والمتوسط.

وقال ناريندر سينغ، مدير Smallcase ومؤسس شركة Growth Investing: “مع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة، يُعتقد أن الحرب التجارية مع الصين ستصبح أكثر عدوانية، وستظل نفس العوامل سارية بغض النظر عمن يأتي إلى السلطة”.