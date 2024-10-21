روبن هود تطلق تداول الهامش عالي المخاطر في المملكة المتحدة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية

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أعلنت شركة روبن هود عن إطلاق التداول بالهامش في المملكة المتحدة، مما يتيح للمستثمرين اقتراض الأموال لتوسيع نطاق تداولاتهم. سيتيح هذا التطور، الذي جاء بعد مناقشات المنصة مع هيئة السلوك المالي (FCA)، للمستخدمين في المملكة المتحدة وصولاً أكبر إلى أدوات الاستثمار المتقدمة التي كانت مخصصة تقليديًا لمجموعة مختارة من الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية.

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يتيح خيار تداول الهامش الجديد للمستخدمين في المملكة المتحدة الاستفادة من أصولهم الحالية كضمان للحصول على أوراق مالية إضافية.

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على عكس العديد من المنصات في المملكة المتحدة التي تقتصر تداول الهامش على العملاء ذوي القيمة الصافية العالية، تسعى مبادرة Robinhood إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى استراتيجية التداول هذه.

تشمل الشركات المنافسة التي تقدم خدمات مماثلة Interactive Brokers، وIG، وCMC Markets، لكن تداول الهامش يظل غير شائع نسبيًا في المملكة المتحدة بسبب المخاوف التنظيمية بشأن المخاطر التي تنطوي عليها.

وتأتي خطوة روبن هود في مجال التداول بالهامش بعد طرح منتج إقراض الأوراق المالية في سبتمبر/أيلول، والذي يمكن المستخدمين من كسب دخل سلبي من حيازاتهم من الأسهم. وتروج المنصة لأسعار فائدة “تنافسية” لقروض الهامش، والتي تتراوح من 6.25% للقروض التي تصل إلى 50 ألف دولار إلى 5.2% للقروض التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار وما فوق.

أكد جوردان سينكلير، رئيس شركة روبن هود في المملكة المتحدة، على مهمة المنصة المتمثلة في إزالة الحواجز أمام دخول المستثمرين العاديين.

وقال سينكلير في مقابلة مع قناة CNBC: “هناك الكثير من الحواجز أمام الدخول”.

وفي نهاية المطاف، نريد أن نكسر تلك الوصمات والحواجز أمام أدوات الاستثمار الأساسية.

وأضاف أنه بالنسبة للعملاء المناسبين، يمكن أن يكون التداول بالهامش طريقة فعالة لتنويع وتوسيع محافظهم الاستثمارية.

ومع ذلك، فإن التداول بالهامش يحمل مخاطر متأصلة، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

من خلال استخدام الأموال المقترضة، يمكن للمتداولين تضخيم استثماراتهم؛ على سبيل المثال، يمكن إجراء استثمار بقيمة 10 آلاف دولار في شركة تسلا بمبلغ 1000 دولار فقط مقدماً إذا كنت تستخدم رافعة مالية 10x.

ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تحقق عوائد كبيرة في سوق صاعدة، فإنها تزيد أيضاً من احتمالية الخسائر الكبيرة إذا انخفضت قيم الأصول.

تم إطلاق Robinhood في البداية في المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي، لكنها لم تتمكن من تقديم تداول الهامش حتى الآن بسبب المناقشات التنظيمية.

وأوضح سينكلير أن اكتساب ثقة هيئة الخدمات المالية يتطلب إظهار تاريخ المنتج الأمريكي للمنصة ومعايير الأهلية.

لتخفيف المخاطر على المستخدمين، وضعت Robinhood ضمانات صارمة، وتتطلب إيداع حد أدنى قدره 2000 دولار نقدًا للتداول بالهامش والتأكد من أن العملاء يختارون الخدمة طواعية.

طمأن سينكلير المستخدمين المحتملين بأن الأموال النقدية غير المستثمرة لعملاء روبن هود محمية بما يصل إلى 2.5 مليون دولار من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC)، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين الذين يتعاملون مع تعقيدات تداول الهامش.

من خلال هذا الإطلاق، تهدف Robinhood إلى جعل تداول الهامش متاحًا لجمهور أوسع في المملكة المتحدة، مما يضع نفسها كلاعب تنافسي في سوق التداول الدولية.