فيتاليك بوتيرين يقترح حلاً لمشكلة مركزية تخزين إيثريوم

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اقترح فيتاليك بوتيرين مجموعة من الحلول لمعالجة مخاوف مركزية تخزين الإيثريوم كجزء من مرحلة “الوباء” في الشبكة.

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في مشاركة لأفكاره في مدونة بتاريخ 20 أكتوبر، أثار بوتيرين مخاوف بشأن المركزية المتزايدة لمشاركة إيثريوم، مشيرًا إلى أن مجموعات المشاركة الأصغر يتم استيعابها في مجموعات أكبر.

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وحذر من أن هذه المركزية قد تزيد من خطر الرقابة على المعاملات، واقترح عدة حلول تقنية لتقليل هذا الخطر والحفاظ على طبيعة إيثريوم اللامركزية.

إن أحد المخاوف الرئيسية بالنسبة لبوتيرين هو الضغوط الاقتصادية التي تشجع مجموعات الرهان الأصغر على الاندماج مع مجموعات أكبر.

حذر بوتيرين من أن هذا المستوى من المركزية يشكل “أحد أكبر المخاطر” على الإيثريوم، وخاصة فيما يتعلق بالرقابة المتزايدة وأزمات الشبكة المحتملة. وأضاف:

يؤدي هذا إلى ارتفاع مخاطر التعرض لهجمات 51%، والرقابة على المعاملات، وغيرها من الأزمات. بالإضافة إلى مخاطر المركزية، هناك أيضًا مخاطر استخراج القيمة : مجموعة صغيرة تستحوذ على القيمة التي كانت لتذهب إلى مستخدمي Ethereum.

وأشار إلى أن 30% من الأثير محتجز حاليًا، وهو ما قال إنه كافٍ بالفعل لحماية الشبكة من هجمات 51%.

ومع ذلك، حذر من أنه في حالة وضع نسبة أكبر بكثير من الأثير، فإن ذلك قد يؤدي إلى ظهور مخاطر إضافية.

على سبيل المثال، ستصبح عملية التخزين أقل ربحية، وسيواجه حاملو الأثير المزيد من الالتزامات.

كما حذر من أن آلية التقطيع، وهي سمة أساسية للتخزين، قد تضعف، وقد تطغى رمز التخزين السائل على تأثيرات شبكة “المال” الخاصة بـ Ether.

المقترحات المقدمة من قبل بوتيرين

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لتخفيف هذه المخاطر، اقترح بوتيرين تحديد حد أقصى لكمية الأثير التي يمكن للمستخدمين الأفراد وضعها في المراهنة والحد من عقوبات المراهنة إلى 12.5٪ من المبلغ المراهن.

واقترح نموذجًا من مستويين، مع مستوى واحد للتخزين “الحامل للمخاطر” (القابل للتخفيض) والمستوى الآخر للتخزين “الخالي من المخاطر” (غير القابل للتخفيض).

وبحسب بوتيرين، فإن هذا النهج قد يوازن بين مكافآت ومخاطر المشاركة مع منع عدد قليل من الكيانات الكبيرة من التحكم في الشبكة.

ردًا على بوتيرين، دعم ماريو راوفال، مضيف Crypto Roundtable، فكرة نموذج التخزين ثنائي المستويات ، مشيرًا إلى أنه قد يقلل من هيمنة الكيانات الكبيرة في إنتاج الكتل.

استجاب بوتيرين أيضًا للتحذيرات الأخيرة من الباحث في مؤسسة Ethereum Toni Wahrstätter الذي أثار مخاوف بشأن حقيقة أن اثنين فقط من منشئي كتل Ethereum، Beaverbuild و Titan Builder، أنتجوا ما يقرب من 89٪ من كتل الشبكة في أوائل أكتوبر.

يستخدم Ethereum حاليًا طريقة الفصل بين المقترح والمنشئ ، حيث يكون منشئو الكتل مسؤولين عن إنشاء الكتل التي يتم مراجعتها بعد ذلك من قبل المقترحين، الذين يختارون الكتلة الأكثر ربحية.

ومع ذلك، ساهم هذا الفصل في المركزية ، حيث يهيمن عدد قليل من البناة على العملية.

واعترف بوتيرين بأن هذه المركزية تشكل خطراً، حيث قد تؤدي إلى تأخير إدراج المعاملات لمدة تصل إلى 114 ثانية، بدلاً من 6 ثوانٍ المعتادة.

ولتخفيف هذه المشكلة، طرح فكرة “قوائم الإدراج التي تفرض الاختيار”.

يهدف هذا النهج إلى نقل مسؤوليات اختيار المعاملات مرة أخرى إلى المقترح بينما يركز منتجو الكتل فقط على كيفية ترتيب المعاملات.

الحل البديل، “BRAID”، يتضمن تقسيم إنتاج الكتل بين جهات فاعلة متعددة لتحقيق اللامركزية في العملية.

تعزيز الإيثريوم

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في وقت سابق من هذا الشهر، حدد بوتيرين المزيد من الخطط التي تهدف إلى تعزيز نموذج إجماع الإيثريوم، في المقام الأول لمعالجة قضايا المركزية من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المشاركة.

واقترح خفض الحد الأدنى لمتطلبات المشاركة من 32 ETH (حوالي 81500 دولار) إلى 1 ETH فقط.

قد يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة من خلال السماح لمزيد من المشاركين، وخاصة أصحاب الأسهم الأصغر، بالمساهمة في أمان الشبكة دون الحاجة إلى مبالغ كبيرة من الأثير.

وناقش بوتيرين أيضًا تقديم “النهائية ذات الفتحة الواحدة”، والتي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه الانتهاء من كتلة على الشبكة.

في الوقت الحالي، يستغرق تأكيد الكتلة حوالي 15 دقيقة، ولكن مع النهائية ذات الفتحة الواحدة، يمكن تقليص هذا الوقت إلى 4 ثوانٍ فقط.