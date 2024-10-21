طرح شركة Waaree Energies للاكتتاب العام الأولي في عام 2024: هل تعتبر هذه الشركة الهندية لصناعة الألواح الشمسية استثمارًا جيدًا؟

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وقد أثار الطرح العام الأولي لشركة Waaree Energies Ltd، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية في الهند، اهتمامًا كبيرًا بالسوق.

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وشهد الطرح العام الأولي في اليوم الأول من افتتاحه، الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول، طلباً قوياً، لا سيما من فئة المستثمرين غير المؤسسيين، حيث بلغ معدل الاكتتاب 1.18 مرة بحلول الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت الهند.

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وأظهر المستثمرون الأفراد مشاركة ثابتة، في حين يشير نشاط السوق الرمادية إلى مكاسب قوية في الإدراج، حيث تشير علاوة السوق الرمادية (GMP) إلى عائدات تزيد عن 100%. وينصب التركيز الأساسي الآن على ما إذا كان الطرح العام الأولي قادرًا على الحفاظ على هذا الزخم وإثبات أنه استثمار مربح.

طاقات بعد الظهر IPO GMP سعر اليوم

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اليوم، يعتبر سعر الطرح العام الأولي لشركة Waaree Energies GMP مؤشرًا مهمًا للمستثمرين المحتملين.

وبحسب مراقبي السوق، يتم تداول الأسهم عند علاوة السوق الرمادية البالغة 1510 روبية فوق سعر الإصدار، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة.

كان مؤشر GMP متقلبًا ولكنه يشير حاليًا إلى مكاسب متوقعة مذهلة بنسبة 100.47%.

تم تحديد نطاق سعر الطرح العام الأولي بين 1427 روبية و1503 روبية للسهم، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق مكاسب محتملة في الأمد القريب.

إقبال قوي من جانب المستثمرين واهتمام كبير منهم

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اعتبارًا من اليوم الأول، تلقى الطرح العام الأولي لشركة Waaree Energies عروضًا على 1،09،13،427 سهمًا مقابل 2،02،56،207 سهمًا معروضًا، وهو ما يترجم إلى 0.54 مرة من إجمالي الاكتتاب.

وفي حين بلغ الاكتتاب في حصة التجزئة 0.57 مرة، كان الاكتتاب في فئة صافي الدخل من الفائدة أعلى من المعروض، مما يشير إلى اهتمام متزايد من جانب المستثمرين الأثرياء.

ومع ذلك، فإن الجزء الخاص بالمشتري المؤسسي المؤهل (QIB) لا يزال غير مكتتب فيه حتى الآن، وهو ما قد يتغير في الأيام المقبلة مع دخول المزيد من المستثمرين المؤسسيين في المنافسة.

شركة واري للطاقة: التواريخ الرئيسية وهيكل الطرح العام الأولي

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ومن المقرر أن يستكمل الطرح العام الأولي، المفتوح من 21 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول، تخصيص الأسهم في 24 أكتوبر/تشرين الأول، مع إدراج الشركة في بورصتي BSE وNSE في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

ويبلغ حجم الطرح العام الأولي 4321 كرور روبية، بما في ذلك إصدار جديد بقيمة 3600 كرور روبية وعرض للبيع (OFS) لـ 48 سهمًا لكح.

وسيتم استخدام جزء من العائدات لإنشاء منشأة تصنيع في أوديشا، مما يعزز مكانة Waaree Energies في قطاع الطاقة المتجددة في الهند.

توصيات المحللين بشأن طرح شركة Waaree Energies للاكتتاب العام

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منحت معظم شركات الوساطة، بما في ذلك Geojit Financial Services وAnand Rathi وSwastika، تصنيف “اشتراك” لطرح Waaree Energies الأولي العام، مستشهدة بسجل الطلبات القوي والتركيز على التكامل الخلفي وسوق الطاقة الشمسية المزدهرة.

ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية للشركة بعد الإصدار 4300 كرور روبية، وهي في وضع يمكنها من الاستفادة من السياسات الحكومية المواتية والتحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة.

إن الأداء العام الجيد لطرح شركة Waaree Energies للاكتتاب العام الأولي يشكل عاملاً حاسماً بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار.

يعمل السوق الرمادي كمقياس غير رسمي لمشاعر المستثمرين ويمكنه في كثير من الأحيان الإشارة إلى الأداء المحتمل ليوم الإدراج.

مع استمرار شركة Waaree Energies في اكتساب الزخم في مجال الطاقة المتجددة، يُنظر إلى طرحها العام الأولي باعتباره فرصة واعدة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل والنمو على المدى الطويل. وقد يكون هذا اقتراحًا جذابًا للمستثمرين.