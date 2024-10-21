الحيتان في جولة شراء على عملة Notcoin (NOT) مع استهداف سوق العملات البديلة نموًا بنسبة 400٪

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تحظى عملة Notcoin (NOT) باهتمام كبير من قبل مستثمري العملات المشفرة على نطاق واسع. تُظهر بيانات IntoTheBlock أن الحيتان جمعت بشكل متزايد الرمز المميز المستند إلى Telegram خلال الشهر السابق، مما أدى إلى تضخيم نشاطها الأسبوع الماضي.

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Source – IntoTheBlock

عكست العملة البديلة هذا التفاؤل بأسعار مرتفعة، حيث ارتفعت بنسبة 10% و3% في الشهر الماضي والأسبوع الماضي على التوالي. وقد أدى انتعاش نوت كوين إلى تجديد التفاؤل بمشاريع تيليجرام، التي فقدت جاذبيتها بعد خيبات الأمل التي أصابت لعبة هامستر كومبات.

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كما عزز الانتعاش الواسع النطاق للسوق آمال المستثمرين في حدوث تعافٍ هائل، وهو ما يفسر تحسن نشاط الحيتان في أصول مثل Notcoin.

سوق العملات البديلة يستعد لارتفاعات قوية

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يُظهِر مجال العملات المشفرة اتجاهات توحيد، مع انخفاض تقلبات معظم الرموز الرقمية. ومع ذلك، قد يكون هذا بداية موسم العملات البديلة الذي طال انتظاره.

كشف محلل العملات المشفرة الشهير World of Charts عن تطورات مثيرة للاهتمام في العملات البديلة. وأكد أن مخطط القيمة السوقية للعملات البديلة أظهر نمط إسفين هابط، مما قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 300 – 400٪.

تشير الإعدادات الصعودية إلى ارتفاعات محتملة في أسعار العملات المشفرة البديلة في الجلسات القادمة.

يبدو أن السوق يتبع توقعات المحللين. فقد تجاوزت القيمة السوقية للعملات البديلة الحد الأعلى للنمط في وقت كتابة هذا التقرير، مما يؤكد ارتفاعات وشيكة للعملات البديلة.

إن هذا النمو المذهل يعني ارتفاعات قوية لعملات altcoin، واتجاهات الحيتان الحالية ليست من بين الرموز المستعدة لاتجاهات صعودية ملحوظة في موسم alt.

ليس الأداء – المكاسب السريعة والانخفاض اللاحق

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اقتحمت عملة Notcoin مجال العملات البديلة بقوة بعد أن حققت مكاسب تزيد عن 2800% في غضون شهر واحد بعد ظهورها لأول مرة في التداول في منتصف مايو 2024. وقد حفزت قاعدة المستخدمين الضخمة، التي تضم أكثر من 35 مليون فرد شاركوا في استرداد NOT فور إطلاقها، هذا النمو الملحوظ.

دفعت هذه المشاعر القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى 2.56 مليار دولار قبل ظهور المستثمرين المتشائمين. ويبلغ المقياس 828,461,562.54 دولار، مما يعكس انخفاضات كبيرة عن ذروتها في يونيو 2024.

Source – Coinmarketcap

كما ارتفع سعر NOT إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 0.0293 دولار قبل أن ينخفض إلى قيم وقت النشر عند 0.0081 دولار – بانخفاض 45% من أعلى مستوياته على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن التوقعات الحالية تظهر أن التراجع قد يضمن قاعًا قويًا. يشير الاهتمام المتزايد من مستثمري الحيتان، وموسم العملات البديلة الوشيك، وأداء سعر Notcoin الأخير إلى تفاؤل المستخدمين والارتفاعات الوشيكة.

بدأت العملة ارتفاعها الأخير بعد إعادة اختبار مستوى الدعم بالقرب من 0.0069 دولار عدة مرات. قد يؤدي الزخم الحالي إلى دفع الأسعار إلى ما هو أبعد من مستوى المقاومة 0.0106 دولار.

سعر نوت كوين الحالي

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تم تداول الرمز المميز داخل اللعبة بسعر 0.0081 دولار أثناء هذا النشر، بعد انخفاض بنسبة 1.78% على الرسم البياني اليومي.

Source – Coinmarketcap

ومع ذلك، تشير توقعات السوق إلى أن انخفاض NOT قد يوفر فرصة مربحة لكسب المال للمشترين أثناء الانخفاض.

تتطلع Notcoin إلى تحول سريع وسط معنويات السوق الواسعة المعززة.

سيؤدي انتعاش المشترين إلى استهداف مستويات أعلى من الحاجز عند 0.0106 دولار – وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 30٪ عن الأسعار الحالية.

علاوة على ذلك، فإن محاكاة نمو سوق العملات البديلة المتوقع بنسبة 400% من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار NOT إلى مستويات مرتفعة تبدو غير قابلة للتحقيق عند 4.05 دولار.