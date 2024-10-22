تقرير أرباح 3M للربع الثالث اليوم: هل سيعزز سهم MMM؟

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من المقرر أن تعلن شركة 3M (NYSE: MMM)، الشركة الصناعية المتنوعة العملاقة المعروفة بمجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المواد اللاصقة ومعدات الحماية الشخصية، عن أرباح الربع الثالث من عام 2024 في 22 أكتوبر، قبل فتح السوق.

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وبينما يتطلع المستثمرون إلى النتائج، يتوقع المحللون أن يكون الربع الثالث مليئًا بالتحديات بالنسبة للشركة، حيث من المتوقع أن تنخفض الأرباح والإيرادات على أساس سنوي. وفيما يلي ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته قبل صدور التقرير.

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توقعات أرباح شركة 3M

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ويتوقع المحللون أن تبلغ أرباح شركة 3M للسهم الواحد 1.90 دولار، وهو ما يعكس انخفاضا كبيرا بنحو 28% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 6.06 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.5% على أساس سنوي.

ويعود هذا الانخفاض في الإيرادات إلى حد كبير إلى الانفصال الأخير عن قطاع الرعاية الصحية التابع لشركة 3M في أبريل 2024، مما أثر على أداء الشركة على أساس سنوي.

ورغم هذا الانخفاض، فإن توقعات أرباح السهم تظهر تفاؤلاً طفيفاً مع تعديل صعودي بنسبة 0.5% على مدى الأيام الستين الماضية.

ومع ذلك، فشلت شركة 3M في تحقيق توقعات وول ستريت للإيرادات خمس مرات في العامين الماضيين، وأصبح المحللون حذرين بشكل متزايد، وقاموا بمراجعة تقديراتهم بالخفض في الأسابيع الأخيرة.

وقد أعلنت شركات مماثلة لشركة 3M بالفعل عن أرباحها للربع الثالث

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بالنظر إلى قطاع الآلات الصناعية الأوسع، فقد أعلنت بعض الشركات المماثلة لشركة 3M بالفعل عن أرباحها للربع الثالث.

على سبيل المثال، سجلت شركة Snap-on إيرادات ثابتة على أساس سنوي لكنها تمكنت من تجاوز التوقعات بنسبة 7.8%، في حين أعلنت شركة Worthington عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 17.5%، وهو ما يقل عن التقديرات بنسبة 13.1%.

ويشير هذا الأداء المتباين بين الشركات المماثلة إلى أن شركة 3M قد تواجه تحديات مماثلة.

ومن حيث أداء الأسهم، شهد قطاع الآلات الصناعية معنويات إيجابية من جانب المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم القطاع بمعدل 3.3% في المتوسط خلال الشهر الماضي.

المصدر: TradingView

ومع ذلك، ظل سهم 3M دون تغيير نسبيًا خلال هذه الفترة، ويتداول حاليًا عند حوالي 135.09 دولارًا، مع متوسط سعر مستهدف للمحللين يبلغ 137.50 دولارًا.

سهم 3M: الارتفاع وما هو التالي

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وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في نتائج الربع الثالث، شهد سهم 3M ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، ليصبح أحد أفضل الأسهم أداءً في مؤشر S&P 500.

بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في عام 2023، ارتفع السهم بأكثر من 105%، وبلغ ذروته عند 140.70 دولارًا في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، توقف هذا الارتفاع في الأسابيع الأخيرة مع استعداد المستثمرين لتقرير الأرباح القادم.

في حين أنه من المتوقع انخفاض الأرباح على أساس سنوي، لا يزال هناك أمل في تحقيق أرباح محتملة أعلى من المتوقع، وهو ما قد يؤثر بشكل إيجابي على السهم.

لدى شركة 3M تاريخ في تجاوز توقعات الأرباح، وهو ما قد يعزز ثقة المستثمرين وسعر السهم على المدى القصير.

ما الذي يجب الانتباه إليه في أرباح الربع الثالث لشركة 3M

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ينبغي على المستثمرين مراقبة رؤى الإدارة خلال مكالمة الأرباح، وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة للتغلب على التحديات المستمرة.

ومع الاعتماد الكبير على الديون (نسبة الدين إلى حقوق الملكية 3.38) والانخفاض الأخير في الإيرادات، فإن قدرة شركة 3M على الحفاظ على السيولة واستقرار عملياتها ستكون حاسمة.

وتشير مقاييس تقييم الشركة، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 79.36، إلى توقعات السوق المرتفعة للنمو المستقبلي.

وبينما تواجه شركة 3M رياحا معاكسة، وخاصة من عملية فصل قطاع الرعاية الصحية والتباطؤ العام في الطلب الصناعي، فإن تقرير أرباح الربع الثالث سيقدم إشارات مهمة لاتجاه السهم في المستقبل.

ننصح المستثمرين بالبقاء حذرين ومراقبة أداء 3M عن كثب في هذا الإصدار القادم.