أطلقت شركة Avalanche (AVAX) بطاقة ائتمانية تسمح للمستخدمين بإنفاق العملات المشفرة “أينما يتم قبول Visa”

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في خطوة مهمة لتعزيز اعتماد العملات المشفرة، قدمت منصة العقود الذكية Avalanche (AVAX) بطاقة ائتمان.

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ستسمح بطاقة Avalanche للأفراد بإنفاق العملات المشفرة المدعومة، بما في ذلك WAVAX وsAVAX وUSDC، لدى التجار الذين يدعمون Visa.

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وفي الوقت نفسه، يهدف الطرح الأولي إلى تعزيز إمكانية الوصول المالي والشمول في دول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. وذكرت المعلومات الواردة على موقع AVAX على الإنترنت:

ستكون بطاقة أفالانش متاحة في البداية للأفراد المقيمين في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. لا يحق للمقيمين أو المواطنين في كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وروسيا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران، بالإضافة إلى مناطق شبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك، التسجيل، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

بطاقة الانهيار الجليدي

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تمثل بطاقة الائتمان الجديدة خطوة رائدة نحو ربط العملات المشفرة والتمويل التقليدي.

علاوة على ذلك، يعمل دمج شركة المدفوعات العملاقة Visa على تبسيط استخدام الأصول الرقمية في المعاملات اليومية. يمكن للمستخدمين تحويل العملات المشفرة وإنفاقها بسهولة في المتاجر الفعلية وعبر الإنترنت.

تدعم البطاقة العديد من العملات المشفرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Wrapped AVAX (WAVAX)، وUSD Coin (USDC)، وStaked AVAX (sAVAX). ومن المرجح أن تشهد قابلية استخدام واسعة النطاق حيث ينفق المستخدمون رموزهم لدى أي تاجر يدعم Visa على مستوى العالم.

علاوة على ذلك، تدعم بطاقة Avalanche تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية بشكل فوري، مما يضمن تجربة معاملات فعالة وسلسة، مع حوافز استرداد النقود والمكافآت المحتملة التي تعزز ولاء المستخدم ومشاركته.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزات الأمان المتطورة مثل التحقق البيومتري والمصادقة متعددة العوامل سلامة المستخدم والأموال.

كيف تعمل بطاقة الائتمان أفالانش

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يمكن للأفراد المهتمين التقدم بطلب للحصول على البطاقة عبر الموقع الرسمي لشركة AVAX أو المنصات المالية التابعة لها. يعد التحقق من هوية العميل أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال التنظيمي. سيتلقى المستخدمون بطاقاتهم بعد الموافقة عليها، والتي يمكنهم ربطها بمحافظ AVAX الخاصة بهم.

ويمكنهم بعد ذلك تحميل البطاقة بالأصول الرقمية المدعومة من المحفظة وإجراء المعاملات في أي مؤسسة تدعم Visa حول العالم.

تمثل دول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فرصة نمو مربحة لتبني الأصول الرقمية. تشهد المنطقة معدلات تضخم مرتفعة وعملات محلية غير مستقرة، مما يجعل العملات المشفرة مخزنًا بديلًا للثروة.

يمكن لسكان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي استخدام العملات المشفرة لتبسيط المعاملات عبر الحدود، والاستمتاع بسرعات متزايدة ورسوم مخفضة. علاوة على ذلك، فإن السكان الأصغر سناً الذين يتجهون نحو التكنولوجيا لديهم احتمالية أعلى لتبني التحول المالي الرقمي.

توقعات أسعار AVAX

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لم يعكس الرمز الأصلي التفاؤل بشأن التطور المذكور أعلاه حيث استمر في عكس أداء السوق الواسع.

خسر سهم AVAX 2.25% من قيمته خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتداول عند 28.10 دولارًا. وحافظ السهم على اتجاهاته التماسكية على الإطار الزمني اليومي في حين ينتظر السوق بشكل عام ارتفاعات هائلة إلى مستويات قياسية جديدة.

Source – Coinmarketcap

تقدم بطاقة Avalanche فائدة هائلة لـ AVAX، كما يعمل تكامل Visa على تمكين العملة البديلة من الحصول على اعتراف واسع النطاق عالميًا.

ومن شأن ذلك أن يعزز مكانة الأصول في السوق، مما يترجم إلى نمو مستقر وارتفاعات في الأسعار على أساس صعودي واسع النطاق.