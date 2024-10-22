هل يمكن أن تعمل Apple AirPods Pro 2 كمساعد سمع أو تقديم مساعدة سمعية؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ستتوفر أحدث ميزات صحة السمع من Apple، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر، قريبًا على AirPods Pro 2 من خلال تحديث برمجي مجاني.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

بفضل هذه التحديثات، أصبح بإمكان المستخدمين إجراء اختبار سمع تم التحقق من صحته سريريًا وتمكين وظيفة المعينات السمعية المتاحة دون وصفة طبية إذا لزم الأمر.

Advertisement

وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من سوق عالمي يضم أكثر من 1.5 مليار شخص يعانون من فقدان السمع، مما قد يؤدي إلى زيادة مبيعات AirPods Pro 2 التي تبلغ قيمتها 249 دولارًا أمريكيًا.

يستغرق اختبار السمع الخاص بـ AirPods Pro 2 بضع دقائق فقط ويمكن الوصول إليه من خلال تطبيق Health أو الإعدادات.

يُطلب من المستخدمين الإجابة على أسئلة صحية أساسية قبل إجراء تقييم الضوضاء في الخلفية لضمان توفير بيئة مناسبة للاختبار.

يقوم اختبار السمع بتشغيل نغمات بمستويات وترددات مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل حساسية السمع لكل أذن. يتم تخزين النتائج في تطبيق Health ويمكن مشاركتها مع المتخصصين الطبيين.

80% من البالغين في الولايات المتحدة يتغافلون عن إجراء فحوصات السمع الدورية

Copy link to section

وأشارت شركة أبل إلى أن حوالي 80% من البالغين في الولايات المتحدة لم يقوموا بفحص سمعهم في السنوات الخمس الماضية، مما يمثل فرصة كبيرة لسماعات AirPods Pro 2.

يقدم الاختبار داخل الأذن بديلاً أكثر سهولة وخصوصية لزيارات أخصائي السمع، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يترددون في طلب تقييمات السمع التقليدية.

إن القدرة على تحويل سماعات الأذن إلى جهاز مساعدة للسمع قد تجذب المستخدمين الذين يبحثون عن تقنية مساعدة بأسعار معقولة دون الحاجة إلى تغطية تأمينية.

تأتي سماعات AirPods Pro 2 مزودة بميزة المساعدة السمعية للمستخدمين الذين يعانون من فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط.

هذا الوضع، الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يضبط مستويات الصوت في الوقت الفعلي لتضخيم الأصوات الضرورية، مثل الكلام.

تعمل ميزة Media Assist الجديدة على تخصيص وضوح الصوت استنادًا إلى نتائج اختبار السمع للمستخدم، مما يعزز المكالمات الهاتفية والموسيقى ومقاطع الفيديو.

يمكن تمكين هذا الخيار حتى إذا لم تكن وظيفة المعينة السمعية مطلوبة، مما يوفر تجربة صوتية مخصصة.

تقليل التعرض لمستويات الضوضاء الضارة

Copy link to section

وتتضمن AirPods Pro 2 أيضًا ميزة حماية السمع التي تعمل على تقليل الأصوات العالية تلقائيًا.

تم تصميم هذا لمنع المزيد من الضرر السمعي عن طريق تقليل التعرض للضوضاء المفاجئة ذات الحجم العالي.

يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي، مما يجعل سماعات الأذن خيارًا أكثر أمانًا للمستخدمين في البيئات الصاخبة مثل المناطق الحضرية أو الأحداث المزدحمة.

بسعر 249 دولارًا، تقدم AirPods Pro 2 حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بأجهزة السمع التقليدية، والتي يمكن أن يصل سعرها إلى آلاف الدولارات دون تأمين.

إن هذه القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب سمعة Apple في مجال التكنولوجيا عالية الجودة، تجعل AirPods Pro 2 خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن مساعدة سمعية سرية. قد يجذب تشابه سماعات الأذن مع سماعات الرأس القياسية أولئك الذين يبحثون عن جهاز غير واضح.